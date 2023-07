Pocas horas antes del cara a cara televisivo entre Alberto Nuñez Feijóo y Pedro Sánchez, ERC y Bildu se han citado para reivindicar su alianza de cara a la nueva legislatura. El presidente de los republicanos, Oriol Junqueras, y el candidato a las elecciones generales, Gabriel Rufián, se han desplazado hasta Durango para acompañar a Arnaldo Otegi en un mitin. Desde allí han reivindicado las negociaciones que han llevado a cabo los últimos cuatro años como socios de la investidura del Gobierno de coalición, aunque han acusado a PSOE y Sumar de ser "izquierda de mentira" y se han vendido como los únicos garantes de parar el "bloque reaccionario de FeiVox".

Rufián, que lleva toda la campaña disparando contra socialistas y Comuns, ha asegurado que a la ultraderecha y a la derecha no se les para con "izquierda de mentira" y, con el objetivo de romper el discurso del voto útil que hace el PSOE, ha asegurado que se "equivoca" quién crea que se le frena votando "al partido de Felipe González". Así, haciendo referencia al "terrorismo de Estado" contra ETA, Rufián también ha asegurado que a los socialistas se les tiene que "obligar" a hacer políticas "progresistas". En este contexto, ha celebrado pactos como la ley de la eutanasia, el consentimiento o los indultos, y ha asegurado que gracias a ERC y Bildu "el PSOE se ha visto obligado a negociar semana tras semana".

En la misma linea, Arnaldo Otegi ha avisado a la izquierda de los peligros de "infravalorar" la derecha, como considera que pasó con el ascenso del fascismo en Europa, y también les ha acusado de no haber "entendido nada" de los "graves problemas de las naciones sin estado". Así, ante una izquierda que considera que "no soluciona problemas", sino que los "cronifica", ha señalado a ERC y Bildu como los únicos que pueden evitar el "bloque reaccionario de FeiVox". Según Otegi, se presentan por separado, pero el PP "compra todo el programa" de la extrema derecha, por lo que pide a los partidos no hacer "diferencias" entre ambos.

Finalmente, Oriol Junqueras también ha querido reivindicar la mesa de diálogo entre gobiernos y, aunque ha asegurado que el PSOE la ha aceptado "arrastrando los pies", considera que es un logro que haya reconocido la existencia del "conflicto". Además, cree que no sirve "solo para negociar con los gobiernos españoles, sino para abrir mayorías para ganar el futuro y abrir las puertas de la comunidad internacional". Con todo, el líder republicano ha pedido una "gran alianza" entre "países", en referencia a Catalunya y Euskadi, para conseguir el "objetivo" de la "independencia".

La elección de Durango para celebrar el mitin no ha sido circunstancial. Tal como se ha encargado de recordar Arnaldo Otrgi, en este municipio el PNV pactó con socialistas y populares para evitar que Eh Bildu, la fuerza más votada en las elecciones, renovara la alcaldía. Algo que también pasó en Barcelona, con un pacto en este caso de PSC, Comuns y el PP para desplazar al posconvergente Xavier Trias de la alcaldía y hace cuatro años con los votos de Manuel Valls para relegar al republicano Ernest Maragall