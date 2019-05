Viviana de Sans: «Tenemos que declarar la guerra a la oferta turística ilegal»

Viviana de Sans echa en cara al PSOE que no se haya avanzado más en política de vivienda. Por ello, pide «la máxima participación» en las elecciones para que su partido tenga «mucha fuerza» si se reedita el pacto progresista.

Si tiene la oportunidad de repetir en el gobierno, ¿volverá a llevar Vivienda pese a que el Consell no tiene competencias?

Sí, porque es el principal reto en Ibiza. Pese a no tener las competencias, es obvio que debe haber alguien que coordine, que apriete al Govern balear, que marque una línea. Es algo que me angustia. Tengo 55 casos de personas afectadas por desahucios que están parados y una entidad bancaria me ha dicho que no se tocará nada de Ibiza hasta después de las elecciones. Estoy prácticamente convencida de que si Podemos no está en el Consell o no lleva Vivienda, todos estos desahucios se ejecutarán.

¿Siguen en el banco los siete millones de euros que hace más de dos años iban a invertir en la compra de vivienda?

Este es uno de los reproches que le hago al Govern balear. En una mesa de vivienda del pasado mes de octubre, creo, en la que estaban Francina Armengol y Marc Pons, se comprometieron a sacar la licitación de esta compra porque es su competencia [con fondos del remanente del presupuesto del Consell]. Ya lo hizo en 2008. De hecho, la compra de vivienda de segunda mano me la sugirió el Ibavi.

¿Es culpa del PSOE que no se hayan invertido estos millones?

Vamos, clarísimamente. Ellos sabrán por qué no lo han hecho.

¿De qué ha servido la declaración de emergencia habitacional de Ibiza si ha pasado más de un año desde la aprobación de la ley de vivienda y no se ha aprobado ninguna medida concreta?

Pues esta es otra de las cuestiones pendientes. La declaración de emergencia habitacional es algo nuevo en la legislación y entiendo la dificultad que supone el desarrollo del decreto, pero esto no exime de que no haya salido adelante. Hay dos millones de euros asociados a este decreto para paliar los efectos de la emergencia habitacional. ¿Usted ha sabido algo de ello? Porque yo no. Que saquen una puñetera licitación de compra de vivienda. Se están vendiendo muchas viviendas a 200 y pico mil euros. Ya sé que son caras, pero ante la situación de emergencia habitacional no nos queda otra.

Al margen de las gestiones de casos de desahucios, no ha habido avances significativos en el problema de la vivienda en estos cuatro años. ¿Qué propone de cara al próximo mandato?

Cuidado. El servicio de orientación jurídica gratuito ha sido como agua de mayo para mucha gente. También se han organizado jornadas técnicas con expertos para ver cómo se afronta este problema en otros lugares. Pero ha habido muchas diferencias con respecto a la pasada legislatura por la ley de vivienda y la de turismo.

Pero de momento no han servido de nada.

Tiene que haber más vivienda social para las familias que más lo necesitan y la emancipación de los jóvenes. Pero, por otro lado, hay que recuperar todos los pisos turísticos que se alquilan de forma ilegal. Es verdad que está costando porque las grandes empresas que las comercializan plantan cara. Es evidente que no se podía esperar que al día siguiente de la aprobación de la ley de turismo todas estas compañías se marcharan. Pero nos ha dado muchas herramientas. Es importantísimo conseguir, y no lo hemos logrado, que por ley haya un ratio de inspectores e instructores [de expedientes] por número de plazas turísticas. Si hubiera uno por cada 10.000 plazas, la plantilla se multiplicaría por cuatro. No me gustan los términos bélicos, pero tenemos que declarar la guerra a la oferta turística ilegal. Es importante también dar garantías a los propietarios e incentivarlos, con rebajas del IBI u otras compensaciones para que sus pisos pasen al mercado residencial.

¿Se puede controlar de verdad el alquiler turístico?

Se tendrá que controlar. Nos ha faltado ser más imaginativos. Coincidí con el responsable de Turismo de Barcelona en unas charlas en Canarias y me dijo que contrataron un servicio para hacer encuestas sobre satisfacción turística [se ríe] e iban piso por piso detectando€ [alquileres ilegales]. El objetivo ha de ser sacar del mercado turístico todos los pisos que antes se destinaban al residencial.

Llegaron al gobierno del Consell con un montón propuestas por hacer, pero muchas no han salido adelante. De todas ellas, ¿cuál es la que más le duele?

Me duele especialmente el tema de es Gorg [centro de atención integral]. Cómo se ha dilatado esto€ al final la gente más necesitada es la que está en la calle. Aunque pase en todas las capitales del mundo, que aquí en Ibiza no haya un recurso digno para que esta gente pueda intentar rehacer su vida€ Con todo el trabajo que ha hecho Lydia Jurado para poner en marcha el proceso... Pero, ostras, han pasado cuatro años y que no se haya empezado a construir, me duele. Las personas son lo primero.

¿La modificación puntual del PTI aprobada es un mínimo ante la imposibilidad de acordar con el PSOE una revisión profunda?

Hombre, no le negaré que nos costó llegar a esta modificación puntual. Hubo un momento de la legislatura en que nos lo jugábamos todos. O salía adelante o nos planteábamos seguir en el gobierno. El destrozo de nuestro paisaje por parte de los especuladores iba viento en popa y era vital pararlo.

Por tanto es muy difícil que la próxima legislatura, si gobiernan con el PSOE, se pueda ir más allá.

Bueno, no. Necesitamos máxima participación en las elecciones para que Podemos tenga mucha fuerza en el gobierno. Ir más allá dependerá de la fuerza que tengamos. Además, a las tres derechas les interesa que la gente se quede en casa, que haya una baja participación. Se ha demostrado que, con una alta participación, somos una sociedad progresista.

Si pueden pactar con el PSOE, ¿qué cosas han de cambiar?

[se ríe] Hágame otra pregunta [se ríe]€ No. La gestión de los departamentos transversales.

¿Y cómo se traduce para que la gente lo entienda?

[Se ríe] La gestión de los departamentos que afectan a todos los departamentos, es decir, Recursos Humanos, Secretaría, Intervención€ Los que han de tener personal con habilitación nacional, que son independientes, han de cumplir con este requisito. Pensamos que en Recursos Humanos habría que contratar a un gestor especializado en procesos de modernización de las instituciones. Existen. Tampoco será barato, pero es necesario. Y me gustaría destacar, porque han salido titulares que no me han gustado, que en el Consell hay técnicos espectaculares e implicados. Hay muy buenos profesionales.