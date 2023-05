El PP de Ibiza explica en una nota de prensa que en la sesión de la Junta Electoral de Ibiza y Formentera celebrada el pasado miércoles se acordó requerir el auxilio de la Policía Local de Santa Eulària para que, a su vez, requiriera a los propietarios de dos inmuebles a retirar dos pancartas electorales que pedían el voto para el PSOE en sus propiedades.

"A pesar de todo, han vuelto a aparecer nuevas pancartas en lugares privados no habilitados y en los entornos de los colegios electorales, como es el caso de Puig d’en Valls. El Partido Popular lo ha puesto en conocimiento de la Junta Electoral de Zona (JEZ)", cuenta el comunicado.

Según el coordinador de campaña del PP, Miquel Jerez, “la instalación de esta propaganda ilegal es totalmente intencionada. Los espacios privados en los que se instalan las pancartas tienen propietarios con nombres y apellidos y existen vinculaciones con el PSOE de Agustinet que son muy evidentes”. Por otro lado, Miquel Jerez ha instado al SG del PSOE intervenir. “Como Secretario General, Agustinet no debe permitir que las siglas de su partido se cuelguen en espacios ilegales y mucho menos frente a las puertas de colegios electorales. Se está violando el juego limpio que debe presidir todo proceso electoral”, destaca en la nota. “Si Agustinet lo sigue tolerando estará haciendo trampas. Si lo sigue aceptando estará jugando sucio. Estará alterando las reglas del juego democrático. Se trata de un fraude y así no se ganan las elecciones”, ha añadido Jerez.

Por último, Miquel Jerez señala en la nota que durante la campaña electoral se han venido sucediendo demasiados incidentes que demuestran que existe una clara voluntad de vulnerar la ley. Así señala que “primero se intentó manipular un debate electoral en la televisión pública. Ahora pancartas con contenido electoral en lugares que no están habilitados por la ley. Y más tarde aparece propaganda ilegal en el entorno de los colegios electorales. No son actos aislados, sino que se trata de actos perpetrados con una clara voluntad de incidir en proceso electoral. Agustinet debe pararlo todo de una vez y situar las siglas de su partido dentro de la legalidad electoral y no al margen”.