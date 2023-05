Toni Villalonga, candidato a la alcaldía de Ibiza: «Hay momentos de adrenalina interesantes en política»

El candidato de Epic al Ayuntamiento de Ibiza, que también encabeza la coalición de su partido con el PI al Parlament, espera para la entrevista en el baluarte de Santa Llúcia, a pocos metros de la casa familiar en la calle Pere Tur, donde vivió hasta los 30 años.

¿Quedaba vida de barrio en la Dalt Vila donde se crió?

Ahora es diferente. Jugábamos a la pelota en la calle con los vecinos, nos tirábamos por las cuestas con maderas enceradas o nadábamos en s’Aranyet. Fui a párvulos aquí cerca, con María Muntaner, y después al colegio en el antiguo Ayuntamiento, donde veíamos a los reclusos de la prisión del Convento.

¿Aún se notaba la diferencia de la parte alta de Dalt Vila, que siempre fue la zona de los señores, con la baja, más popular?

Las casas de la parte alta son más grandes, eso es claramente visible. Pero, en un sitio tan pequeño, te relacionas con todo el mundo y no haces diferencias. Creo que lo de las clases sociales es algo más del siglo XIX.

Con 12 años, en 1983, su padre, Adolfo Villalonga, fue elegido alcalde de Ibiza. ¿Este cargo impresionaba al resto de adolescentes o era objeto de chanza?.

En ese momento, el alcalde era una persona respetada, honesta y trabajaba por la gente. No existía la polarización actual. Cuando íbamos de camino a la casa de campo, él vigilaba las obras del estadio de Can Misses o reparaciones en el paseo marítimo. Me daba cuenta de su preocupación por las inversiones públicas, aunque su sueldo como alcalde era bajísimo, porque antes ganaba más en su despacho de procurador.

¿Su vocación política nace de esos años?

Es una cosa personal, porque no lo comparten mis hermanos [es el mediano de cinco]. Pero mi padre sí que supone para mí un modelo de trabajo y honestidad.

Su padre fue cabeza de lista del CDS, como independiente, pero se desmarcó del partido y no secundó la moción de censura contra el PSOE en 1989. ¿A usted también le gusta ir por libre?

Creo que la pregunta está mal planteada. Uno debe hacer lo correcto, independientemente de las consecuencias que pueda acarrear. Él actuó correctamente, porque no hay que servir intereses privados en política, sino trabajar por el municipio. Eso ssignifica desmarcarse de posturas del tipo «hacemos lo que nos manda el amo» si crees que son erróneas.

¿Epic es algo más que Toni Villalonga? No se conocen muchos más nombres.

Por supuesto, somos mucha más gente, aunque yo sea el buque insignia. En caso contrario, solo tendría un voto. Los ibicencos somos muy conservadores y muchos, aunque te voten, no quieren presentarse en listas porque temen que pueda entenderse que van en contra del resto, cuando no es así. El proyecto debe madurar para animar a más gente. Además, a los partidos pequeños nos perjudica mediáticamente por la ley electoral y no interesamos cuando queremos modificar cosas para el bien común.

Epic perdió cerca de 300 votos y la concejalía en 2019 con el auge de Ciudadanos. Como candidato municipal, ¿celebra la decadencia de este partido?

Subieron como la espuma y ahora se hunden. A nivel local, no han llevado a cabo ninguna oposición. Nosotros no salimos en 2019 porque el votante veía más atractivas otras opciones. Ahora, igual les pasa a ellos y, evidentemente, nos puede beneficiar para que tengamos un buen resultado. Creo que han sido más bien un apéndice de Rafa Ruiz.

En algún pleno, Ruiz ha valorado el tono de Ciudadanos como constructivo. ¿Le pasó lo mismo a usted alguna vez?

Como concejal, yo me leía toda la documentación que me pasaban, miles y miles de páginas, y presentaba mis propuestas porque era mi trabajo. Si estás en la oposición, debes votar las iniciativas que creas correctas, de unos y de otros, y denunciar las actuaciones que estén mal. No puedes consentir que un señor use el Ayuntamiento como su cortijo o que una persona contrate publicidad institucional sin concurso. No es una cuestión personal, es por interés público.

¿Tuvo mejor relación con alguna de las tres alcaldesas del PP entre 2011 y 2015 o con Ruiz?

Virginia Marí, a la que envío todo mi cariño, fue la más honesta y trabajadora de todos, a pesar de que tuvimos encontronazos.

¿Le suena el mote ‘Frikillonga’ que usaban las filas socialistas?

Lo escuché alguna vez, pero me da igual. Muchos no tenemos ningún tipo de complejo y nos da igual lo que digan si desfilamos con una armadura [por el grupo de recreación histórica Iboshim].

¿Sigue activo Iboshim?

Sí, pero esta vez no nos han invitado a la Feria Medieval. El año pasado sí pero yo no puede asistir porque estuve dos meses cursando un Erasmus de Ebanistería en Francia. Solo me queda presentar el proyecto final de este grado en la Escola d’Art, así como el de Forja, y este curso he empezado el de Diseño Gráfico.

¿Sigue corriendo rallies?

Más que correr, participo con mucha ilusión con mi Clio Williams y el copiloto que cuida el coche. Suelo quedar el primero, segundo o tercero por la cola, pero es muy divertido.

¿Se puede encontrar adrenalina en la política?

Sí. Hay momentos de adrenalina muy interesantes que te obligan a mantenerte muy activo.