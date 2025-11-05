Etalentum organiza en Eivissa un encuentro sobre nuevas políticas retributivas para la fidelización de talento

Etalentum, empresa líder en selección de personal, organiza en Eivissa una jornada estratégica dirigida a directivos de RR. HH. y empresarios. El evento contará con la participación de Pedro Ribes, presidente de AEDIPE (Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas), que abordará la importancia de las políticas retributivas como herramienta fundamental para la fidelización del personal en el actual mercado laboral.

Según Pedro Ribes, el objetivo de una política retributiva eficaz va más allá del simple pago de un salario; su misión es alinear la contribución del profesional con los objetivos de la empresa y satisfacer sus expectativas de desarrollo. Sin embargo, este proceso conlleva retos importantes para las organizaciones, como la necesidad de objetivar la contribución de cada empleado, establecer reglas claras para asegurar la equidad interna, y adaptar el sistema retributivo al entorno competitivo para mantener la equidad externa. Además, el sistema debe ser lo suficientemente flexible para considerar las variables situacionales a lo largo de la carrera profesional de cada persona.

Etalentum, con una sólida trayectoria y una amplia red a nivel nacional (incluida una oficina en Eivissa desde el año 2021), refuerza con esta jornada su compromiso con el tejido empresarial local y la gestión del talento. La organización de los "Etalentum Connect", tribunas de análisis y debate, responde a la necesidad de crear espacios diseñados específicamente para compartir y generar conocimiento entre los profesionales del sector de los recursos humanos.

El evento, que tendrá lugar en el Hotel Standard el próximo 19 de noviembre a las 9:00 h, cuenta con aforo limitado y se desarrollará en formato de conferencia, seguida de un espacio de intercambio y conversación que facilitará el debate y el networking entre los asistentes.

Etalentum actúa como socio estratégico de las empresas, ayudándoles a conseguir los perfiles profesionales que necesitan. Su propuesta de valor se basa en la eficacia de sus procesos de selección, en tecnología propia de Inteligencia Artificial (IA) y en una base de datos formada por 350.000 candidatos validados.

Las personas que deseen inscribirse deben contactar con el teléfono 87 155 66 57