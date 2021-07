Familia española de Ibiza busca una chica au pair de habla inglesa para los próximos 6 meses. Es una de las ofertas de empleo en Ibiza que podrás encontrar en esta selección antes de finalizar la semana. !No te demores, son oportunidades más que interesantes!

OFERTAS DE EMPLEO DESTACADAS EN IBIZA

EMPRESA DE SERVICIOS SELECCIONA:

AUPAIR para Santa Eulalia del Río

We are a Spanish family from Ibiza looking for an English speaking aupair girl to live with us for 6 months and take care of our baby.

Aupair en Santa Eulalia del Río.

IBZJOBS SELECCIONA:

JEFE/A DE RANGO /SOMMELIER () para Eivissa

Se busca jefe/a de rango para nuevo restaurante gastronómico en Santa Gertrudis (Ibiza).

Imprescindible experiencia en restaurante y se valorará conocimientos de vinos.

-Buen ambiente de trabajo

-Jornada completa

-Disponibilidad inmediata

Requisitos:

-Experiencia demostrable como jefe/a de rango en restauración

-Disponibilidad inmediata

-Trabajar en equipo, resistentes a la carga de trabajo y muchas ganas de aprender y formar equipo.

-Dotes de organización y planificación.

-Conocimientos en vinos

Jefe/a de rango /sommelier () en Eivissa.

ORONA SELECCIONA:

TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES (IBIZA) para Eivissa

Deseamos incorporar en Ibiza un/a técnico/a de mantenimiento de ascensores con experiencia en el sector de elevación que se responsabilice de las siguientes funciones:

-Mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores.

-Atención de avisos y pequeñas reparaciones.

-Gestión de parque de ascensores propio.

-Relación con clientes.

Técnico/a de mantenimiento de ascensores (Ibiza) en Eivissa.

COR CAROLA SELECCIONA:

CAMAREROS RESTAURANTE para Santa Eulalia del Río

- 2 vacantes.

Buscamos camareros para restaurante en el centro de San Carlos.

Incorporación inmediata.

Camareros restaurante en Santa Eulalia del Río.

RESTAURANT SES BOQUES SELECCIONA:

AYUDANTE DE CAMARERO para Sant Josep de sa Talaia

Se busca ayudante de camarero/camarero de barra para restaurante de playa.

Ayudante de camarero en Sant Josep de sa Talaia.

LIMPIEZA/AYUDANTE DE COCINA para Sant Josep de sa Talaia

Se busca persona para limpieza y ayudante de cocina para restaurante familiar de playa.

Limpieza/ayudante de cocina en Sant Josep de sa Talaia.

ENJOY WATERSPORTS SELECCIONA:

CHICO/A PARA GESTION COMERCIAL EMPRESA DEPORTES ACUATICOS para Sant Antoni de Portmany

Se busca persona para la gestión comercial para empresa de deportes acuáticos en Ibiza y Formentera. Entre sus funciones estará la gestión comercial y entrega/recogida de alquileres.

Requisitos: don de gentes, persona activa, buena presencia, inglés nivel medio/alto y carnet de conducir.

Se valorará tener titulaciones náuticas.

CHICO/A PARA GESTION COMERCIAL EMPRESA DEPORTES ACUATICOS en Sant Antoni de Portmany.

MONITOR DE MOTONAUTICA EN IBIZA para Eivissa

- 2 vacantes.

Se busca persona con titulación de motonáutica para trabajar como monitor en Ibiza o Formentera.

-Se requiere titulación de monitor y nivel alto de inglés y vivienda en Ibiza.

-Se valorarán otros idiomas y titulaciones náuticas.

-Trabajo de temporada de verano.

MONITOR DE MOTONAUTICA EN IBIZA en Eivissa.

TOYOTA MATERIAL HANDLING ESPAÑA, S.A. SELECCIONA:

ELECTROMECÁNICO POSTVENTA (IBIZA) para Eivissa

Multinacional dedicada a la comercialización y reparación de Carretillas Elevadoras y Equipos de Manutención, precisa incorporar a Electromecánico/a en Servicio Post Venta para Ibiza.

ELECTROMECÁNICO POSTVENTA (IBIZA) en Eivissa.

EMPRESA CONSTRUCTORA SELECCIONA:

FONTANERO para Santa Eulalia del Río

Se busca fontanero para empresa de construcción y servicios, para trabajos de localización y reparaciones de averías.

Trabajo para todo el año.

FONTANERO en Santa Eulalia del Río.