Elecciones en Ibiza: Rafa Ruiz: «Los pisos tienen que ser para personas trabajadoras, no para turistas»

«Los turistas a los hoteles, las casas para la gente», clama Rafa Ruiz, alcalde de Ibiza y aspirante a la reelección por el PSOE el próximo 28 de mayo. «Los pisos tienen que ser para la gente trabajadora, no para los turistas. Le hemos dado 300 pisos turísticos al Consell de Ibiza y como si oyera llover», continúa el primer edil en los últimos compases del acto de presentación de su lista electoral, al que asisten cerca de 200 personas. Abarrotan el hall de hotel de Marina Botafoc y lucen chapas de colores con los adjetivos que Ruiz y su equipo quieren que definan la ciudad: Vital, Saludable... «¿No hay M?», pregunta Marga Victoria, una de las militantes, buscando, sin éxito, una chapa con su inicial. «Moderna, ¿no?», comenta minutos antes de que comience la presentación de los 25 de Rafa Ruiz, en la que la auténtica protagonista es la vivienda.

«Vengo con una ley bajo el brazo», afirma, sonriente, Diana Morant, ministra de Ciencia, que arropa al candidato socialista, en referencia a la recién aprobada Ley de la Vivienda. Se lo prometió en Fitur, lo de acompañarle en este día. Y aquí está, en una visita a la isla de apenas unas horas. Morant, que antes que ministra fue alcaldesa de Gandía, defiende que con esta ley deja de prevalecer «el derecho de mercado» frente al derecho a la vivienda de los ciudadanos. La ministra lanza, para alegría de los asistentes, una pulla al PP. Morant ironiza sobre la última vez que los populares gobernaron en Vila: «Tres alcaldes en una legislatura, debían querer tener tres retratos y como no iban a gobernar más...». El público, entregado a la causa, aplaude y ríe.

«Somos los únicos que podemos hacer que Ibiza avance», clama el candidato, que no es el único que carga con el tema de la vivienda contra el Consell de Ibiza. La presidenta del Govern, Francina Armengol, acusa en su extensísimo discurso (presume de inversión en Salud, recuerda la dificultad de la legislatura con la pandemia, alaba a Ruiz, saca pecho del avance de la gratuidad de la educación infantil de cero a tres años...) al presidente de la institución insular, Vicent Marí, de no haberla «ayudado en nada a hacer política de vivienda». Ya que se pone con el tema, aprovecha para prometer más incentivos fiscales que los previstos en la nueva ley para que a los propietarios les resulte «atractivo» alquilar sus viviendas al modo tradicional, es decir, todo el año. «Es el único alcalde que ha dado suelo público para viviendas protegidas», afirma la presidenta, que asegura que entregar las llaves de esos pisos «vale toda una legislatura».

«Tiene la ciudad en la cabeza y en el corazón», continúa el candidato socialista a la presidencia del Consell de Ibiza, Josep Marí Ribas Agustinet, la oda a Ruiz, quien garantiza en su parlamento que las engorrosas obras de Isidor Macabich estarán acabadas «la semana que viene». No es la única promesa de Ruiz, que asegura que, de repetir en la alcaldía, creará una escoleta en Platja d’en Bossa, un equipo de policía que se dedicará a perseguir los alquileres turísticos y, «con la ayuda del presidente Agustinet», quiere reformar el primer cinturón de ronda para que deje de ser una «trinchera» que divide la ciudad y se convierta en una avenida «amable». Ruiz defiende que la suya será una ciudad «de colores» frente a la «gris» del PP y, además de a las 24 personas que le acompañan en su lista (emocionadísimas Montse García, que tras su labor como concejala va ahora en puestos de no salida, y Estela Terrer, número tres) presenta el «kit de campaña». Un neceser rojo con su eslogan —«Ibiza avança»— con un power bank para no quedarse sin batería, una libreta para apuntar «ideas y críticas constructivas», unas semillas de menta «verde como la ciudad que queremos» y unos tapones para los oídos. «Porque no todas las propuestas son positivas, se dicen mentiras y con odio», justifica el alcalde su intención de no escuchar todo ni a todos.