El presidente del PP de Ibiza y senador autonómico, José Vicente Marí Bosó, ha exigido este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aproveche su visita a la isla para mostrar un compromiso con el incremento del plus de insularidad de los funcionarios. El representante de los populares recordó, en una nota de prensa, que cada vez que se ha planteado este incremento, en los últimos cinco años, «el PSOE «se ha negado»

Con ocasión de la campaña electoral, Marí ha indicado que el presidente español no debería hacer como en su última visita a Ibiza, cuando «se paseó durante diez minutos por el paseo de Vara de Rey». «Debe comprometerse no solo a este aumento del plus de insularidad, sino también a devolvernos el dinero birlado al Consell de Eivissa por el convenio de carreteras y a la construcción de las viviendas sociales de Ca n’Escandell», ha incidido el dirigente popular.

«Supongo que Agustinet [Josep Marí Ribas, candidato del PSOE al Consell] no será tan insensato de llevarlo a hacerse fotos entre matorrales en Ca n’Escandell, como cada vez que viene algún socialista a Eivissa», ha ironizado. Marí Bosó también hizo hincapié en la desertización de los servicios públicos, como la Oficina de Tráfico de Vila, «por lo que exigimos que venga con soluciones y no a pasear».

Por otro lado, el PP ha recordado que la primera imagen que se encontrará Sánchez en su llegada a la isla será el «lodazal» de las obras del aeropuerto y el «lío» que estos trabajos provocan. Ante esta situación, la formación conservadora considera que el primer compromiso del líder socialista debería ser «arreglar y gestionar bien» la puerta de entrada de los turistas a Ibiza.

«No hablarán de ninguno de estos problemas y seguirán diciendo que son el gobierno de la gente, aunque no tengan ni un solo servicio que funcione», incidió el dirigente popular en su comunicado.