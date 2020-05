Bruno Estévez: «Nuestro objetivo es crear experiencias de vida»

Ibiza despierta en estos días, y Desto quiere hacerlo con ella. Su manager, Bruno Estévez, quiere echar raíces en la isla blanca, un destino que muestra al mundo a través de su empresa, dedicada al chárter, alquiler de villas y organización de viajes experienciales. Tras 13 años viviendo en Londres, este joven emprendedor abre nueva sede de Desto a unos metros de Vara de Rey, donde además creará un Coworking Space para que los ibicencos puedan desarrollar sus talentos en un espacio dinámico, moderno y respetuoso con el entorno.

«Absolutamente comprometido con su trabajo, compañeros y clientes», así se define este profesional, que ha sido capaz de construir y mantener una valiosa base de clientes, aún en desarrollo, en muy diversas partes del mundo. ¿Su máxima? Establecer una relación cercana y afectuosa con cada uno de ellos. La empatía, uno de sus rasgos más sobresalientes, se une en su perfil a su honestidad e idoneidad.

Lleva más de una década viviendo en Londres, ¿por qué ha decidido apostar por Ibiza?

Ibiza siempre ha ocupado un espacio especial en mi corazón, a nivel personal y profesional. Creo que es momento de asentarme en todos los aspectos en un lugar y creo que la isla tiene todo lo que uno podría necesitar para llevar una vida plena.

¿Qué es lo que más valora de esta isla?

Ibiza es un lugar único en el mundo, donde puedes desarrollar todo tu potencial a nivel profesional y encontrar una tranquilidad a nivel personal, realmente creo que su energía es única. La diversidad de nacionalidades mezclada con la esencia de la raíz ibicenca hace de Ibiza un lugar donde el aburrimiento no es una opción.

¿Cómo definiría Desto?

Desto surge de muchos años de reinventarse, de trabajo duro y sobre todo de pasión por dar el mejor servicio de la manera mas profesional y cercana. Nuestro propósito es crear y ejecutar las experiencias de vida más relevantes, diferenciadas y extraordinarias en los lugares más emblemáticos del mundo.

¿Cuál es el valor añadido de su empresa frente a otras de su mismo ámbito?

Somos una compañía de Boutique Lifestyle Management en España. Nuestro valor agregado proviene de nuestra red de socios exclusivos, que hemos seleccionado a lo largo del tiempo en función de nuestras propias experiencias de vida personal. Llevamos la personalización al siguiente nivel.

¿Cuál es su filosofía?

Nuestros clientes piensan en las experiencias; les importa el valor intangible que les dan esas experiencias únicas en su vida. Manejamos todos los detalles con un perfeccionismo obsesivo para asegurarnos de que cada momento del itinerario cumpla con sus estándares más altos. Creamos relaciones sólidas y duraderas con nuestros clientes estableciendo confianza.

¿Cuántos años lleva ofreciendo Ibiza como destino para personas de todo el mundo?

Este es el séptimo año que estamos trabajando en la isla.

¿Y qué es lo que más aprecian sus clientes de ella?

Todo el mundo ama la energía de Ibiza por todo lo que ella ofrece: desde lugares mágicos donde perderse por horas hasta escuchar a los mejores DJ del mundo en directo rodeado de 6000 personas. Pocos lugares del mundo tienen la infraestructura y calidad de lugares que tiene Ibiza: restaurantes de primer nivel, playas extraordinarias... y qué decir de nuestra pequeña vecina Formentera.

¿Qué va a aportar su empresa a la isla?

Nuestra idea es llegar a la isla con ganas de hacer cosas, de promover el turismo de una manera sana y profesional. Después de muchos años trabajando en ella durante el verano, me he dado cuenta de que solo varias empresas son realmente profesionales, hay mucho pirata y gente oportunista intentando hacer dinero rápido y fácil. Mi empatía con mis clientes siempre me ha llevado a cuidarlos de una manera especial, para mí cada cliente es importante, desde el que viene con su presupuesto justo hasta el que llega sin pensar en los costes. Nuestra mayor aportación será la honestidad, en un negocio que la necesita, y nuestro esfuerzo por una isla más concenciada.

La apertura de su nueva sede está prevista para el 1 de julio. Allí estrenará también un Coworking Space, ¿es una oportunidad para que personas con talento despeguen en sus diferentes ámbitos de trabajo?

Nuestra idea empezó como un pequeño sueño que quisimos hacer realidad, y pensamos que, debido al momento que estamos pasando con este Covid-19, la mejor manera de poder ver la luz al final del túnel era siendo valientes e intentar, dentro de nuestra capacidad, ayudar a jóvenes emprendedores con ganas de hacer cosas y sacar la isla adelante con un espacio personal donde todos pudieran crear una atmósfera de trabajo productiva y generar valor unos con otros. Al final, en mi negocio siempre necesitas un diseñador gráfico, una redactora, una gestora de redes sociales, un arquitecto, un interiorista, un fotógrafo...

¿Cómo va a diseñar este centro de negocios?

Nuestra idea es crear un espacio joven, dinámico y con mucha onda donde disfrutes de ir a trabajar. Para esto tengo a una gran diseñadora de interiores a cargo del proyecto, Omaira Marcos, que está creando un espacio único para trabajar.

Su empresa tiene una visión muy ecológica, en todos los ámbitos. ¿Cuál ha sido el primer paso para acercarse a un turismo náutico más sostenible?

Sé que lo que voy a decir es obvio, pero el primer paso ha sido darnos cuenta del problema, asumirlo como propio y decidir que, pese a que requiera esfuerzo y dinero, no podemos dejar de lado el ecosistema que nos da de comer. Y cuando incides en el tema, ya no solo porque nos dé de comer, sino porque es injusto que por el beneficio de unos pocos se dañe algo que es de todos. Con estas ideas bien claras y sabiendo que no podemos producir un cambio de la noche a la mañana, mi socio Diego de la Viña y yo decidimos empezar a pequeña escala, cambiar los procedimientos de nuestros barcos para llegar a lo que llamamos 'barcos concienciados'. Diego es patrón de embarcaciones, está profudamente comprometido con el respeto al entorno y trabaja con la asociación One Planet One Life, en colaboración con Mirko.

¿Tienen algún barco que sirva como bandera de esta filosofía ecológica?

Desto cuenta con la gestión de la Leopard 27, de nombre 'Churri', que será la primera en la que hemos instalado una máquina filtradora de agua de los tanques para evitar el consumo de botellas de plástico. Los productos de limpieza son comprados a granel, ecológicos y biodegradables, vamos a implementar el reciclaje dentro del barco; la comida servida a bordo, en la medida de lo posible, será de cercanía y evitando al máximo los recipientes de un solo uso, la cafetera será automática con café en grano para evitar las cápsulas, el aceite hidráulico ha sido sustituido por uno biodegradable... y así en cada punto que nos hemos ido encontrando en el que podíamos marcar una diferencia a favor del medio ambiente. Esperamos que este sea el primero de muchos.

Para potenciar el área náutica y la visión ecológica se ha asociado con Diego de la Viña. Quieren potenciar el alquiler de barcos eléctricos en Ibiza, ¿este debe ser el futuro del chárter en la isla?

Me atrevo a decir un rotundo sí. El futuro del chárter y de absolutamente todo lo que se refiera a energía debería ser eléctrico y, por supuesto, proveniente de fuentes renovables, no de quemar combustibles fósiles. Tenemos la suerte de tener muchos días de sol y, en lo que refiere al chárter, también tenemos la suerte de tener Formentera a una distancia lo suficientemente pequeña como para no necesitar grandes autonomías en los barcos. Sumando ambas podemos tener puertos que usando energías limpias carguen toda la flota de barcos para que cada día puedan hacer su ida y venida a Formentera sin ningún problema. Estoy cien por cien convencido de que el futuro será cero emisiones, englobando también otras formas de propulsión como el hidrógeno o el plasma. Al final el objetivo será la emisión cero de cualquier tipo de contaminante al mar o al aire.

¿Cuáles van a ser sus líneas de trabajo en este sentido?

Como describía antes, estableceremos el concepto de 'barco concienciado' en todos los que gestionemos. Vamos a apoyar logística y económicamente a la asociación One Planet One life porque quieren expandir la idea a todas las empresas de las islas y vamos a priorizar el chárter de barcos eléctricos (hay pocos, no te voy a engañar, pero habrá más), de veleros y de aquellos que apliquen medidas para la reducción de la contaminación en general. En definitiva, queremos mostrar qué se puede hacer y cómo hacerlo y esperamos que muchas más personas se sumen a la ola de la protección de nuestro entorno.

Además de Desto, también apuestan por la gastronomía con la apertura de Tokio Ibiza, ¿qué concepto de cocina han traído a la isla?

Este concepto surgió de un viaje, hace ocho años, de mi socio Juan Dangelo a Jakarta, donde lo experimentó en un pequeño local. Desde aquel momento nunca se le fue de la cabeza. Tokio Ibiza es la unión de dos mundos, donde fusionamos dos de los platos más venerados del planeta y más vendidos: la hamburguesa y el sushi. Aunque a primera vista pueda parecer una hamburguesa tradicional, no lo es, en las Burgsushi te encontrarás con una hamburguesa sin pan, donde el arroz forma parte fundamental de la receta. Nuestro eslogan es 'Prepárate para experimentar algo que te dejará con ganas de más'.

¿Cuál está siendo la respuesta de los residentes?

Brutal, día a día recibimos feedbacks excelentes a través de nuestras redes sociales. Es una experiencia diferente para los amantes de las burger y del sushi. Creemos que es la oportunidad de traer algo nuevo que la gente está feliz de experimentar, gracias a los tremendos feedbacks de la gente de Ibiza ya estamos trabajando en la próxima apertura para Madrid en junio 2020.

Aterrizan en Ibiza en un momento muy complicado.

Es un momento delicado para todos y sobre todo para una isla como Ibiza, que vive del turismo. Mucha gente no se da cuenta de la realidad de las familias que viven al día y necesitan trabajar. Es fácil decir 'quédate en casa' para gente que sí puede seguir adelante con sus vidas, pero desgraciadamente no es así para la gran mayoría.

¿Cómo cree que va a responder Ibiza ante un contexto así?

La isla tendrá que reinventarse, rehaciendo su tejido económico para no depender tanto del turismo, por ejemplo aumentando la producccion de alimentos, aumentando la industria, etc. Por nuestra parte, esta iniciativa de ayudar a jóvenes emprendedores es una pequeña aportación dentro de otras muchas iniciativas para poder ayudar a mejorar esta situación tan desfavorable. Es momento de que, todos juntos, veamos las cosas como unidad y tiremos del barco en la misma dirección con un objetivo común.