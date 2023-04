Ramón Roca, candidato del PSOE a la alcaldía de Santa Eulària, se comprometió este viernes durante la presentación de su candidatura en el Centro Cultural de Puig d’en Valls, a crear «un gran parque de 500 viviendas públicas» con el objetivo de ofrecer a los vecinos de la localidad la posibilidad de comprar o alquilar una vivienda a un precio asequible. En el acto, estuvo acompañado de Josep Marí Ribas, Agustinet, candidato socialista a la presidencia del Consell y de Pilar Costa, cabeza de lista al Parlament balear por Ibiza.

En su discurso, Ramón Roca lamentó que Santa Eulària sea ya el municipio con el precio del suelo más caro de toda España, por encima de ciudades como Barcelona, Madrid o San Sebastián, «Nuestro hijos ya no podrán vivir en nuestro pueblo. Santa Eulària es ahora un pueblo para millonarios», añadió. «Y no es por casualidad, sino fruto de cuarenta y tres años de ausencia de políticas de vivienda y de un urbanismo basado en la especulación. Santa Eulària no quiere gente trabajadora en su municipio, prefiere las casas de lujo», lamentó el candidato.

El PSOE se comprometió a crear 500 viviendas en un plazo de ocho años, cediendo suelo al Ibavi para la construcción de vivienda pública de alquiler social, adquiriendo inmuebles inacabados para promover su finalización, rehabilitando pisos y comprando establecimientos turísticos obsoletos para destinarlos a vivienda pública.

"Proyecto político agotado"

Los más de 40 años de «políticas clientelares» del PP en Santa Eulària, dijo Roca, han dejado «no sólo un proyecto político agotado, sino unos ciudadanos desilusionados». El candidato destacó también la importancia de mejora otros aspectos del municipio, como la movilidad, la creación de puntos de carga para vehículos eléctricos, el servicio de autobús de cero emisiones y de calidad y la creación de una estación de autobuses multimodal con aparcamientos y zonas para bicicletas y patinetes.

Ramón Roca anunció que «el programa incorpora más de 300 puntos de mejora del municipio para solucionar los graves problemas que arrastra por falsas promesas y desidia institucional».

El candidato a la alcaldía recordó en la presentación que el PSOE se opone a la construcción de una incineradora en Santa Eulària y se compromete a fomentar el reciclaje y a buscar otras soluciones que no impliquen la quema de residuos. «El Consell de Vicent Marí ya lo ha decidido y el proyecto de 200 millones de euros está guardado en una cajón esperando a que acaben las elecciones», denunció.

Roca anunció también la creación de nuevas plazas en escoles bressol, en la gestión de los servicios sociales y a los mayores, las infraestructuras deportivas, la gestión de residuos, el turismo y otro muchos ámbitos.

Agustinet por su parte insistió en que, si gobiernan, no construirán una incineradora en Ca na Putxa, como quiere el PP, felicitó a Ramón Roca y aseguró que «nunca se ha visto tanta ilusión por cambiar el municipio».

«El Consell socialista estará al lado de Ramón Roca para solucionar los problemas de la gente de Santa Eulària», señaló el candidato al Consell..

También intervino Pilar Costa, cabeza de lista al Parlament, que remarcó: «El 28 de mayo nos jugamos el progreso de nuestra Comunitat». «Necesitamos cuatro años más de gobierno de Francina Armengol para defender todo lo que hemos conseguido en sanidad, educación y derechos sociales en los últimos años».

Pilar Costa confirmó que «en la próxima legislatura el Govern construirá una nueva Unidad Básica de Salud en Puig d’en Valls y nuevas infraestructuras educativas, como el colegio de Santa Eulària».

La lista al completo

Acompañan al candidato en la lista socialista a Santa Eulària las siguientes personas: Beatriz Fernández, Alan Ripoll, Marina Morales, Mateo Calbet, María Carmen Quintero, Edgar Gustavo Báez, María Antonia Ferrer, Piotr Sadowski, María Mercedes González, Miguel Ángel Mompó , Maria Antonia Martínez, Esteban Morelle, Marina Codina, Agustín Romero, María Antonia Navarro , Juan Antonio Roig , María Carmen Estela Roig Ribas, Alejandro Benjamín Pérez Bothe, Carmen Vidal Murugó y Juanito Navarro Marí.