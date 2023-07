Feijóo envía un mensaje a Ayuso antes de la reunión: va a buscar apoyos para la investidura

Si se va a recordar una imagen del balcón de Génova el 23 de julio de 2023, esa va a ser la de Isabel Díaz Ayuso primero con el rostro triste y, después, con cara de circunstancias cuando simpatizantes del PP empezaron a corear su apellido mientras hablaba Alberto Núñez Feijóo. La habilidad política de Ayuso arrasó con la presidencia de Pablo Casado y siempre ha sido un elemento a tener en cuenta en esta etapa con Feijóo. El político gallego, más hábil que Casado, ha sabido convivir con ella en estos 15 meses que lleva al frente de la formación conservadora, aunque esa imagen de anoche despertó algún temor en el entorno de Feijóo y en algunas relevantes baronías del PP.

"No creo que haga nada, porque no hay clima para eso", respondía esta mañana a EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, uno do de los dirigentes autonómicos más relevantes del partido. El "para eso" es para intentar tumbar a Feijóo antes de que haya una hipotética repetición electoral. "A mí no me ha llamado Ayuso, pero si lo hace le diré que Alberto ha ganado las elecciones y se merece seguir al frente", relata otro barón conservador.

Este clima es en el que se va a celebrar esta tarde en la sede del PP, en la calle de Génova, la reunión de la junta directiva nacional que convocó anoche Feijóo. A esa junta están convocados todos los dirigentes del partido, incluidos barones, parlamentarios, alcaldes de grandes ciudades... Y porque hay ese mar de fondo, la dirección del partido ha enviado un breve comunicado repitiendo lo que se sabía desde anoche y que varios dirigentes del partido interpretan como un aviso a navegantes: el político gallego va a intentar ganar apoyos para su investidura. Lo tiene muy difícil, porque sería sumar las voluntades de Vox y del PNV, entre otros partidos, pero se va a remangar y lo va a tratar de conseguir. Es decir: Feijóo tiene una hoja de ruta y se va a poner en marcha.

En el comunicado se dice que el líder de los populares "empezará de inmediato las conversaciones con otros partidos políticos en busca de lograr los apoyos necesarios cara a su investidura como presidente del Gobierno" porque ha sido el candidato más votado. "Tras emplazar por la noche al candidato del PSOE a mantener contactos en los próximos días, contactará próximamente con VOX para empezar a conocer de primera mano sus impresiones de cara a la nueva Legislatura. También hablará con otros partidos del arco parlamentario. En algunos casos aun sabiendo que su apoyo no será posible y, en otros, para explorar la disponibilidad de esos partidos (como en los casos de Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria) de votar 'sí' a su candidatura en el Congreso de los Diputados", acaba el texto. La dirección del PP no habla en ningún momento de reunirse con el PNV.

El mensaje lo han leído todos los que van a asistir a la junta directiva nacional así que, cuando se encuentren a los periodistas a la entrada, saben a qué atenerse, porque saben lo que Feijóo ha vuelto a decir hoy que quiere.