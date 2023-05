Votante socialista en la ciudad de Ibiza: asqueado y desmovilizado

Tras el jarro de agua fría de la jornada electoral del domingo para el PSOE de la ciudad de Ibiza (y para el partido en general), antiguos votantes de la izquierda expresan su desilusión en torno a estos comicios en una encuesta realizada a pie de calle. Aunque es una muestra reducida, este reportaje intenta dar voz a diferentes perfiles de vecinos para recoger reacciones del electorado de la capital, una plaza históricamente importante para la izquierda, a la mayoría absoluta conseguida por el popular Rafa Triguero.

En la mañana de este lunes, en plena resaca electoral, una madre y su hijo charlan en unos bancos del paseo de s’Alamera, en Vara de Rey, justo delante de un cartel electoral con el que el PSOE quiso ‘trolear’ hace escasos días al PP, que celebró su acto de cierre de campaña en este emblemático lugar. «Disfrutad de vuestro fin de campaña en este paseo sin coches, sin Rafa Ruiz no habría sido posible», se lee todavía este 29 de mayo en dicho cartel.

La madre, socialista pata negra, este 28M volvió a votar al PSOE, aunque no está especialmente sorprendida por lo que ha salido de las urnas y se muestra crítica con algunos aspectos de la gestión del Consistorio: «Creo que me esperaba el resultado, como muchísima otra gente». Esta vecina vilera comienza su conversación con este diario asumiendo lo evidente: «¿Que qué ha pasado? Que el partido socialista se ha ido al carajo».

Su hijo Enrique no tarda en hablar de la emergencia habitacional, el Gran Tema: «La vivienda aquí es un problema, los alquileres son muy caros y la gente joven que se quiere buscar la vida lo tiene un poco crudo, porque a lo mejor están ganando 1.000 euros al mes». «Y eso que de alquiler igual te piden 1.800 euros», añade su madre, que también hace mención al problema del mercado negro de alquiler de habitaciones. «Ahora, en verano, hay casas en las que se alquilan habitaciones a 600 euros en negro y aquí no se arregla ni vigila nada. Con tal de ganar dinero, ahora que llega el verano se alquilan incluso colchones en el suelo». Esta votante socialista pide más mano dura contra esta avaricia. Admite que votó al PSOE principalmente para tratar de evitar una victoria del PP, no por entusiasmo hacia la candidatura de Rafa Ruiz.

Como cuestiones locales que han podido influir en Vila (aunque es evidente que esta marea del PP en Ibiza es, también, un fenómeno nacional), ella apunta a las obras de la avenida Isidor Macabich y a la falta de limpieza, aunque, como muchos encuestados, también señala a los incívicos. «Mi madre y yo paseamos todos los días y no ves ni un basurero», comenta Enrique, quien afirma que nunca ha votado porque ninguna formación le atrae. Es un antiguo trabajador del sector de la construcción, mientras que su madre, jubilada, trabajó en la cocina de un hospital.

«El PP decía que haría tantas cosas… y vamos a ver ahora qué hace. Espero que [el nuevo alcalde] lo haga mejor, porque si lo hace peor o igual...», concluye esta votante socialista.

Poco le cuesta a este diario encontrar a vecinos que no votaron el domingo, donde, de nuevo, hubo un nivel considerable de abstención. En las elecciones municipales de Vila fue del 51,7%, una cifra alta y, a su vez, la más baja de los cinco municipios ibicencos.

En la terraza de un bar, Carmen y Alejandra (nombres ficticios: prefieren no dar su nombre), dos mujeres que han sido camareras de pisos en hoteles de la isla, explican que el partido al que más han votado a lo largo de su vida ha sido el PSOE, pero en esta ocasión Carmen se ha abstenido (le atrajo el PSOE de los tiempos de Felipe González) y Alejandra ha votado nulo. La desilusión es brutal.

El precio disparado de los alquileres y la «falta de limpieza y de presencia policial» son algunos de los asuntos más comentados

«Tengo un hijo minusválido por culpa de un accidente y veo que para la gente que va en silla de ruedas hay muchos obstáculos en Ibiza», comenta Carmen, que en otras ocasiones también ha dado plantón a las urnas. Alejandra pide más mantenimiento de la ciudad y opina que ha imperado la «dejadez»: «Ha habido mucha obra y, por otro lado, la ciudad está hecha una guarrada. Ha sido un cúmulo de cosas que se han dado muy cerca de las elecciones».

«A mí la derecha nunca me ha gustado». «Yo tampoco soy de derechas, ¿eh? Pero no me ha gustado cómo se han hecho las cosas», reflexionan entre ellas.

Explican que en Ibiza han tenido trabajo siempre, pero enseguida, cómo no, aparece en la conversación el problema de la vivienda (extrapolable, eso sí, al resto de la isla): «No encuentro una VPO adaptada para mi hijo minusválido. He sido camarera de pisos, he estado 49 años trabajando en ello. Ahora estoy de baja por la rodilla», relata Carmen en un bar de la plaza de los juzgados de Ibiza.

En la librería Blau Press, de la avenida Isidor Macabich, Antonia (nombre ficticio) explica mientras va atendiendo a los clientes que este lunes postelectoral se están vendiendo muchos más periódicos de lo normal. «De Diario de Ibiza se han vendido ya la mitad de ejemplares», apunta esta trabajadora alrededor de las 11 horas. Explica que antes había votado al PSOE, pero que no le gusta la suma que ha hecho estos años con Podemos. Esta trabajadora tampoco quiso votar a la derecha, por lo que el domingo se abstuvo y asegura que esperaba este resultado: «El PP ha arrasado (...). Había muchas quejas, sobre todo este último año con las obras». Ella, como todos los entrevistados, no tarda en hacer referencia a la suciedad: «La limpieza no va bien, en Ibiza, este es un tema que siempre está fatal, y no se ven policías municipales por la calle. Hay muchas quejas de este tipo». También lamenta que «había muchas quejas de que el alcalde sólo salía en las fotos».

De hecho, la propietaria de una tienda muy cercana a esta céntrica avenida le pide a Rafa Triguero «que solucione la falta de aparcamiento y que haya más limpieza»: «Yo, con esto, ya me conformo. Si sabe hacer estas dos cosas bien, la gente seguro que volverá a votarlos». Ella sí fue a votar y lo que le sorprende es el triunfo generalizado del PP en tantas partes, no su victoria en la ciudad de Ibiza, donde esta comerciante sí que esperaba un cambio de tendencia. «Aquí, en cualquier rincón, vas paseando por la calle mirando al suelo y es todo pura suciedad. Si miras abajo, ves que todo está negro», denuncia esta vecina, que reside en el barrio de Cases Barates y que pide que haya consecuencias para los incívicos que ensucian las calles.

Ella siempre ha votado más o menos en la misma línea ideológica, pero apunta: «Me da igual que esté el PP o el PSOE, sólo pido que hagan lo necesario». También opina que tal vez las obras le han pasado factura a Ruiz: «Si las hubiera hecho dos años atrás, igual esto no hubiera pasado. Es mi opinión». A pesar de todo, se muestra satisfecha con el resultado final de la reforma.

Salma Cabello, una joven de 21 años de la ciudad que no tiene problema en dar su nombre, asegura que se siente más alineada con la izquierda, pero anteayer tampoco pisó su colegio electoral. Dice que votaría a Más País (la única formación de izquierdas que la seduce) si se presentase en la isla. Uno de los puntos que la atraen de esta formación madrileña es el esfuerzo que hace por visibilizar la salud mental, por lo que Cabello le pide a Rafa Triguero que también le preste atención a este asunto.

Esta joven valora así el triunfo del PP: «No me sorprende, la gente quiere que vengan los ricos y que esto se convierta en una isla de lujo. Aquí, en la isla, hay un punto de importancia de la clase, del dinero, del estar por encima».

Por otro lado, Tania (nombre ficticio), propietaria de un local de la ciudad, declara: «Voté al PP y estoy muy contenta. Creo que la gente está muy enfadada, sobre todo los del mercado. Al nuevo alcalde le pido limpieza y más plazas para aparcar».

Una vecina jubilada, antigua comerciante, explica en un bar que, aunque en ocasiones se ha abstenido, anteayer fue a votar. Apunta que había «cansancio» con respecto al actual equipo local de gobierno. Asegura que a lo largo del tiempo ha votado por diferentes opciones políticas, pero que ahora en Ibiza era necesario un cambio. Pero tampoco fue a votar con ilusión.

Preguntada por sus quejas sobre Vila, también lo tiene claro: «Hay suciedad, mucho asfalto y poca vegetación. No han cuidado la ciudad como deberían. Al nuevo alcalde le pido que cumpla lo que ha prometido y que mime la ciudad».