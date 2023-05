Sa Unió volvió a atacar, en un acto electoral celebrado en la Savina, al equipo de gobierno de Formentera por no haber tomado las decisiones sobre la regulación de los fondeos en s’Estany des Peix por consenso y especialmente contando con ellos. A juicio del candidato de esta formación, Llorenç Córdoba, «el Consell decidió actuar de manera precipitada, unilateral, sin consenso y mal», según una nota de prensa. Recordaron que el tema «se ha judicializado con la denuncia presentada por la Fiscalía». Pero Córdoba entiende que «en vez de intentar solucionar un problema de gran calado ciudadano, lo que han hecho ha sido empeorarlo».

Sa Unió afirma que cuenta con datos de una encuesta que ofrece unos resultados sobre lo que piensan los vecinos en relación con este asunto: el 56,7% de los encuestados están en contra de la decisión adoptada por el Consell; el 22,2 % están a favor; y hay un 21,1% que no saben, no contestan, según explica la coalición en su nota. Sin embargo Córdoba afirmó: «S’Estany des Peix necesita de una regulación, tenemos que seguir con el uso tradicional de este espacio, pero lo que está claro es que no se ha hecho bien».

Según Sa Unió, «el Consell ha hecho una regulación sin haber buscado alternativas para los usuarios y antes de nada se debía haber negociado con Autoridad Portuaria para que creara unos amarres sociales en el puerto y el Consell debería haber redactado un plan de arreglo de las rampas varadero ya existentes», entre otras medidas.