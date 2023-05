Jornada de reflexión: El día en que todo es un planazo para los candidatos

No hay plan pequeño en la jornada de reflexión. No, al menos, para los candidatos. Ir a la peluquería, atar ¡por fin! las tomateras, tomar un café con unos amigos, escoger unos cortes de pescado, plantarse ante los fogones... Después de dos intensas y agotadoras semanas de campaña, este sábado todo, absolutamente todo, les parecía un planazo. Incluso madrugar, explican cabezas de lista de los partidos que concurren a las elecciones en las Pitiusas salvo de Vox. Este diario se puso en contacto el viernes con su departamento de prensa en Balears, como exigen sus candidatos de Ibiza y Formentera, para ofrecerles participar en este reportaje. Pero no lo han hecho a pesar de que se les ha recordado este mismo sábado.

«Me pillas en el Mercat Nou, que me toca cocinar», comenta José Luis Rodríguez Poblador, candidato de Ciudadanos al Ayuntamiento de Ibiza, que anda en busca de algo que le entre por los ojos —«seguramente pescado»— para preparar la comida. Lo de meterse entre fogones es una de sus pasiones: «Mi mujer me pide muchas veces alcachofas con foie y virutas de jamón, pero me salen bien también el bullit de peix y los arroces». Cuando regrese del mercado su plan en subir a la terraza y poner algo de orden en su huerto urbano, que comenzó en pandemia y que ahora ha crecido. «Las dos últimas semanas no le he dedicado mucho tiempo y las tomateras andan todas por el suelo. Tengo que atarlas», indica el candidato, cuyo día de reflexión acabará con una siesta corta —«voy baldado»—, un paseo por Vila y a la cama pronto, que el domingo se presenta largo.

De poco no se cruza en el Mercat con Joan Ribas, rival de Ara Ibiza, que también anda senalló al hombro dispuesto a rellenar la nevera, la despensa y el armario de los productos de limpieza después de su sesión deportiva mañanera. Ya ha compartido, también, su«vinilo del día»: ‘The Lodgers’, de The Style Council. Después de comer un hervido de garbanzos que les quedó del viernes —«hacemos comida para varios días y optimizamos»— la idea es ver algún capítulo de la serie que acaban de empezar y, ya de noche, acudir a la representación de ‘IBZ 2050’, la obra del Grup de Teatre del Institut d’Estudis Eivissencs (IEE) que el viernes por la noche no pudo ver porque estaba en el acto de fin de campaña.

Quienes sí coinciden en el mismo sitio y a la misma hora, que diría la canción, son el candidato socialista al Consell de Ibiza, Josep Marí Ribas Agustinet y el aspirante popular a la alcaldía de Vila, Rafa Triguero. Ambos pasan la mañana en la pista de atletismo de Can Misses, que acoge la final insular. El primero, animando a su nieta, que compite con Sa Raval. El segundo, acompañando a su hijo pequeño, que también practica atletismo. El socialista llega a las gradas de la pista después de haber pasado por la pescadería y haber dejado «medio preparados» los elementos para la fideuà de pescado y marisco que cocinará a mediodía: «El rape ya está cortado, he limpiado la sepia y he dejado el caldo de pescado descongelándose». La tarde será para descansar, leer o ver una película. Reflexionar, bromea, reflexionará poco porque tiene muy claro a quien votar.

Triguero llega a la pista de Can Misses directo de las instalaciones deportivas de Sant Miquel, donde su hijo mayor, de las categorías menores de la UD Ibiza, tenía partido contra la Peña Independiente. Está de buen humor porque «por primera vez en 22 días» ha podido salir a «caminar correr», una costumbre abandonada por la campaña, de la que ha acabado «sin voz». En sus planes de este sábado están hacer la compra, ver a sus amigos en Talamanca, volver a comer algo sano, otro buen hábito que le ha costado seguir estas semanas y, sobre todo, recuperar la normalidad y devolverle a su familia le tiempo que les ha escatimado últimamente.

Este último es también el objetivo de su rival socialista en Vila, el actual alcalde Rafa Ruiz, que a media mañana anda liado recogiendo todo lo que él y su mujer se tienen que llevar a la playa, donde tienen un cumpleaños infantil. «Ya me había olvidado el libro», comenta Ruiz, que lleva una temporada pegado a la novela negra. Acaba de terminar ‘El mal de Colcira’, de la serie de Chamorro y Bevilacqua de Lorenzo Silva y empieza ‘Esperando el diluvio’, de Dolores Redondo. Su idea es poderle dar un buen empujón a la lectura en una jornada que ha comenzado al amanecer, «haciendo ejercicio» y dando un paseo en bici por Vila con su mujer y sus hijas.

El faro y la tierra

Mientras Ruiz pedalea en familia por la ciudad que aspira a seguir gobernando, Javi Torres, candidato a la alcaldía de Sant Joan con Sa Veu des Poble, conduce rumbo a ese municipio. Acompañado de su fiel perra Lola, a la que le encanta pasear por el bosque, camina hasta el faro de Moscarter. Una jornada de reflexión que, tras la mañana al aire libre complementará con una tarde de descanso total y una noche en la que intentará descansar lo máximo posible: «El domingo es dia d’ordi y a las ocho ya hemos quedado con los interventores para tomar un café y ponernos en marcha.

Torres comparte estilismo chandalero con su contrincante en la alcaldía del norte por la Agrupació d'Electors de Sant Joan, Santi Marí. Pero él, en vez de excursionando pasa la mañana «arrancando patata». Muy bien acompañado, eso sí. Metidas en faena están también su mujer Adriana, su hija Elvira y su perro, Tom, un pointer que anda trasteando entre los cajones de tubérculos. Una labor que, afirma, hubiera desempeñado aunque el día no se hubiera presentado tan diáfano: «Los payeses, aunque llueva, seguimos trabajando».

No es el único que recurre a la tierra, en su versión menos metafórica, para evadirse de la campaña. Joan Torres, candidato a la alcaldía de Sant Antoni por El Pi, pasa la mañana montado en su tractor. Arando. «Aprovechando las cuatro gotas que han caído para labrar, para quitar la hierba de debajo de los algarrobos y poder recogerlas bien, que los últimos años se han vendido caras», explica Torres, que por la noche tiene prevista una cena con sus amigos, asegura que montado en su Agria Hispania se olvida de todo.

Todo lo contrario que trata de conseguir el aspirante a gobernar Vila con Epic, Toni Villalonga, que pasa la jornada estudiando para un examen de inglés que tiene el lunes en la Escola d’Arts. También descansará y se ha marcado como objetivo poner al día las tareas del hogar, algo olvidadas estas tres semanas.

«No quería acabar la campaña como un náufrago», afirma Óscar Rodríguez, cabeza de lista de Unidas Podemos al Consell de Ibiza, que tiene cita con su barbero. El último, porque ya se han jubilado los dos anteriores a los que iba, explica el joven, que ha empezado el día despertándose más tarde de lo normal y dándose un bañito en Caló de s’Alga, la más cercana a su casa, aunque sus preferidas son Cala Boix y Sa Caleta «cuando no hay mucha gente». De noche tiene plan (un cumpleaños) con sus colegas, esos que, en broma, le llaman «presidente» y de los que se despedirá, cual Ceniciento, a medianoche como tarde. «Que el domingo será largo», justifica.

Una expresión que también usa el aspirante popular a la alcaldía de Sant Josep, Vicent Roig, el único de los cabeza de lista que confiesa, sin rodeos ni eufemismos, estar nervioso. Bastante. Por eso pasa el día rodeado de su familia. De sus sobrinas, con las que comienza el día dando un paseo por Sant Jordi, y por su madre —«mi luz»—, Lina de Can Sendich, con la que prepara, a cuatro manos, un arròs de matances. Confía en poder dormir «¡por fin!» una siesta «de veinte minutos» y dar un paseo por Platja d’en Bossa antes de acudir a un cumpleaños. Su ilusión del domingo es conseguir la alcaldía, pero la del sábado es alcanzar no el nirvana, pero sí «el relax absoluto».

Al sur des Freus

Alejandra Ferrer, candidata al Consell por Gent de Formentera no ha empezado mal el día: despertándose a las once. Eso sí, no sabe cómo ni cuándo lo acabará. «Dependerá de las fiestas de Sant Ferran», comenta Ferrer, que se toma esta jornada de reflexión «como si fuera un día de vacaciones». En cuanto se acabe de desperezar dará un paseo por s’Estany antes de continuar el día rodeada de su familia.

Pasárselo bien en las fiestas de Sant Ferran es un plan compartido con Ana Juan, cabeza de lista socialista a la institución formenterense, que se ha levantado «a la misma hora de todos los días» y ha dado un paseo «cerca del mar». A media mañana aprovecha para tomarse un café y charlar con calma con unos amigos que han venido de Barcelona antes de ir a visitar a sus padres. «Los he visto muy poco estos días», confiesa la candidata, cuya sensación es que esta jornada de reflexión es «diferente» a la de 2019. «Creo que ha habido más crispación», opina.

Si hubo un cabeza de lista en las Pitiusas que pasó ayer una mañana tranquila de verdad fue, sin duda, Lorenzo Córdoba, candidato de Sa Unió al Consell de Formentera y al Parlament, que se dejó el móvil en silencio. Eso sí, cuando se dio cuenta, tenía el móvil «saturado». Además, tras disfrutar hasta las dos de la madrugada de la fiesta de cierre de campaña no se puso ni el despertador. «Eso ya ha sido un regalo», comenta Córdoba, que califica de «poco espectaculares» sus planes para la jornada de reflexión: comer fuera con su mujer y una de sus hijas, la que vive en la isla, y, sobre todo, visitar a Iris, su yegua. «Tenía ganas de que llegara este día», exclama el candidato de Sa Unió.