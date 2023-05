El Partido Popular de Ibiza celebró en la tarde del martes su Foro de Movilidad, en el que participaron Roberto Algaba, ex director insular de Transportes en el Consell de Ibiza y ex de Ciudadanos; Blanca Hernández, número cuatro de la candidatura popular, y Rafael Triguero, candidato popular a alcalde de la ciudad de Ibiza.

Los populares, una vez finalizado este evento de campaña, indicaron que el municipio "tiene la misma configuración de hace más de 30 años, excepto la peatonalización de alguna calle, pero el número de vehículos que transita por ellas, ya sea de población residente como de vecinos de otros municipios, ha crecido exponencialmente, sin contar con el incremento de vehículos extra en temporada".

19.000 vehículos más

En una nota, los populares indican que, según datos del Instituto Balear de Estadística (Ibestat), "desde 2005 hasta el año 2022, en la ciudad hay casi 19.000 vehículos más, un 35,65% más en 17 años, pasando de 34.433 a 53.206".

"Por lo que Ibiza necesita", consideran los conservacores, "de un nuevo planteamiento de transporte público que deponga al coche como protagonista de la movilidad". "Este tipo de ciudad, además de ser más cara, consume mucha más energía, y margina a aquellas personas que no conducen, porque no pueden o no quieren tener un automóvil", añaden.

"Actualmente, los municipios de más de 50.000 habitantes, así como los territorios insulares, estamos obligados por la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética, a adoptar antes de que termine este año, planes de movilidad urbana que introduzcan medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad. Y tenemos nuestras dudas de que el documento del actual gobierno recoja todo lo necesario", señala por su parte Triguero.

Zona de bajas emisiones

Para los populares, el plan de movilidad que necesita la ciudada requiere de: el establecimiento de zonas de bajas emisiones antes de que termine este año, delimitando una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la Ciudad. "Pero Ibiza necesita para poder marcarla la puesta en marcha del nuevo contrato de transporte público del Consell", indican. Además, serían necesarias "medidas para facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta u otros medios de transporte activo, asociándolos con hábitos de vida saludables".

También, detallan, "medidas para la mejora y uso de la red de transporte público y para fomentar el uso de medios de transporte eléctricos privados, incluyendo la instalación de puntos de recarga. "En estos momentos, la ciudad cuenta con 25 puntos de recarga, pero la mayoría de ellos no funcionan", advierten.

Además, el PP recuerda que por la ley balear de cambio climático y transición energética, "las administraciones públicas de las Illes Balears solamente podrán licitar la adquisición o el alquiler de turismos, motocicletas, furgones y furgonetas que sean libres de emisiones.

"Por lo tanto, lo que nosotros hemos hecho ha sido plantear lo que, para nosotros, tiene que ser el nuevo plan de movilidad, basándonos en estudios de organización del tráfico, de calidad del aire, de ruido, entre otros. Necesitamos adaptar, además, la ciudad para que al mismo tiempo que solucionamos la movilidad, exista más espacio para el peatón, más zonas verdes, menos impactos acústicos y mejorar la calidad de vida. Ibiza necesita una movilidad sostenible", señala el candidato popular.

Medidas urgentes

Así, el programa de Triguero para las próximas elecciones, indican los populares, "recoge, entre otras, las siguientes medidas que plantearán el nuevo modelo de movilidad: plan de mejora de la Movilidad Urbana"; reordenación de las seis principales avenidas de la ciudad, fomento del vehículo eléctrico y de la bicicleta (nuevos carriles de circulación, creación de plazas de aparcamiento vehículos CERO, motocicletas y bicicletas, bonificación impuesto vehículos 100% eléctricos, y programa de ayudas municipales al taxi CERO); mejora del transporte público, poniendo en marcha líneas que conecten los barrios de la ciudad, y peatonalización de calles e implantación de vegetación de las mismas.

Para Triguero, " no podemos separar la movilidad de una ciudad de la necesidad y de la oferta de plazas de aparcamiento, siempre desde un planteamiento sostenible y accesible. Por lo que plantearemos la creación de nuevas plazas en el centro, implementándolo con la creación de una zona verde de estacionamiento; se realizarán mejoras en los aparcamientos disuasorios para que se pueda acceder a pie, en bici o en transporte público al centro de la ciudad; y creando nuevos puntos de recarga para vehículos Cero".

Las principales medidas en materia de aparcamientos que recoge el Programa de Gobierno del Partido Popular para la Ciudad de Ibiza pasan por "crear nuevas plazas y la puesta en marcha de la zona verde de aparcamiento, puntos de recarga y estacionamiento vehículos eléctricos y un plan de aparcamiento para motocicletas".

Además, consideran necesario "instaurar un sistema de aparcamiento para bicicletas seguro" y facilitar al usuario "información digital de la oferta de aparcamiento en la ciudad".