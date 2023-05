José Luis Rodríguez Poblador, candidato de Cs al Ayuntamiento de Ibiza: «La colaboración de los medios con nuestro partido ha sido casi nula»

José Luis Rodríguez Poblador (Madrid, 1964) recibe a Diario de Ibiza en su despacho profesional. «Estoy aquí 24/7 como dicen ahora los jóvenes».

¿Cómo se prepara una campaña con el elefante en la habitación de las encuestas que no les dan representación en ningún sitio?

Llegados a este punto, debo decir que la colaboración de los medios de comunicación hacia nuestro partido ha sido muy limitada. A nivel nacional parece que ha habido un acuerdo para ponérnoslo difícil. Personalmente, no hago mucho caso a las encuestas y prefiero tomarle el pulso a la calle. Pero las encuestas que puedas hacer en Ibiza creo que no ofrecen una idea de lo que va a pasar. Veo que aquí la gente no es totalmente libre cuando da su opinión, que es algo que pasa en sitios pequeños.

¿Me decía que cree que no se les ha dado suficiente visibilidad a sus proyectos?

Ninguna. Sin ir más lejos, hace poco firmamos el pacto por el agua y pasó una cosa curiosa que te voy a contar. Cuando acabó el show de la firma, pedí la voz porque quería decir unas palabras. Hablé un tema que había quedado fuera y que para mí es fundamental, que es el aprovechamiento del agua de lluvia. Esto es algo intrínseco a la cultura de Ibiza y es un tema que no quedó reflejado en ningún sitio. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Ibiza hizo la obra de canalización del torrente de Can Murtera, que era una vía de agua que nutría las feixes y lo hemos canalizado al mar. ¿Cómo puede ser? O la separación de pluviales y fecales, que es algo fundamental, pero ¿por qué no recuperamos ese agua de lluvia en vez de tirarla al mar? Creo que es algo preocupante y nadie se hizo eco de esas palabras. Es un tema de mucho calado.

¿Qué es el ecologismo liberal del que habla Patricia Guasp en los debates?

Sinceramente, no he escuchado lo de ecologismo liberal, no lo sé. Creo que el ecologismo es ecologismo y no tiene apellidos.

El alcalde de Ibiza ha alabado en más de una ocasión sus propuestas en positivo, ¿cuántas les han aprobado y cuántas se han puesto en marcha?

Pues curiosamente se han aprobado muchas mociones con propuesta de acuerdo por unanimidad, muchas más que al PP. Luego la mayoría se han quedado en un cajón y se está esperando no sé a qué. Pero, entre las que se han impulsado, estoy especialmente orgulloso del convenio con la Escuela Balear de la Administración Pública para facilitar la formación de policías en Ibiza. Cuando se lo dije al equipo de gobierno me dijeron que era imposible, que ya lo habían intentado muchas veces. Lo propusimos, se aprobó, se convenió y detrás vinieron el resto de municipios de la isla.

¿Cuál es la propuesta que más le gusta de su programa?

En materia de vivienda, hay una importante de colaboración con el ámbito privado. Hay multitud de pisos cerrados porque les falta algún tipo de reforma o de trabajo para hacerlo habitable: temas de carpintería, instalaciones obsoletas... en muchos casos esto es por falta de capacidad económica del propietario para ponerlo al día. Es algo que pasa mucho en barrios como la Marina. Proponemos unas subvenciones condicionadas a la salida al alquiler anual. La oficina de la vivienda va a gestionar esos trámites y además dará garantía jurídica, porque gestionará el contrato del alquiler. Creemos que con esta fórmula podemos sacar al mercado muchos pisos deshabitados en zonas que, además, se están quedando sin población.

¿Hay que limitar el precio de la vivienda?

Hay que saber en qué casos se puede limitar, pero sí. En esta propuesta que te decía, la oficina de la vivienda fijará un precio límite para el alquiler, que se estudiará para amortizar la parte de la reforma que pague el propietario.

Dicen que apuestan por no gobernar con los extremos, algo que ahora parece imposible en muchos municipios, ¿no entrará en ningún gobierno con Podemos ni con Vox?

Yo pactaré con quien esté dispuesto a trabajar por la ciudad. El municipalismo es eso y está bastante lejos de idearios políticos. El objetivo debe ser mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y de la ciudad. Precisamente, si se han aprobado tantas mociones de Ciudadanos por unanimidad, era porque estaban pensadas para el interés de la ciudadanía, no desde un punto de vista ideológico. Pensar siempre en los colores es lo que impide avanzar.

Muchos se han bajado del barco de Ciudadanos esta legislatura, ¿qué ha pasado para que tengan esta desbandada en Ibiza?

Ciudadanos creo que creció muy rápido. Captó la ilusión de muchos que quizás tenían ideas muy dispares pero a los que les atraía el proyecto, porque era muy potente. ¿Qué pasó? Bueno, tampoco es que los medios de comunicación ayudaran mucho.

Otra vez, parece que tuviéramos la culpa de todo.

No, de todo no (ríe), pero creo que se envían mensajes que están calando. Nuestro proyecto puede hacer tanto daño a derecha como a izquierda. Los dos principales partidos han sido dos enemigos importantes y se han movido.

¿Qué relación mantiene con Roberto Algaba?

Cordial. He trabajado muy bien con él. Es un gran profesional y es una lástima que haya perdido la ilusión por el proyecto.