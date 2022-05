En esta sección te facilitamos todos los viernes una selección de ofertas de empelo en Ibiza para que de una forma ágil, rápida y eficaz puedas postularte como candidato y conseguir el trabajo que necesitas. Recuperar la fuerza laboral en la isla es la propuesta de un conjunto de empresas locales y nacionales que apuestan por el empleo pitiuso. Oportunidades que te ofrecen contratos indefinidos, temporales, con distintos tipos de jornadas, etc. Un amplio abanico de puestos vacantes, a los que puedes inscribirte aquí mismo.

Recuerda que si eres empresa o autónomo y buscas personal, puedes insertar tu oferta de empleo para que podamos darte cobertura en todos nuestros medios y conseguir así una importante bolsa de candidatos.

OFERTAS DE EMPLEO EN IBIZA

Cafés Ibiza selecciona REPARTIDOR/A con carnet de conducir, no es necesaria contar con experiencia. Se ofrece vehículo de reparto por parte de la empresa y jornada de lunes a viernes. Para inscribirte puedes hacerlo en oferta de empleo de REPARTIDOR en Eivissa. Precisan además un MOZO/A DE ALMACÉN igualmente no es requisito contar co experiencia y con la misma jornada de lunes a viernes. ¿Quieres inscribirte? oferta de empleo de MOZO DE ALMACEN en Eivissa.

La Menorquina selecciona CAMARISTA con experiencia y carnet de carretilla elevadora en vigor. Recibirá la planificación de los pedidos del día y los organizará para cumplir los objetivos fijados, preparará los pedidos de los vendedores para que el personal comercial/reparto pueda tenerlo listo en tiempo y forma para la carga de los vehículos/camiones, gestionará los recuentos de inventario cíclicos del producto en cámaras y controlará la descarga y ubicación de la mercancía que recibe para su cámara. Interesante oportunidad laboral para inscribirse y solicitar más información en oferta de empleo de Camarista en Sant Josep de sa Talaia. Igualmente buscan Buscamos REPARTIDOR/A - CHÓFER con experiencia probada en el sector de Alimentación, reportando al Jefe de Equipo de la Delegación. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Repartidor/a - Chófer - Alimentación (Frío) en Sant Josep de sa Talaia.

Se busca AUXILIAR ADMINISTRATIVA/O para empleo estable todo el año y jornada continua 7 a 15. Se precisa incorporación inmediata. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Auxiliar administrativa/o en Santa Eulalia del Río.

Para un periodo de 6 a 8 meses y con incorporación inmediatas se precisan 2 MOZOS/AS ALMACÉN en horario de lunes a viernes 6 a 14. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mozo almacén en Santa Eulalia del Río.

Si cuentas con carnet C + CAP y quieres conseguir un trabajo con contrato indefinido (tras un periodo de prueba), esta oferta de CHÓFER es la que te encuentras buscando. Se valorará disponer de carnet ADR. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de CHOFER CON CARNET C + CAP en Eivissa.

Empresa familiar con 2 puntos de venta dentro del aeropuerto de Ibiza, dedicadas a moda y complementos, regalo y souvenir selecciona VENDEDOR/A para incorporación inmediata hasta final de octubre. Contarás con 2 días libres (opción de hacer días extras pagados). Para inscribirse y más información en oferta de empleo de VENDEDOR/A en Eivissa.

¿Dispones de carnet de conducir? Si es así, Pujol Europa precisa una persona responsable para la vacante de REPONEDOR/A para atender y reponer expositores de cartera de clientes ya consolidada en zonas turísticas. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de REPONEDOR/A IBIZA en Eivissa.

Restaurante Passadins necesita AYUDANTE DE COCINA para apoyo. Su labor sería entrantes fríos y calientes. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ayudante de cocina en Santa Eulalia del Río.

Buen sueldo es lo que vas a encontrar en esta vacante de COCINERO/A que domine la parrilla. Trabajarás con un profesional con 30 años de experiencia y a turno partido. ¿Preparado para una buena experiencia? Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Cociner@, que maneje parrilla en Santa Eulalia del Río.

Empresa líder en reparaciones de seguros para el hogar precisa FONTANERO autónomo con vehículo propio. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de FONTANERO AUTÓNOMO para Ibiza en Eivissa.

Si te apasiona el Sector Náutico y cuentas con experiencia como Auxiliar Administrativo/a y atención al cliente, desde la delegación de Adecco en Ibiza buscan AUX. ADMINISTRATIVA/O - ATENCIÓN AL CLIENTE. Se ofrece incorporación directa en empresa. El primer contrato será de mayo a septiembre, con posibilidad real de contratación indefinida y poder desarrollar tu carrera profesional en la empresa. Trabajarás a jornada completa, en horario de Lunes a Viernes de 8:00 a 15:00 horas y Sábados de 9:00 a 14:00 horas. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Aux. Administrativa/o - Atención al cliente Ibiza en Eivissa.

¿Cuentas con experiencia en gestión de equipos dentro del Sector Hotelero y resides en Ibiza?. ¡Hecha un vistazo a la siguiente oferta? Adecco Ibiza buscamos un SUB - DIRECTOR/A HOTEL 3* - para trabajar en importante cadena hotelera de la Isla. Se ofrece contratación directa por empresa como fijo discontinuo (trabajo de febrero a noviembre). Tendrás la oportunidad de desarrollar su carrera profesional dentro de la empresa. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Sub - Director/a Hotel 3* - Ibiza en Eivissa.

Si aún no has encontrado tu oportunidad, puedes consultar más puestos vacantes clicando en todas nuestras ofertas de empleo.