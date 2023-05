El Pi arrancó este domingo la campaña en Sant Mateu resaltando su modelo de gestión en el Ayuntamiento y defendiendo un nuevo modelo de Municipio. El candidato a la alcaldía de Sant Antoni, Joan Torres, dijo que esta legislatura ha sido la de las inversiones, en referencia a los proyectos ya ejecutados y recordó que para los próximos cuatro años «ya hay mucho trabajo hecho, gobierne quien gobierne». Además, instó a que se ponga en marcha el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y los Planes de Especiales de protección de las parroquias (PEP).

Asimismo, la candidata del EPIC-PI al Consell de Ibiza, Lucía Ribas, abogó por una mejora en los servicios sociales, un aumento en el cuerpo de inspectores para atajar, «verdaderamente», el intrusismo y una puesta en valor de la cultura netamente ibicenca.

Torres afirmó que no se establecerá ningún pacto de gobierno con ningún partido que no asegure la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, (PGOU), y de los Planes Especiales de Protección (PEP) de las parroquías, que en esta legislatura que ha terminado han sido competencia del departamento de Urbanismo dirigido por el PP «y de los que no se ha hecho ni la redacción», ha asegurado ante su audiencia, «seguramente porque este departamento ha trabajado con empresas externas, sin haber contratado ni siquiera a un arquitecto municipal».