¿Conoce a los candidatos de Ibiza? «Este es mi vecino y este es Marí no-sé-qué»

¿Conoce la ciudadanía de Ibiza a los candidatos que se presentan a la presidencia del Consell y a la alcaldía de su municipio? El tópico indica que la mayoría de ibicencos viven ignorando a sus representantes, pero todos los prejuicios saltan por los aires cuando las primeras personas con las que habla este redactor para hacer este reportaje resultan ser cuatro jubiladas informadísimas y muy interesadas en la política.

«Este es el alcalde, este es el Triguero, este es el de Vox», dice Antònia Ribas, mientras sostiene con la mano un folio en el que se ven los rostros de los ocho candidatos que se presentan a la alcaldía de Vila, y señala a Joan Ribas, el candidato de AraEivissa: «A este también lo conozco, es Joan de Can Puvill». Antònia hace casi un pleno de ocho, y repite su proeza con los candidatos al Consell.

A su lado, en una terraza de la avenida Isidor Macabich donde están desayunando, sus amigas Nieves Tur, Cristina Rueda y Maria Martí no demuestran tanto conocimiento, pero si reconocen, al menos, a la mitad de los candidatos. «Es el de Vox, ¿verdad? Me suena mucho, pero ahora no le pongo nombre», dice Nieves Tur mientras señala el rostro de Jaime Díaz de Entresotos.

A pocos metros de estas mujeres, en el centro del parque de la Paz de Vila, otro grupo de jubilados son su completa antítesis ya que o no reconocen a nadie o, como mucho, logran identificar al alcalde, Rafa Ruiz. «No sé quiénes son», admite Eduardo mientras repasa el folio con los candidatos al Consell. «¿Son los del PP?», pregunta Joaquín Riquelme, otro jubilado. No, son los de todos los partidos: «Ah, pues ni idea». «Yo tengo claro a quién votaré, que es al hombre que me ha subido la pensión, a Pedro Sánchez», sentencia José Pons, otro miembro del corro de amigos.

Esta afirmación desata un intenso pero amigable debate en la plaza. «¡Qué pesado eres con que vote a Pedro Sánchez!», se ríe Joaquín, mientras que Pons alerta sobre el futuro que les puede deparar «si vienen los fachas». En lo que están todos de acuerdo es en preguntarse para qué sirve el Senado: «Solo está para gastar». Si se les pregunta por el Consell, las opiniones son dispares: «Bueno, el Consell hace su papel», dice un dubitativo Riquelme. «Pero si ya tenemos ayuntamientos, ¿para qué queremos Consell?», responde Eduardo.

No demuestran la misma implicación Jon Granados y Tomás Faner, dos treintañeros que fuman un cigarrillo frente a un bar. Faner no identifica a ningún candidato y reconoce que no votará. A Granados solo le suena el alcalde: «La confianza que tenemos los ciudadanos en la política es nula y creo que tardarán mucho en recuperarla», resume.

Roldán, Villalonga y los vecinos

Casi todos los encuestados, salvo alguna excepción, son capaces de identificar a los candidatos del PSOE y del PP. Solo una minoría puede poner nombre a los cabeza de lista de los otros partidos. En esta liga, los ganadores de calle son Toni Villalonga, de Epic-El PI, y Toni Roldán de XBalears.

«Yo le conozco», dice Mendi Kurucz, mientras señala la foto de Roldán: «Este estaba en todas las salsas». «Roldán, ¡claro! Era vecino de sus padres, vivían en esa calle de allí», comenta Hilario Gómez, jubilado. «Fue el jefe de mi hermana», señala una joven. Por un motivo o por otro, mucha gente conoce a Toni Roldán.

«Este es el de los verdes, ¿no?», comenta Marlene Ferreira, una vecina de Vila, cuando ve la foto de Villalonga. Le comento que no es el candidato ecologista, pero Ferreira, que está tomando un café con dos amigos en una terraza en sa Colomina, enseña una pegatina con el logo de Epic-El PI en la funda de su teléfono: «El logo es de color verde. Villalonga me la regaló el otro día». Esta mujer también conoce al presidente del Consell, Vicent Marí, pero por otros motivos: «Estuvo en las fiestas de Puig d’en Valls del otro día. Es que yo era de las que llevaban los santos».

A su lado, su amiga Rocío Rubio, conductora de autobús, identifica al candidato del PSOE al Consell, Josep Marí Ribas, y demuestra tener una memoria prodigiosa: «A este lo llevé en autobús hace tres años. Fue alcalde de Sant Josep, ¿no?».

En el centro de la plaza de Antoni Albert i Nieto, un grupo de adolescentes charla animadamente durante la pausa del patio. Son estudiantes del instituto Sa Colomina y, aunque todavía no tienen la edad para votar, la mayoría logra poner nombre a los candidatos. «Rafa Ruiz es mi vecino», comenta una muchacha, «¡y vecino mío también!», completa otra, «¡y me lo encuentro por todos lados!». «A Triguero lo conozco de vista», comenta una joven y otro chaval explica que conoce personalmente al candidato del PP a la alcaldía de Vila: «Fue entrenador mío en el Ràpid». Un joven con gafas, que parece interesado en política, se traba con el nombre del candidato del PP al Consell, Vicent Marí: «Este es… ¿Marí Bosó? No. ¿Marí Marí? Es Marí algo, Marí no-sé-qué». Otro joven pregunta si «Viviana[de Sans] se presentará al Consell por Podemos». No, este año encabeza la lista Óscar Rodríguez; observa su foto y responde con un escueto, «no me suena». Nuevamente, Villalonga es rápidamente identificado: «Es el hermano del director de la banda de música. Es que yo tocaba en el Conservatorio». «Es que Ibiza es muy pequeña, al final te los encuentras a todos», resume otro adolescente.

El contacto personal típico de un lugar pequeño es lo que sirve para identificar a los políticos. Así, Nicole Lamarty, una vecina de Vila que desayuna en una terraza de Isidor Macabich, explica que al único político que conoce es a Antonio Saucedo, quien durante tres años ha sido el portavoz de Unidas Podemos en el Consell: «¿Ya no se presenta? ¡Qué pena! Es que lo conozco porque fue monitor mío».

«La madre de Rafa Ruiz es del mismo pueblo que mi mujer, son paisanas», comenta Juan Ochoa, un jubilado que ve la vida pasar desde un banco del parque de la Paz, «se criaron juntas en Huelva». Ochoa y su amigo Hilario Gómez, también jubilado, reconocen a los candidatos del PSOE y del PP, pero a ninguno más. Les acompaña otro jubilado, José Triguero, quien no tiene problema en admitir que no conoce «a ninguno» y que las elecciones de domingo no le quitan el sueño: «Ya saldrá el que salga».

A escasos metros, en otro banco, otro jubilado demuestra tener un conocimiento enciclopédico e identifica a los ocho candidatos a la alcaldía. «Tiene truco, es que fue concejal durante doce año», dice un amigo, y el hombre asiente: es Pere Sansano, un histórico del PSOE y concejal entre 1979 y 1991: «Pero ahora ya estoy jubilado de todo, ¿eh?», dice con una sonrisa.