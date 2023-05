Marcos Serra: «Vamos a cambiar el West End y el estigma de Sant Antoni»

Tras el holgado triunfo del Partido Popular en las elecciones municipales, Marcos Serra afronta su segundo mandato municipal «sin ataduras». Los vecinos de Sant Antoni han dejado fuera del Ayuntamiento a su antiguos socios de El Pi, mientras que el otro partido de la coalición de gobierno, Ciudadanos, retiró sus listas antes del inicio de la campaña electoral. Pese a confesar que gana en serenidad, asegura que este nuevo reto le supone aún mayor responsabilidad.

En sus perspectivas más optimistas, ¿cuántos concejales pensaba obtener el domingo?

Esperaba 13, pero nos hemos quedado solo a 38 votos de conseguirlos. No contaba con el concejal que ha sacado Vox, preveía que PSOE bajaría de ocho a siete, que el PI perdiera el suyo y que Unidas Podemos quedara solo con uno de los dos que tenía. No iba desencaminado. Guardé este pronóstico en el móvil, a las 20.20 horas, antes del recuento.

¿Tenía claro que saldría beneficiado de la crisis de gobierno municipal?

Sí, por los comentarios en la calle y por las redes sociales. Los vecinos de Sant Antoni son inteligentes y sabía que se trataba de ruido por parte de la oposición. Siempre di todas las explicaciones y la gente lo ha entendido.

¿Cómo llega por la mañana al Ayuntamiento ahora que ya no depende de otros? ¿Se tomará un respiro tras la campaña?

Me siento con más tranquilidad interna, aunque tenga más responsabilidad. En los últimos cuatro años he tenido tres semanas de vacaciones. Ahora ya quiero empezar a repartir concejalías y, a la vuelta de la esquina, tenemos las elecciones generales. Pero necesito al menos una semana para desconectar.

¿Le han felicitado sus exsocios de gobierno?

Chechu [José Ramón Martín, de Ciudadanos] me envió un mensaje en seguida y Joan Torres [El Pi] me escribió más tarde. También me dieron la enhorabuena Angie Roselló [Unidas Podemos] y Antonio Lorenzo [PSOE] que, además de felicitarme por Twitter, fue el único que me llamó.

¿Qué prioridades se marca?

Las infraestructuras, que ha sido el área más abandonada este mandato. No la llevábamos desde el PP directamente y es la más compleja, porque hay que preparar los pliegos de los proyectos y, después, sacarlos a concurso. Es un proceso largo. Los proyectos de nuestro programa electoral deben empezarse este año para que dé tiempo a ejecutarlos en los próximos cuatro años. La otra prioridad es modificar la contrata de limpieza para aumentar los operarios.

¿Qué infraestructuras son las más urgentes?

Ya tenemos en marcha la reforma del antiguo ayuntamiento, pero es para uso interno de la administración municipal. Priorizamos el centro cultural con auditorio, buscar terrenos para dos campos de fútbol nuevos y un polideportivo.

¿Qué pasará con todas las iniciativas que no pudo impulsar con El Pi y Ciudadanos?

Lo más importante eran los presupuestos de este año, pero el 17 de junio constituimos la nueva corporación municipal. Para sacar los presupuestos, entre la aprobación inicial y la definitiva, nos alargaremos a julio o septiembre, así que tenemos que estudiar si es mejor seguir con los presupuestos prorrogados y llevar a pleno modificaciones puntuales en función de las necesidades. Por ejemplo, para sustituir las ventanas de la biblioteca, que nadie entiende que se hubiera votado en contra de cambiar las ventanas rotas.

Ya tiene vía libre para el mural de Okuda en la calle Santa Agnès.

La calle ya está reformada y solo falta pintarla. Es un tema muy controvertido, pero el arte siempre lo ha sido. Salvando las distancias, pasó en su momento en Bilbao con el Museo Guggenheim, pero después supuso un salto de calidad que reconvirtió una antigua zona industrial. El West End también necesita un cambio. La cultura es cara, pero el mural de Okuda lo pagamos con fondos europeos que, si no lo llevamos a cabo, los perderemos. La idea es hacerlo este invierno para no molestar a los negocios.

¿Queda mucho para cambiar la imagen del West End?

Hay que impulsar la colaboración público-privada. Ya se han apuntado algunos negocios a las subvenciones para reconvertir locales de ocio en comercios o restaurantes, pero queremos que sean muchos más. Ahora sacaremos otra línea para reformar fachadas, además de apostar por la cultura. Es un proyecto integral que cambiará el West End y el estigma del turismo de fiesta de Sant Antoni.

En campaña, prometió un galería en el West End, ¿se refería a arte al aire libre o a una sala?

Buscamos un local para comprar y convertirlo en galería, así los empresarios comprobarán que el Ayuntamiento invierte en la zona y no la deja abandonada. También reforzaremos la presencia de la Policía Local. Y no hay que olvidar que, con la mejora del departamento de Urbanismo en para agilizar la reforma de hoteles, en este mandato hemos conseguido que abran los primeros establecimientos de cinco estrellas y que suban de categoría.

¿Peatonalizará toda la calle Vara de Rey?

Quitaremos plazas de aparcamiento y ampliaremos las aceras pero, posiblemente, quede el paso de vehículos. Crearemos un bulevar desde la puesta de sol hasta el West End, para atraer a toda la gente que viene a disfrutar del atardecer y que luego se va fuera del municipio. Va a ser un paseo de la fama, con dedicatorias a los músicos que han pasado por Sant Antoni.

¿Y en ses Païsses?

Trabajamos en dos proyectos: la ampliación del centro social, por una parte, y en la primera fase de la eliminación de barreras arquitectónicas y la ampliación de aceras, que quedó suspendida.

¿Se puede poner orden al urbanismo de este barrio?

Es complicado. Tendremos que mover muros y quitar metros de los jardines particulares para ganar espacio para las aceras. Mientras que no haya que tocar ninguna casa, lo haremos.

La comisión de Medio Ambiente rechazó el pavimento previsto en el parquin junto al cementerio de Sant Rafel. ¿Debe rehacerse todo el proyecto?

Se puede mantener el mismo y solo hace falta que los ingenieros y arquitectos busquen un nuevo pavimento permeable. Esa zona genera una polvareda en verano y es un lodazal cuando llueve. En Sant Rafel comenzamos el plan piloto para desviar el tráfico y, con el proyecto de circunvalación que prepara el Consell, sacaremos los vehículos del centro. En julio finaliza el embellecimiento del núcleo de Sant Mateu y en Corona se trabaja en un proyecto similar. También queremos soterrar los tendidos eléctricos del centro de todas las parroquias.

¿Esta finalizando la licitación del concurso para instalar los equipos técnicos de los eventos municipales o se seguirán contratando a Sonitec?

La oposición hizo mucho ruido con este tema porque quedaban pocos meses para la campaña electoral. En el pasado mandato, el gobierno del PSOE-Reinicia se gastó medio millón de euros sin este contrato e igual de mal hecho. La diferencia es que nosotros heredamos así el departamento de Fiestas, sin un contrato para todos los eventos, y empezamos a trabajar para redactar un concurso público. Era muy complejo y, cuando lo llevamos al pleno, ellos votaron en contra. Sacaremos el contrato de estos servicios a concurso público para que participen todas las empresas de manera transparente.