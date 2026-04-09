Eurofirms Foundation impulsa la formación tecnológica de mujeres con discapacidad con una recaudación de 30.000 euros durante la campaña del 8 de marzo

Eurofirms Foundation ha cerrado la campaña del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer trabajadora con un hito significativo en su compromiso por la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad: la recaudación de 30.000 euros destinados íntegramente a financiar formaciones tecnológicas inclusivas dirigidos a mujeres con discapacidad.

Gracias a la colaboración de múltiples empresas -entre ellas Noega Systems, Bridgestone y First Stop- que han asumido la financiación de las formaciones, se ha podido ampliar el alcance del programa y acelerar la creación de itinerarios profesionales en un sector con alta demanda laboral.

Lanzamiento de la nueva formación de ciberseguridad

Coincidiendo con la semana del 8 de marzo, la Fundación ha lanzado una nueva edición de la formación de ciberseguridad dirigida a mujeres con discapacidad, enmarcado dentro de su Teach Academy, un programa formativo que impulsa la incorporación de personas con discapacidad a posiciones tecnológicas. Este ámbito, estratégico y en constante crecimiento, requiere talento especializado, y la Tech Academy está diseñada para facilitar una formación accesible, intensiva y acompañada, reduciendo la brecha digital y mejorando la empleabilidad en un sector clave.

Próxima parada: La Bravíssima

La recaudación para las formaciones continuará activa hasta la celebración de La Bravíssima, el evento solidario de Eurofirms Foundation que reconoce y visibiliza el talento de mujeres con discapacidad. Este encuentro es uno de los principales motores de apoyo para seguir ampliando el número de plazas en futuras formaciones y reforzar el impacto social del programa.

Con estas acciones, la Fundación reafirma su compromiso con la igualdad real, la inclusión laboral y la creación de oportunidades formativas que permitan a más mujeres tener un futuro profesional sólido, autónomo y libre de barreras.

Sobre Eurofirms People First

Eurofirms People First es la primera multinacional española de gestión de talento. Desde 1991 ayudamos a las personas a encontrar trabajo y a las empresas a encontrar talento, con una forma de trabajar que nos define: People First.

Nuestra cultura prioriza a las personas y se basa en tres valores que nos acompañan des del inicio: respeto, responsabilidad y transparencia. Creemos que las relaciones de confianza, el bienestar y el compromiso son la base de cualquier proyecto sostenible, y aplicamos esta filosofía en todo lo que hacemos. Cada día generamos oportunidades laborales para más de 30.000 personas y colaboramos con más de 5.000 empresas, buscando siempre el mejor encaje entre talento y organización. Más allá de cubrir vacantes, acompañamos a las empresas en la creación de equipos alineados con su cultura y su propósito.

Con más de 1.700 profesionales en 7 países y en una red de 160 oficinas, ofrecemos soluciones de trabajo temporal, selección, outsourcing, headhunting, executive search, formación y desarrollo de personas. Además, a través de Eurofirms Foundation, promovemos la inclusión laboral de persones con discapacidad, facilitando más de 9.000 contrataciones y contribuyendo a una sociedad más justa e inclusiva.

A la vez, en 2025 Eurofirms ha sido distinguida por Forbes como única empresa de gestión de talento presente en el ranquin de las mejores empresas para trabajar en España.

Noticias relacionadas

Eurofirms People First, Claie Joster y Eurofirms Foundation son las marcas que forman parte del grupo, reflejando un modelo de gestión del talento que combina crecimiento empresarial con impacto social.