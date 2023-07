Francina Armengol: "Feijóo es un mentiroso y Abascal, una persona autoritaria"

Francina Armengol (Inca, 1971) afronta un nuevo reto después de ocho años como presidenta del Govern Balear. Será la candidata del PSIB-PSOE a las elecciones generales del próximo domingo: "Se necesita una voz fuerte en Madrid".

¿Cómo afronta estas elecciones?

Con mucha ilusión y ganas, sobre todo porque el 23J no son unas elecciones normales. No nos jugamos una alternancia de gobierno, sino defender derechos y libertades que nos han costado 40 años conseguir.

¿Qué puede aportar una expresidenta del Govern en el Congreso?

Soy una voz que será escuchada porque estos ocho años me han dado la posibilidad de conocer bien la realidad de todas las islas, así como sus enormes potencialidades y deficiencias. Siempre he defendido a los ciudadanos de Balears y, ahora más que nunca, se necesita una voz fuerte en Madrid que reivindique retos de futuro como el cambio climático, la insularidad o un nuevo sistema de financiación. Porque el Govern de Marga Prohens no lo hará. No cree en ello. Mi experiencia puede ser muy útil a la ciudadanía. Ya me he puesto a disposición de todas las entidades sociales para ser una correa de transmisión de sus reclamaciones. Soy un enlace ideal si vuelve a haber un gobierno de Pedro Sánchez.

¿Cuál sería su primera exigencia si hay reedición del gobierno de coalición?

Continuar con la reforma laboral, la subida de los salarios o la mejora de la educación. Defenderé que los 185 millones de euros que conseguimos para el tranvía de Palma se ejecuten para situarnos al nivel de cualquier ciudad europea. También que el transporte público siga siendo gratuito.

¿Ser la candidata fue una exigencia de Pedro Sánchez?

Todas mis decisiones políticas las he tomado con el núcleo directo con el que trabajo desde hace años en el PSOE. También con los candidatos locales. Obviamente hablé con Pedro y con Ferraz, pero la decisión ha sido mía. Los cuadros creyeron que la mejor opción para estas elecciones era que yo fuera el cartel electoral para seguir defendiendo las islas, ahora desde Madrid, y manteniendo una clara oposición al Govern actual. Me dejaré la piel para conseguir el mejor resultado este domingo y, sobre todo, para que este Govern dure solo cuatro años. Haremos una oposición comprometida, valiente y responsable para hacer posible el retorno de las fuerzas progresistas en la próxima legislatura.

¿Por qué alguien de izquierdas debería votar al PSOE y no a Sumar Més?

Nosotros no estamos avergonzados de decir con quién pactaremos y con quién nunca lo haríamos. Votar PP es lo mismo que votar a Vox, y este es el principal problema de los españoles. Siempre he defendido que debe haber una alianza de la izquierda plural a nivel español para que todos los votos sumen. Pido inteligencia electoral al ir a votar y que no nos pase lo mismo que en el 28M, cuando muchos votos progresistas fueron a fuerzas que no consiguieron representación. El único voto realmente eficaz y útil para que el gobierno de coalición siga es el PSOE. El escaño que queda se juega entre nosotros y el PP.

¿Qué piensa de Alberto Núñez Feijóo?

Es un mentiroso, y en política no vale todo. No vale decir mentiras a la población para coger cuatro votos para intentar gobernar España sin decir qué programa tienes.

¿Y Santiago Abascal?

Es una persona absolutamente autoritaria y me recuerda mucho a los tiempos predemocráticos.

Asegura que la ciudadanía perderá derechos si gana la derecha.

Ahora el problema de los españoles es el Partido Popular porque se ha comido todo el marco ideológico de Vox. Es una realidad objetiva. Basta ver lo que ha pasado en Balears. Habría un retroceso en derechos y libertades en toda España. Lo veo con las identidades propias de cada Comunidad Autónoma. No está en riesgo la unidad de España, sino la pluralidad y la diversidad del país. Quienes más sufrirán con un gobierno de PP y Vox serán los jóvenes, las mujeres y los pensionistas. También el colectivo LGTBI. Frente a esto, el único voto útil es el PSOE. Además quieren cambiar nuestra memoria histórica para hacer una relectura a medida de la extrema derecha.

¿Sánchez fue poco eficaz a la hora de rebatir a Feijóo en el cara a cara?

Me parece que las condiciones de ese debate no fueron las adecuadas. El problema es que no fue solo una mentira, sino una detrás de otra sin tiempo, espacio ni posibilidad para contrastarlas. Además, los dos periodistas se quedaron al margen. La mentira queda y luego, cuando la rebates, ya no llegas a tiempo de que llegue a la gente. La mentira orquestada que está utilizando el PP en esta campaña ya le funcionó el 28M.

Silvia Intxaurrondo rebatió los argumentos.

La felicité porque es lo que hay que hacer en estas situaciones. Sin una prensa plural, objetiva y que rebata las mentiras no hay una buena democracia. Sin buenos medios de comunicación no hay una buena democracia.

La defensa de la gestión no les sirvió para ganar las elecciones el 28M.

El 23J ganaremos las elecciones y habrá gobierno progresista porque mucha gente ha reflexionado sobre lo que ocurrió en las autonómicas y municipales. Desgraciadamente tuvo que pasar lo del 28M para que la gente se haya dado cuenta de que nos movemos en un marco trumpista de vísceras, mentira, la demagogia y la destrucción de los liderazgos personales. La gente ha cogido conciencia. En los debates y los actos no se nos cuestiona la gestión. Incluso el vicepresidente del Govern, Antoni Costa, ha dicho que nuestra labor económica ha sido muy buena.

En el momento de esta entrevista hace 44 grados. El cambio climático es una realidad y afectará directamente al turismo porque muchos no querrán venir y se decantarán por otros destinos. ¿Le preocupa?

A las personas que niegan la ciencia no hay que votarles porque no son de fiar. Los efectos del cambio climático serán muy perniciosos, sobre todo para el Mediterráneo. Si no quieren pensar en el futuro de sus hijos que piensen en la economía. El turismo tendrá muchas más dificultades en el futuro con estas temperaturas.