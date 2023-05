Los candidatos de Ibiza buscan captar el voto indeciso

Hay partido. En términos futbolísticos, no hay formación que dé nada ni por ganado ni por perdido en la campaña electoral que comenzó anoche y que concluirá dentro de dos semanas. Ayer, a media tarde, todos los cabezas de lista de las Pitiusas al Consell, Parlament y consistorios acudieron a la sede de Diario de Ibiza para, como cada cuatro años, posar en una foto de grupo con su respectivos carteles electorales.

Hay «aún partido», como asegura Vicent Roig, candidato a la alcaldía de Sant Josep, porque «todavía existe un voto indeciso que hay que acabar de convencer», tal como ha comprobado en la precampaña. «Está todo por decidir», afirma, contundente, Antonio Lorenzo, que encabeza la lista del PSOE a la alcaldía de Sant Antoni. Sobre todo, subraya, tras haber vivido «una legislatura de pan y circo en el municipio, en la que no se ha hecho nada, salvo fiestas».

Ni Per Balears da nada perdido: «Si no, no nos hubiéramos presentado», indica Toni Roldán, que encabeza la lista a Vila. No obstante, es consciente de que pocos conocen su formación: «Tenemos muy claro que nuestra marca está aún por desarrollarse».

José Luis Rodríguez Poblador, candidato de Ciudadanos al Consistorio de Ibiza, se da por satisfecho si obtiene suficiente respaldo para ser decisivo: «Hay partido hasta el último segundo. Tenemos esperanza de sacar lo suficiente como para decidir». Por su parte, Óscar Evaristo Rodríguez, que busca sentarse en el Consell por Unidas Podemos, cree que «la gente decide cada vez más tarde. Muchos lo harán por temas nacionales y no tanto locales. Además, la izquierda se está movilizando en este tramo final de campaña, de manera que se está ajustando la partida en instituciones como el Consell». Hasta Josep Antoni Prats, candidato de Ara al Consistorio de Sant Josep, considera que «no hay nada decidido aún, ni mucho menos. Hay partido en todas las instituciones para ver qué bloque tiene mayoría y para ver quién entra en el Parlament».

Incidencia de la política nacional

Respecto a la incidencia de la política nacional en estos comicios, Vicent Roig cree que influye, «aunque sea en un mínimo porcentaje», «en la papeleta del Consell o al Parlament», y no tanto en la del Ayuntamiento, «donde se vota mucho a la persona». El socialista Lorenzo confía en el voto personal, «más en este mandato, especialmente tras vivir el peor gobierno municipal de Sant Antoni de la historia».

«En nuestro caso —señala Toni Roldán, de Per Balears— se vota a la persona. No creo que la ola pro Feijóo tenga aquí efecto, ni siquiera en el PP, que ya tiene una bolsa de votantes muy fija, igual que el PSOE». Coincide con el candidato de Cs a Vila: «En las municipales se vota a la persona, a quienes están dispuestas a dejarlo todo para mejorar su calidad de vida». «Las municipales son muy peculiares, se vota a quien conoces. Pero las de este año están más politizadas que otras elecciones anteriores», explica Jaime Díaz de Entresotos, candidato de Vox al Consell.

«Me gustaría que se votara en clave ibicenca», espera Josep Antoni Prats. Toni Villalonga, de Epic-El Pi, cree que «beneficia a los partidos pequeños» que no haya unas elecciones nacionales un mes antes, como ocurrió en 2019: «Así, la gente está más pendiente de la realidad insular. Se vota mucho a la persona en las municipales».

A por las redes

Y todos (o casi) están dispuestos a exprimir al máximo las redes sociales: «Seguiré pateando cada rincón del municipio para hablar con la gente, que es la mejor red social que hay. Pero habrá un 60% de calle y un 40% de redes», admite el candidato popular a Sant Josep. «Pateamos la calle, tenemos mesas informativas, reuniones, cafés, actos grandes… Pero —indica el socialista Lorenzo— va cambiando el formato. En redes tenemos buen feedback e interactuamos. Buscamos el contacto directo». En Per Balears «prima el boca a boca y explicar a la gente lo que quieres hacer, y tener credibilidad». Ya, pero el maldito dinero lo condiciona todo: «Nosotros nos tenemos que basar, sobre todo, en las redes sociales porque nuestro presupuesto es pequeñito». José Luis Rodríguez Poblador lleva tiempo volcando un vídeo diario: «Lo hago porque creo que es un elemento que puede darte visibilidad y permite dar a conocer tanto los proyectos como tu talante, que es lo más importante».

«Las redes tendrán un papel importante para nosotros, pues ahí es donde cada vez se informa más gente. Apostaremos por unos pocos actos, pero para que sean más grandes, así como trabajo de calle y de redes», explica el candidato de UP al Consell. «Es —admite Díaz de Entresotos— nuestro caladero fundamental. Pero no descartamos el resto, como visitas para dar a conocer el programa de Vox, que es muy desconocido».

Josep Antoni Prats es más clásico: «Personalmente, soy poco activo en las redes, prefiero los mítines típicos». Esos que para Toni Villalonga están demodé: «Usaremos todas las herramientas que podamos, como las redes. Y no haremos mítines, pues es una manera de hacer campaña propia del siglo XX». Harán, eso sí, una fiesta final, anuncia.