Yolanda Díaz apenas esperó unas horas para ejercer el liderazgo que le habían dado las urnas. La candidata de Sumar decidió este lunes llevar la iniciativa en la política de pactos y abrió una vía de diálogo con Junts y el resto de fuerzas progresistas, emplazando también al PSOE a alcanzar cuanto antes un acuerdo programático y diseñar el reparto del Consejo de Ministos.

Sumar busca así situarse en el centro del tablero y convertirse en decisivos incluso antes de la formación de Gobierno. Díaz se lanza a intentar marcar la agenda de la política española y lo hace por libre, sin contar para ello con el presidente en funciones, Pedro Sánchez, que en las últimas horas se ha mostrado partidario de mantener la calma y retrasar a septiembre cualquier negociación, en una línea diametralmente opuesta a la ministra de Trabajo.

Díaz siempre ha hecho gala de la buena relación personal que guarda con Sánchez, con quien ha mantenido el hilo abierto durante la campaña. La gallega intercambió impresiones con Sánchez también durante la noche electoral, y los contactos se prolongaron hasta este mismo lunes. Sin embargo, la líder de Sumar inauguró un camino propio, y decidió llevar la iniciativa de las conversaciones sin rendir cuentas al secretario general del PSOE, que tiene una posición radicalmente opuesta en estrategias y plazos.

A media mañana de este lunes, el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, compareció en rueda de prensa para pedir a los socialistas sentarse ya a negociar y anunciar que comenzaban a dialogar con el resto de partidos necesarios para explorar posibles acuerdos. A esa misma hora se reunía la Ejecutiva federal del PSOE, que Pedro Sánchez aprovechó para imponer tranquilidad y posponer cualquier contacto a después de verano. "Que la gente descanse y disfrute de las vacaciones", sostuvo este lunes ante los suyos en la reunión, según publicó El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica.

El objetivo del líder socialista era también alargar la alegría por los resultados cosechados -donde resistieron y tienen opciones de revalidar la coalición- y permitir a Alberto Núñez Feijóo el desgaste de unas negociaciones con Vox, PNV, CC y UPN que están llamadas al fracaso. La tranquilidad del socio mayoritairo del Gobierno contrastó con la hiperactividad que desde el primer momento exhibió Yolanda Díaz, que ya en la noche electoral aseguró que abriría diálogo con todas las fuerzas "progresistas y democráticas" a partir de este mismo lunes. Y así fue.

Llamada telefónica

Este lunes, la propia vicepresidenta en funciones telefoneó al ex diputado de los comuns, Jaume Asens, para pedirle que se encargase de las negociaciones con Junts, el partido de Carles Puigdemont cuya abstención es necesaria para que salgan los números junto a ERC, EH Bildu, PNV y BNG. La gallega mantiene buena relación con el dirigente catalán, que dio un paso atrás en las listas de Sumar por Barcelona después de imponerse Aina Vidal.

Asens mantiene buena relación con el ex president de la Generalitat y con el sector duro del independentismo; él mismo defendió desde el Congreso como portavoz parlamentario de los comuns el indulto a los líderes del procés. Una vez recibido el encargo, el ex diputado no tardó en ponerse a la tarea y levantó el teléfono para sondear al ex president de la Generalitat. Unos contactos a los que Junts niega cualquier oficialidad. A partir de ahora, el plan es que estas conversaciones se mantengan en la máxima discreción.

La designación de Asens fue, de este modo, una decisión personalísima de Díaz, que buscaba liderar de manera clara el espacio a la izquierda del PSOE dando los primeros pasos. Una manera también de reforzar su liderazgo tanto de puertas para fuera, al verse la dirigente refrendada en las urnas, como de puertas para adentro, para reforzarse en una coalición donde Podemos ya ha abierto fuego para cuestionar sus resultados.

El escenario es complejo dentro de Sumar, donde los morados ya están reivindicando su espacio a la hora de formar un eventual Gobierno de coalición. Así, Ione Belarra aseguró que su partido seguiría siendo "motor ideológico" del Gobierno de coalición, dando así por hecho su presencia dentro del Consejo de Ministros, mientras que Pablo Iglesias lanzó en Canal Red una amenaza velada: los cinco diputados morados eran "imprescindibles" y responderían únicamente ante "la dirección de Podemos".