Coalición Canaria se abre ahora a un "acuerdo puntual" para apoyar la investidura de Sánchez

Coalición Canaria (CC) se mueve poco a poco hacia una posición más realista y pragmática en el actual marco político español tras las elecciones del 23J y ya deja la puerta abierta a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno aunque en el mismo esté integrado Sumar, formación a la que vetaba si el candidato socialista pretendía el apoyo del nacionalismo canario.

Una vez constatado el papel de árbitro que puede jugar el escaño de Cristina Valido en el Congreso, CC abandona sus posiciones maximalistas en relación a la linea roja de tipo ideológico que planteaba en la campaña electoral y en los primeros días posteriores a los comicios, y ahora habla ya abiertamente de "negociar un acuerdo puntual" para la investidura de Sánchez, aunque dejando claro que el mismo no conllevaría un alineamiento con el hipotético nuevo Ejecutivo de progreso, ni de gobernabilidad para el resto de legislatura, sino que obligaría a una negociación entre ambas partes en cada una de las iniciativas legislativas que se lleven a la Cámara Baja.

Valido sigue hablando en todo caso como si cualquiera de los dos posibles candidatos a la investidura, Sánchez o el popular Alberto Núñez Feijóo, tuvieran las mismas opciones de alcanzarla, y por ello también quita la linea roja a Vox para el caso de que fuera este último el que lo intentara para un gobierno que integrara a la ultraderecha. Pero la diputada tinerfeña se expresa en términos que implícitamente reconocen que solo la del socialista es la que tiene posibilidades reales de prosperar, bien con al apoyo explícito de Junts per Cataluña, bien con la abstención de sus siete diputados, único escenario en el que el voto a favor de CC sería determinante para evitar el bloqueo y la repetición de las elecciones.

Compromiso de investidura

"Estamos dispuestos a negociar un acuerdo político de investidura con cualquiera de los candidatos si de nuestro voto depende que se desbloquee la situación y se inicie la legislatura", afirmó este lunes en declaración es a este periódico la diputada que representa al partido que se define desde las primeras elecciones generales en que participó, allá por 1993, como la voz canaria en Madrid. "Hemos tenido contactos muy superficiales con ambos partidos, y nuestra posición es la de rechazar un acuerdo de legislatura, por entender que no podemos apoyar un gobierno participado por la extrema derecha o la extrema izquierda. Pero si de nosotros dependiera, estamos dispuestos a negociar un acuerdo puntual de investidura y ayudar a resolver la situación", resaltó Valido.

La diputada canaria insistió en que dicho acuerdo "solo nos compromete en esa votación, pero tendríamos que negociar proyecto de ley a proyecto ley en el Congreso, desde Presupuestos a todo lo demás, porque no vamos a formar parte del bloque de Gobierno en el que esté Sumar". "Por la aritmética parlamentaria nuestro voto va a seguir siendo necesario en muchos momentos y tendremos que negociar en cada momento", insistió.

Cristina Valido reconoce que este planteamiento contradice el que CC mantuvo antes de las elecciones y en los primeros días posteriores porque entonces rechazaban el apoyo a cualquiera de las investiduras que se presentaran si las mismas implicaban la formación de gobiernos con Vox o Sumar. Ahora, tras su nuevo papel decisivo para evitar el bloqueo de la legislatura y la convocatoria automática de nuevas elecciones en seis meses, apelan a la "responsabilidad" que conlleva para evitar un escenario que "no le interesa a nadie". "Esto es fundamental. El partido hace una reflexión vinculada a la responsabilidad de que si nuestro voto es el que decide, y para ello los candidatos necesitan muchos votos antes de llegar a nosotros, vamos a hablar e intentar colaborar", recalcó.

Incógnitas

¿Qué pasaría si Junts no opta por la abstención a la investidura de Sánchez y se decanta por un "sí" o por un "no" y el voto de CC deja de ser por tanto imprescindible? ¿Seguiría CC estando dispuesta a una negociación para apoyar al candidato socialista? "Eso tendría que decidirlo el partido en función de las conversaciones que se hayan tenido y de si, pese a no ser imprescindibles, hay un compromiso sobre los temas canarios que queremos poner sobre la mesa", aclara la diputada tinerfeña.

"Dijimos que no apoyaríamos una investidura para un gobierno en el que esté Sumar pero entendemos que ahora podemos ser necesarios para desbloquear una situación que de otra manera nos lleva a repetición de elecciones. Lo que está claro es que estamos dispuestos a hablar por una cuestión de responsabilidad y ayudar a forjar un escenario adecuado para el país", explica.

Optimismo socialista

La reubicación de CC en el debate sobre la posible investidura de Sánchez en función de su nueva posición en la aritmética parlamentaria del Congreso tras el recuento del voto exterior, que otorga un nuevo escaño al PP en detrimento del PSOE y establece un empate a 171 diputados entre los dos bloques enfrentados (la izquierda y sus aliados nacionalistas por un lado, y populares y Vox por el otro) y deja el desempate en manos de Junts y la formación canaria, coincide con las primeras declaraciones del líder del PSOE tras el 23J en las que confirma su intención de buscar una mayoría en el Congreso para "cuatro años más" de Gobierno progresista.

En ellas, difundidas a través de sus redes sociales, da a entender que ya trabaja en la búsqueda de esa mayoría en la que se "incorporarían" nuevas opciones políticas de las que le apoyaron en 2019 para aglutinar a la "mayoría social" que cree respaldan la continuación de las políticas de los últimos cuatro años. Además, señala que buscará el apoyo parlamentario necesario para "seguir reconstruyendo la cohesión política, social y territorial", lo que se considera un guiño precisamente a los partidos nacionalistas que necesita para la investidura.

Fuentes gubernamentales aseguran que Sánchez se involucrará en el cierre de un acuerdo con CC y que tratará de que éste vaya algo más allá de la investidura y abarque también de alguna manera la gobernabilidad, aunque no comprometa de ante mano el apoyo a presupuestos estatales o leyes concretas. En todo caso, aseguran que "no habrá problemas para asumir la agenda canaria que plantee CC" y se muestran optimistas tanto en relación a conseguir el apoyo de Valido y la propia investidura.

Faltar a la palabra dada

La diputada electa de la formación canaria quiso aclarar que su posición y la de su partido no es equidistante entre Vox y Sumar, aunque en ambos casos comprometen la palabra dada a sus electores de que no apoyarían un Gobierno que integrara a cualquiera de esta formaciones. "No creo que sean lo mismo, pero sí que determinadas posiciones radicales de los extremos no son buenas en ningún caso. Con la ultraderecha mantenemos una distancia mucho mayor. No hemos votado jamas nada con Vox y en el caso de Sumar sí hemos votado algunas cosas", manifestó Cristina Valido.

En la misma línea, la diputada reconoció que Coalición Canaria no está "a la misma distancia del uno que de la otra", si bien resaltó que "en Canarias, la experiencia con Podemos, ahora integrada en Sumar, es que vetó cualquier tipo de relación con CC". "Su objetivo principal era echarnos de todas las instituciones donde fuera posible", añadió.