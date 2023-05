Vicent Marí Torres, candidato del PP al Consell de Ibiza: «No me veo con Vox, no tengo ningún problema en gobernar en minoría»

Después de criticar cuando era alcalde que el Consell era poco útil, Marí afirma que ha cambiado su «inercia» aunque los ciudadanos tengan que esperar al próximo mandato para «percibirlo». Adelanta que no se ve gobernando con Vox porque no le gustan «los extremos» y si no logra la mayoría absoluta, afirma que no tiene ningún problema en hacerlo en minoría. Vicent Marí Torres (Ibiza, 1965) afirma que sigue siendo «amigo» de Santi Marí, su exdirector insular de Bienestar Social, que ha dejado en la estacada al PP y opta a la alcaldía de Sant Joan, pero afirma que «se ha equivocado».

EN CORTO ¿Ha alquilado alguna vez piso turístico? Nunca, siempre me alojo en hoteles. ¿Cuál es su personaje favorito? Tengo pasión por el Renacimiento: Miguel Ángel. ¿Compra por internet? No. ¿Qué libro está leyendo? Ahora ninguno, pero tengo pendiente ‘Hechizos de Mar’ de Javier Serapio. ¿Es forofo de algún equipo? ¿De cuál? Soy del RCD Español. Perico. ¿Utiliza transporte público? No, pero me he comprado vehículo eléctrico porque creo que en Eivissa, aparte del transporte público, es la mejor manera de desplazarse. ¿Cuándo y dónde fue su última juerga? No recuerdo ninguna, debió ser en mi época de estudiante.

Cuatro años después, ¿el Consell sirve ahora para algo o es igual de poco útil que cuando usted era alcalde y lo decía?

El Consell necesita seguir transformándose y mejorar su gestión y, desde dentro, es como se cambian la cosas. Es muy fácil quejarse desde fuera.

¿Y qué ha cambiado entonces en estos cuatro años?

De alguna manera, la inercia. Había una inercia poco participativa y municipalista, y ahora tenemos un Consell que cree más y está del lado de los ayuntamientos.

¿Pero los ciudadanos han apreciado este cambio de inercia?

Bueno… hay que contextualizar. Yo la veo, yo la veo en cuanto a reestructuración interna, y ahora tienen que percibirla los ciudadanos. Es verdad. No olvidemos que ha sido una legislatura condicionada por una pandemia y nos hemos dedicado a lo importante y urgente y algunas cosas se han tenido que aplazar, pero hay un cambio de tendencia e inercia en el Consell y esto se percibirá muy bien en la próxima legislatura.

Ahora han anunciado otro proceso de legalización de viviendas. ¿Quedó, pues, mucha construcción sin legalizar en la anterior amnistía urbanística del PP?

Hablamos de adaptar una realidad que nadie cambiará. Los que se oponen nunca han hecho nada y, con la falta de vivienda que sufrimos, hay ciudadanos con propiedades desde hace muchos años con algún tipo de infracción urbanística que ha prescrito a los que hay que dar alguna solución. Es una realidad, y no querer abordarla desde la moderación y el sentido común, es vivir de espaldas a ésta. Y daremos esta solución a cambio de mejoras en la eficiencia energética e hídrica [de estas casas] que nos ayudarán a todos. Haremos una isla más sostenible.

¿Se ha hecho a la idea de que en el próximo mandato ya no va a contar con las adulaciones de la tránsfuga Marta Díaz?

La respeto como al resto de políticos y… es que tampoco se las he pedido ni me las esperaba. Agradezco el buen talante.

Después de que Díaz haya revelado que le votará, ¿piensa que sería un buen fichaje para el PP?

Me ha sorprendido que dijera que me va a votar. Algo habremos hecho bien. Hemos hecho una política de sentido común y creo que hay mucha gente que lo reconoce. Yo no iré a fichar a nadie [se ríe].

¿Marga Prohens se resiste a aceptar su petición de que la recaudación de la ecotasa se reinvierta íntegramente en la isla?

Tampoco ha dicho que no. Es un tema del que ya hemos hablado y en el partido lo tenemos claro: cada isla debe gestionar lo que se recaude o una parte importante porque siempre hay proyectos comunes. No me cabe ninguna duda de que será una realidad en con un Govern de Prohens.

¿Se ve gobernando con Vox?

No. Me veo gobernando en solitario. Soy enemigo de los extremos. Me gusta la moderación y el sentido común. No me gustan las posturas radicalizadas, ni en la derecha ni en la izquierda. Me veo con energía suficiente para gobernar con mayoría… la mayoría necesaria para hacerlo.

¿Y si no obtiene la mayoría absoluta y necesita a Vox?

Solo tengo un plan A que es gobernar en solitario. Otros ya han dicho con quién pactarían, pero yo no pactaré con nadie porque creo que no hará falta.

¿No sería un ejercicio de transparencia que reconociera a los electores con quién estaría dispuesto a pactar?

Tengo el objetivo de ganar las elecciones y gobernar en solitario. ¿Transparencia? Mentiría si le dijera que estoy dispuesto a pactar con uno u otro. Me reafirmo: los extremos no me gustan. Y me ha preguntado si me ve gobernando con Vox y le he dicho que no.

Entonces, si no logra mayoría absoluta, estaría dispuesto a gobernar en minoría con acuerdos puntuales con otras fuerzas?

Primero, espero obtener mayoría absoluta y, segundo, no tengo ningún problema en gobernar en minoría.

Antes que con Vox.

Antes que con cualquier extremismo.

Se ha librado en la campaña del caso ‘La vida Islados’. Aunque ha manifestado reiteradamente su interés en declarar cuanto antes en el juzgado para defenderse, ¿le ha ido bien el aplazamiento hasta después de las elecciones?

Diría lo contrario: este aplazamiento me ha perjudicado. Hace muchos meses que pido que se me escuche. Los mismos que me han denunciado me quieren condenar. Todo esto está manipulado y distorsionado, es un gran circo montado por el PSOE. Por eso quiero poder contar mi versión de los hechos y aportar mis pruebas. Yo me puedo equivocar, pero no dos secretarios y un jefe de servicios con informes demoledores que dicen que no se produjo un perjuicio para la Administración pública. Se ha querido fabricar una causa. Si altos funcionarios afirman que el expediente está bien tramitado y todo está justificado, todo lo demás es un circo.

Al margen del supuesto trato de favor hacia la empresa contratada, ¿no le preocupa la denuncia por acoso laboral de la interventora?

No quiero entrar en detalles sobre esta cuestión, pero sólo le diré que vivimos una circunstancias que eran de desesperación y todos los agentes sociales pedían que se actuase. El Consell actuó, desde el diálogo y el consenso, y estoy orgulloso de lo que se hizo. Volvería a actuar del mismo modo. No deseo ningún mal a nadie. Cada uno tendrá sus razones, y tendrá que explicarlas y aportar pruebas. Y yo tendré que decir que es por venganza.