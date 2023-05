Unidas Podemos celebró ayer la presentación de su candidata a la alcaldía de Sant Antoni, Angie Roselló. La cabeza de lista explicó algunas de las medidas que tomará en el caso de que gobierne y resaltó la importancia de cambiar el modelo turístico. «He crecido viendo como mi municipio se iba asociando a fiestas desenfrenadas, borracheras y drogas, Sant Antoni es mucho más que todo eso y lo vamos a cambiar. Me presento a estas elecciones porque Sant Antoni merece un Ayuntamiento transparente para que no se repita un caso como el de Sonitec, no se puede permitir que un empresario amigo del PP reciba más de un millón de euros a dedo», anunció la candidata.

Otro pilar del programa de Unidas Podemos en todas las instituciones es adoptar medidas contundentes en materia de vivienda: «Vamos con todo. No nos dan miedo los lobbys ni los grandes especuladores que utilizan la vivienda para forrarse a costa de una de las necesidades básicas de las personas como es un lugar en el que vivir dignamente. En Sant Antoni llevaremos a cabo un censo de viviendas destinadas a detectar alquileres turísticos ilegales a turistas y aumentando así la disponibilidad de viviendas en alquiler para familias y residentes».