Joan Torres, candidato de El Pi a la alcaldía de Sant Antoni: «Las mayorías absolutas trajeron la ruina y el turismo de excesos»

Joan Torres encabeza una lista heredera del nicho centrista que surgió con Vicent Marí Prats, el primer alcalde demócrata tras el franquismo. Además de volver a formar parte del gobierno municipal, aspira a que El Pi se convierta en un equivalente balear de Coalición Canaria o del PNV.

Joan Torres dio al paso para entrar en política en 2011 de la mano de Es Nou Partit. Dos años después, esta formación se refundó como parte de Proposta per les Illes (El Pi), una iniciativa que pretende ser «el equivalente balear a Coalición Canaria o el PNV».

¿Pero en Mallorca van a respetar su autonomía?

Nuestra ejecutiva balear está compuesta por 28 personas, 14 de Mallorca, siete de Menorca y otras siete de Ibiza. No creo que los mallorquines se despierten pensando cómo fastidiarán al resto de islas, sino que el problema ha sido que, hasta ahora, los representantes ibicencos en el Parlament no han defendido suficientemente la isla.

¿Se ve de nuevo gobernando en coalición en Sant Antoni?

Lucho para evitar una mayoría absoluta, porque nos trajeron la ruina económica al Ayuntamiento y el turismo de excesos.

Usted trabajó de joven en el West End.

Cuando estudiaba Turismo con Ernesto Ramón Fajarnés, a principios de los 80, aprovechaba los veranos para trabajar de camarero y poner música en el Bar Colón.

¿Cuáles eran sus temas revientapistas?

Ponía música a petición de la clientela, cosas como U2, Police, REM, Bowie o New Order. Con ‘Jump’, de Van Halen, arrasaba. En esa época, el West era una zona normal, con locales que trabajaban con turistas británicos, irlandeses, alemanes o nórdicos y con plantillas de gente de la isla. Había un equilibrio y era más sano.

P ¿Ha alquilado alguna vez piso turístico? R Sí, en Finlandia, en una visita a mi hijo mayor cuando cursaba un Erasmus. P ¿Personaje favorito (vivo o muerto)? R Leonardo da Vinci. Visité su museo en Roma y quedé alucinado. P ¿Hace compras por internet? R Solo billetes de avión. P ¿Qué libro está leyendo? R ’La toponímia de la costa de Sant Antoni de Portmany’, de Enric Ribes. P ¿Es forofo de algún equipo? ¿De cuál? R Forofo no. Soy aficionado del Real Madrid. P¿ Utiliza transporte público? R No. Circulo, principalmente, entre Sant Mateu y Sant Antoni y allí es inexistente. El transporte público es nefasto en la isla. P¿Cuándo y dónde fue su última juerga? R El concierto de Bruce Springteen en Barcelona, el pasado 28 de abril.

A finales de los ochenta, ya se hablaba de turismo hooligan y excesos de alcohol.

Muchos hoteles pequeños empezaron a contratar directamente con grandes agencias y los turoperadores los alquilaban. Eso fue muy malo, porque dio paso al monocultivo inglés y de turismo de fiesta. En el anterior mandato, se empezó a poner coto al ruido en el West End y reducir los horarios con la declaración de Zona de Protección Acústica Especial. Ahora habría que tomar medidas ante los problemas de convivencia en esta parte del paseo de s’Arenal.

¿Por eso ha elegido este paseo para la entrevista?

De toda la vida, esta era una zona hotelera familiar. Durante el mandato de Pepita Gutiérrez, en este paseo surgieron unos negocios que han desestabilizado el ambiente, con una oferta de ocio que genera problemas de ruidos, venta ambulante y menudeo de drogas. La zona se está deteriorando y a los hoteles cada vez les cuesta más vender camas al turismo familiar, que aquí era habitual. Los clientes ahora no pueden contemplar la puesta de sol con la ventana de su habitación abierta. Llevamos a pleno que se obligara a instalar limitadores acústicos conectados con la Administración y se aprobó por mayoría. El PP no lo aplicó y fue uno de los motivos de la ruptura.

¿Iría de vacaciones con su familia a un destino como Sant Antoni?

De más joven y sin hijos, sí, pero no vendría con niños pequeños. No hablo de eliminar el turismo de ocio, sino de que debe ser compatible con otros tipos de oferta y con el bienestar de los residentes. Para ello, la música debe estar controlada, dentro de los locales, y combatirse la venta ambulante y el trapicheo.

Teniendo en cuenta que salieron del gobierno municipal tanto con el PSOE como con el PP, ¿con quién ve más fácil un nuevo pacto?

Se rompieron por motivos muy diferentes. Con el PSOE, se debió a una compañera tránsfuga [Cristina Ribas]. No aceptábamos que esa persona siguiera en el equipo de gobierno y, ante la negativa del alcalde [Josep Tur, Cires] a cesarla, nos salimos. Con el PP, ha sido Marcos Serra el que ha roto unilateralmente el pacto porque quería imponer su programa sin negociar con el resto de partidos de la coalición. De toda manera, esperaremos a ver los resultados de las elecciones.

El PI se define como centrista y podría encontrarse con un gobierno municipal que incluya el populismo de derechas o el de izquierdas.

Efectivamente, pero existe una diferencia muy importante: solo Vox proclama que quiere eliminar las autonomías o los ayuntamientos. Veo imposible pactar con un partido así, que va contra nosotros, nuestra lengua y cultura. Considero a Podemos un partido de extrema izquierda, pero no dice que nos quiera eliminar.

¿A qué edad dejó la escuela unitaria de Sant Mateu para seguir los estudios en el Seminario de Dalt Vila?

A los once años. La gente de Vila o la de campo que no tenía problemas de transporte, estudiaba en el Instituto Santa María. En el Seminario, tenía compañeros de todos los pueblos y de Formentera que estaban internos. Como mi abuela materna vivía en sa Carrossa, yo dormía en su casa. Mi padre me bajaba a Vila los lunes por la mañana con su Vespa y me recogía los fines de semana.

¿No tenían alguna refriega con los vileros?

No. Como casi todos los alumnos éramos de campo, no nos pasaba nada. Guardo muy buenos amigos de esa época. A mí me llaman Juanito de sa Font en Sant Mateu y Joan Torres en Sant Antoni, pero la gente del Seminario me conoce como Rousseau porque me tocó salir a la pizarra a exponer un trabajo sobre el filósofo.

¿También cree que el hombre es bueno por naturaleza o que es un lobo para el hombre?

Yo creo que es bueno por naturaleza, pero luego pasan muchas cosas durante la vida.