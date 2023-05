El Partido Popular de Ibiza celebró en la tarde del martes su Foro de Movilidad, en el que participaron Roberto Algaba, exdirector insular de Transportes en el Consell de Ibiza y ex de Ciudadanos; Blanca Hernández, número cuatro de la candidatura popular, y Rafael Triguero, candidato popular a alcalde de la ciudad de Ibiza.

Los populares, una vez finalizado este evento de campaña, indicaron que el municipio «tiene la misma configuración de hace más de 30 años, excepto la peatonalización de alguna calle, pero el número de vehículos que transita por ellas, ya sea de población residente como de vecinos de otros municipios, ha crecido exponencialmente, sin contar con el incremento de vehículos extra en temporada».

19.000 vehículos más

En una nota, los populares indican que, según datos del Instituto Balear de Estadística (Ibestat), «desde 2005 hasta el año 2022, en la ciudad hay casi 19.000 vehículos más, un 35,65% más en 17 años, pasando de 34.433 a 53.206». «Por lo que Ibiza necesita -consideran los conservadores-un nuevo planteamiento de transporte público que deponga al coche como protagonista de la movilidad».

«Este tipo de ciudad, además de ser más cara, consume mucha más energía, y margina a aquellas personas que no conducen, porque no pueden o no quieren tener un automóvil», añaden.

«Actualmente, los municipios de más de 50.000 habitantes, así como los territorios insulares, estamos obligados por la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética a adoptar, antes de que termine este año, planes de movilidad urbana que introduzcan medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad».

Las dudas del PP

Según advierte el candidato Rafael Triguero, «tenemos nuestras dudas de que el documento del actual gobierno recoja todo lo necesario».

Para los populares, el plan de movilidad que necesita la ciudada requiere del establecimiento de zonas de bajas emisiones antes de que termine este año, delimitando una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la ciudad.