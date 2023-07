Pedro Sánchez no reniega de sus pactos con ERC y EH Bildu en el Congreso, que han permitido sacar adelante la revalorización de las pensiones, el ingreso mínimo vital o los Presupuestos Generales del Estado. El presidente insiste en cada entrevista y mitin que para aprobar iniciativas de este tipo busca apoyos “hasta debajo de las piedras”. Pero en el último tramo de esta campaña, ante la fuga de votos socialistas y la hipermovilización de la derecha que sus alianzas con republicanos y abertzales puede provocar en las elecciones generales del próximo domingo, Sánchez cierra el paso con contundencia a la propuesta de ambos partidos de celebrar referéndums de autodeterminación simultáneos en Euskadi y Cataluña durante la próxima legislatura.

A solo dos días de la cita con las urnas, el candidato socialista ha ofrecido este viernes tres motivos para rechazar este tipo de convocatorias. Por un lado, el devenir de los tiempos. “Después de la pandemia somos más conscientes que nunca de que nos enfrentamos a desafíos globales. No debemos encerrarnos en un pequeño rincón y ver si tenemos más competencias. El independentismo es una ideología caduca”, ha señalado en RTVE. Por otro, los efectos de los referéndums sobre la sociedad. “En estos años he tratado de reconstruir la convivencia. Las preguntas binarias la rompen”, ha continuado. Y por último, el propio ordenamiento jurídico. “No entra dentro de nuestra Constitución, ni de la de ninguna constitución en el mundo. Los referéndums se han celebrado con la derecha en el poder, no con nosotros”, ha concluido el jefe del Ejecutivo.

Renovadas esperanzas

Así que no habrá referéndum ni en Catalunya ni en Euskadi en el caso de que Sánchez continúe en la Moncloa, un escenario que el PSOE, tras el desánimo que cundió en sus filas a raíz del cara a cara con Alberto Núñez Feijóo, ve ahora más probable que antes. Los pactos y coaliciones territoriales del PP y Vox, los traspiés del candidato conservador sobre pensiones y el debate a tres del pasado miércoles, en el que Sánchez y Yolanda Díaz mostraron su sintonía para reeditar la coalición y frenar a Santiago Abascal y un ausente Feijóo, han insuflado esperanzas en los socialistas. “El PP está desfondado y el PSOE remontando. Estamos en condiciones de ser la primera fuerza”, ha vaticinado el presidente.