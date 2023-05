Joan Ribas, candidato a la alcaldía de Ibiza: «Decrecer no significa dejar a la gente tirada sin trabajo»

El exconcejal de Bienestar Social Joan Ribas vuelve a presentarse a las municipales bajo la marca Ara Eivissa. Cita a este diario en las inmediaciones del Teatro Pereira, ya que en esta zona su familia tuvo la panadería y pastelería San José,‘ Can Puvil’. Ribas apuesta sin rodeos por el decrecimiento turístico: «Somos valientes y no tenemos miedo de llamar a las cosas por su nombre»

En su lista, Ara incluye a caras muy jóvenes (Núria Prieto o Adrià Rubio) en sus primeros puestos. El exteniente de alcalde, que es dj y voluntario en Cruz Roja, destaca que las nuevas generaciones son imprescindibles en política.

Había vuelto a su trabajo y ahora se presenta de nuevo. ¿Por qué?

Lo decidí hace cuatro meses. Vuelvo para abrir la puerta a toda la gente joven, que son quienes tendrán que vivir en Ibiza dentro de 25 años, y para que den el paso a la primera línea de la política. Son ellos quienes vivirán aquí llegado ese momento. No es que no importe arreglar, por ejemplo, un escalón si está mal, pero me importa más construir una Ibiza para que sea habitable dentro de 25 años. Y si no comenzamos a actuar ahora, no lo tendremos. Ya sé que es un tópico, pero si nosotros no hacemos política, la harán otros por nosotros.

¿Cómo es su relación con sus potenciales aliados, Rafa Ruiz, del PSOE, y Guadalupe Nauda, de Podemos?

Con Rafa Ruiz es muy buena. Nos entendimos bien [al ser compañeros de gobierno local] y pudimos trabajar por el bien del municipio. Con Guadalupe Nauda no tengo relación. Nos conocemos y nos saludamos. Cuando fui concejal, aunque se suponía que íbamos juntos a las elecciones, alguna vez incluso me hacía oposición desde Sant Josep, a veces era difícil de entender.

El alcalde dijo que Airbnb no es bienvenido en Vila. ¿Lo comparte?

Sí, completamente.

¿Un gran problema de la ciudad?

La masificación que sufrimos. En verano, tanto de personas como de vehículos, principalmente de vehículos. Y esto se da por muchas cuestiones, no sólo por el turismo. Todos los servicios están aquí.

El soberanismo siempre ha tenido muy poco peso en esta isla. ¿A qué lo atribuye?

Hay varias razones. Ibiza y Mallorca, por ejemplo, son comparables turísticamente, pero en Mallorca hay un porcentaje de población autóctona que multiplica por mucho la de Ibiza. Esto ya le da una consistencia a la identidad como pueblo. Aquí, cuando el turismo comenzó a ser una industria, empezó a venir una inmigración de todo el Estado que realmente no ha tenido una integración dentro de lo que es la identidad ibicenca, y probablemente en la mayoría de casos no es porque no lo hayan deseado, sino porque casi sólo tenían tiempo para trabajar y sobrevivir. Así que Ibiza es un lugar en el que pesa más que en ningún otro sitio el voto de telediario, es decir, el voto a partidos estatales, los que salen en televisión.

Pero en Ara Eivissa hay muchas personas con raíces de fuera de la isla.

Sí, los nietos de aquellos que llegaron y que ya se sienten mucho más identificados con lo ibicenco. ¡Y más que tenemos que conseguir!

Su programa habla claramente de poner freno al monocultivo turístico. ¿Cómo se hace esto desde un Ayuntamiento, con las competencias y los recursos que tiene?

A todos los candidatos sólo les escucho prometer, pero yo no quiero hacerlo porque sé que no tengo la capacidad de producir los cambios necesarios, teniendo en cuenta la correlación de fuerzas que tendremos. Pero sí podemos comenzar a influir. Si me preguntan cuál es mi propuesta estrella, lo que respondo es que debemos concienciarnos. Hay que comenzar a trabajar transversalmente dentro de todas las áreas del Ayuntamiento con una Agencia de Transición Energética para poder comenzar a hacer frente a lo que nos vendrá.

Podemos también habla de proteger el medio ambiente y cambiar el modelo. ¿Por qué alguien a la izquierda del PSOE debería votar por Ara y no a los morados?

Podemos realmente no está hablando de decrecimiento, les escucho hablar más de crecimiento sostenible, que para mí no deja de ser un oxímoron. Tenemos que buscar las maneras de decrecer, lo que evidentemente provocará unas circunstancias que incluso pueden llegar a ser traumáticas para la población, y las instituciones también nos tenemos que hacer cargo de ello. La industria de energía renovable puede ser un nicho de trabajo, hay que comenzar a explorar caminos. El decrecimiento no se trata de dejar a la gente tirada sin trabajo, sino de hacer todos un ejercicio individual de disminuir nuestro consumo.

Pero el nivel de vida del ciudadano de a pie ha decrecido. ¿Todos debemos decrecer de la misma manera?

Deberían decrecer más quienes más han crecido. Hay ciertos tipos de discurso que no me gustan. El otro día anunciaron que habrá restricciones de agua. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que tendré que ducharme dos días a la semana para que en un hotel de aquí puedan entrar tres veces al día en un jacuzzi? Primero que quiten el jacuzzi.

Hubo polémica con el proyecto de más de 500 VPO en Ca n’Escandell y la Comisión balear de Medio Ambiente condiciona el crecimiento de la ciudad al ahorro de agua. ¿Ara lo ha debatido?

Y tanto. Es complicado decirle a la gente que no queremos construir más, y decir que no a las VPO mientras se construyen viviendas de lujo en Cas Mut. Pero no creemos que la solución sea más ladrillo. En Ara Eivissa en general pensamos que construir más sólo da más carne a los tiburones. Hay quien ha conseguido una vivienda pública y que acaba haciendo negocio y especulando. Esto es la máxima perversión. En Vila hay casi 1.000 viviendas vacías, sólo con esto debería ser suficiente.

¿Cree que Vila es una ciudad limpia?

No considero que esté sucia [mira a su alrededor]. La gente que dice que lo está tanto, no sé si ha viajado por el mundo. Aunque parezca una perogrullada, el hecho de que tengamos este clima, con lo poco que llueve, influye mucho. Hay estudios que lo demuestran. Un candidato [José Luis Rodríguez, de Ciudadanos] comparó Vila con Oviedo, y es ridículo, por razones climatológicas y porque Oviedo es una ciudad con población estable y sin masificación turística. Compáralo con Denia, por ejemplo. Hay que mejorar, sí. El pliego de la contrata de limpieza lo hizo el PP, que parece que ellos ya no lo recuerdan. Lo difícil es ver cómo hacemos pliegos que contemplen la diferencia de población que tenemos de verano a invierno. Pero el principal problema es el incivismo.