El candidato a la alcaldía de Vila por Per Balears, Toni Roldán, se comprometió en la presentación de su candidatura que «ningún equipo de fútbol tendrá exclusividad en el campo de Can Misses». También dijo que, en las instalaciones de Can Mises III, tendrá «preferencia» el Club Atletisme Pitiús y «los equipos tendrán que ceñirse a sus horarios tal y como ha sido siempre». Promete reformar las instalaciones deportivas y construir un nuevo estadio y un polideportivo.

También anunció que, si gobierna, dará «prioridad a Bienestar Social» y, para ello, cada año aumentará su presupuesto entre un tres y un cinco por ciento, además de garantizar que el servicio de escoleta sea gratuito. Todas las listas de Ibiza y Formentera para las elecciones al Parlament del 28M Otro de sus compromisos es el de crear un parque de bomberos, que, «por ley, le corresponde al municipio».