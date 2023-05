Un nou temps a Sant Joan

Després d’uns mesos complicats a nivell de salut, escric aquestes línies perquè pens que és necessari fer una reflexió sobre la situació política a Sant Joan. És hora de treure el gra de la palla perquè tots els ciutadans siguin conscients del que mos jugam el proper 28 de maig. Les darreres setmanes han set intenses a nivell polític i molts vesins tenen encara interrogants pendents de resposta.

Aquesta legislatura ha estat la més complicada de totes les que he viscut com a alcalde de Sant Joan perquè una pandèmia ha implicat reordenar les prioritats de l’Ajuntament. És cert que no hem pogut executar alguns projectes pendents, però durant aquests quatre anys hem portat endavant iniciatives d’envergadura com la remodelació del casc històric de Sant Llorenç, la prohibició de beach clubs al municipi, les millores al Camp Municipal d’Esports, l’asfaltat del camí d’Albarqueta o el camí vell de Portinatx i la instal·lació de nous punts de recàrrega de vehicles elèctrics, entre moltes altres mesures. A més, hem adjudicat les concessions de platges per quatre anys més amb un resultat molt satisfactori, ja que 27 dels anteriors 28 concessionaris seguiran gestionant la seva explotació, quedant així les concessions en mans dels eivissencs i no de capital estranger que ve per especular.

Assumeixo la responsabilitat de tot allò que ha quedat pendent, però puc dir de cor que hem tret la feina que les circumstàncies ens han permès. Hem establert les bases d’altres projectes molt necessaris que aviat seran una realitat com la futura ronda de Benirràs o la implantació definitiva del Vial J a Sant Miquel que està parat des de fa un any i mig al departament de Recursos Hídrics del Govern balear.

Tot i això, alguns han decidit optar per la via fàcil de la crítica buida. No hi ha res més còmode que queixar-se de tot a la barra del bar i muntar un partit en quatre dies per proposar solucions màgiques que arreglaran el món. Encara més fàcil és baixar a Vila a buscar un candidat que ha descobert Sant Joan quan s’ha vingut a empadronar per poder encapçalar una llista. Aquests experiments estan molt lluny del que necessita el conjunt de la ciutadania del municipi. A més, és un insult a la intel·ligència dels joanins presentar a un candidat que no coneix la nostra realitat amb una llista formada exclusivament per ciutadans d’una de les quatre parròquies que integren el municipi. La resta no compten? És evident que sense representativitat i sense coneixement dels problemes que ens afecten a Sant Joan, no es pot oferir una proposta creïble. Tampoc és de rebut que un partit com Ciutadans, que ja forma part del passat i del qual només en queden les cendres, s’ajunti amb expolítics del municipi per poder sobreviure i seguir mantenint una plataforma política.

L’esquerra està encantada amb les noves formacions que neixen de l’interès personal i ja ha anunciat que vol entendre’s amb qui faci falta per pactar un govern estrambòtic. Volen traslladar la fórmula que empra Pedro Sánchez a Madrid per arribar al poder, encara que s’hagin de deixar la dignitat pel camí. Lamentablement per ells, els ciutadans de Sant Joan saben molt bé el que els convé i són conscients que aquests experiments electorals i els invents d’última hora són l’antítesi del que el nostre municipi necessita.

Omplir llistes amb familiars i amics en una candidatura orquestrada des d’un grup empresarial és una mostra d’una imprudència infantil, impròpia d’un polític que li deu tot el que ha set al Partit Popular. Sense programa electoral, sense propostes, sense estructura i amb un assessorament molt dubtós no es pot oferir un projecte polític a l’altura del que necessita Sant Joan.

Per aquesta raó, no és hora de donar lloc a un pacte amb Podemos, PSOE i tot qui hi vulgui entrar perquè ja sabem com acaba: prohibicions, imposicions i desgovern. És hora de fer una aposta per la renovació, l’estabilitat i la credibilitat. Na Tania Marí té un equip de primer nivell que l’acompanya i un projecte polític que farà de Sant Joan un lloc més dinàmic, més cuidat i més autèntic. Ella representa tots els valors que es poden demanar a un alcalde: humilitat, valentia i rigor. Esper que els joanins no deixin escapar l’oportunitat de tenir un govern estable, seriós i completament arrelat al municipi.

Després de 24 anys com a alcalde, vull donar les gràcies al PP de Sant Joan i a tots els vesins que m’han brindat la seva confiança absoluta durant tot aquest temps. Me’n vaig de l’Ajuntament igual que vaig venir: amb senzillesa, respecte i pentinant alguna cana més. A tots ells els deman un últim favor i és que no es deixin enganyar pels cants de sirena, sinó que anem tots a una per defensar el nostre municipi davant d’aquells que només miren pel seu interès. Caminem junts per avançar.