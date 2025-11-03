Etalentum organiza un encuentro online para profesionales que quieren emprender bajo la fórmula de franquicia
El emprendedor se beneficia de la fuerza de una marca consolidada y de una reducción del riesgo inicial
Redacción Iberempleos
Etalentum, empresa líder en selección de personal, celebrará el próximo 4 de noviembre un encuentro online de alto valor dirigido a los profesionales que se plantean un cambio radical: pasar de la búsqueda de empleo a ser su propio jefe. Bajo el título "¿Por qué muchos profesionales eligen la franquicia para emprender?", este webinar gratuito tiene como objetivo poner en valor la estructura de la franquicia como la opción más robusta y de menor riesgo para el emprendedor. Etalentum, empresa líder en selección de personal, se preocupa por generar conocimiento útil en el mercado laboral y realiza diversas iniciativas de carácter divulgativo.
La sesión está diseñada para explorar cómo el modelo de franquicia permite a los perfiles cualificados aplicar su know-how de la forma más efectiva, ofreciendo una base de negocio ya probada. Los asistentes descubrirán las estrategias para optimizar el proceso de emprendimiento, reducir significativamente los riesgos asociados al inicio de un proyecto y, consecuentemente, generar una alta rentabilidad más rápida.
El evento contará con la participación de dos expertos que compartirán las claves esenciales para iniciar una actividad empresarial bajo el paraguas de una marca consolidada.
Uno de los principales atractivos es la posibilidad de participar en un turno de preguntas en directo con los ponentes. De esta forma, los asistentes podrán resolver cualquier duda, desde la inversión inicial y la elección de la marca, hasta los aspectos legales y la gestión diaria de una franquicia.
Las personas interesadas en acceder a la sesión, que tendrá lugar a las 19.00h del martes 4 de noviembre, pueden inscribirse en https://shorturl.at/BvPhM
- El Consell de Ibiza pierde a una empresa para luchar contra el intrusismo... por intrusa
- Consternación en Ibiza por la muerte de 27 perros de caza hallados en un ferry hacia el puerto de Palma
- Doble varapalo judicial a los bancos por conductas abusivas en Ibiza
- El hospital Can Misses amplía su equipo de Cirugía general con una nueva incorporación
- Los vecinos ya tienen su veredicto: este es el barrio más sucio de Ibiza
- La Guardia Civil traslada una unidad de élite a Formentera por las pateras
- Aviso policial en Ibiza: aumenta el robo de relojes y sin agentes especializados para el fútbol
- Multado por cargar a su empresa los gastos de una casa en Santa Eulària