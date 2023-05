Ana Juan, candidata a la presidencia del Consell de Formentera: «No es malo que haya tres candidaturas progresistas»

Ana Juan aspira el próximo 28 de mayo a ser reelegida presidenta del Consell de Formentera, un cargo al que accedió hace dos años fruto del pacto de gobierno con GxF. En esta ocasión prefiere no hablar de pactos porque aspira a ganar las elecciones.

Ana Juan (Formentera, 1971) ya mostró de joven su interés por la política. Afirma que siempre se ha sentido identificada con los valores socialistas y en el 2009 comenzó su militancia en el PSOE de Formentera. Pero además ha estado también comprometida con la sociedad civil ya que antes de entrar en política fue presidenta de la Apima del IES Marc Ferrer y en la actualidad colabora con Espai Dones y es voluntaria de la AECC insular.

¿Cómo ha vivido estos dos años al frente del Consell de Formentera?

Con muchísima responsabilidad y con muchísima voluntad de trabajar para Formentera, para sus ciudadanos y para mejorar la calidad de vida en esta isla. Han sido años complicados, con una legislatura marcada por la pandemia y la guerra en Ucrania, pero hemos conseguido cerrar temas históricos como la regulación de s’Estany des Peix o tener una base permanente del 061. Estoy satisfecha por el trabajo hecho a pesar de que queda mucho por hacer. Tenemos muchos proyectos que hemos iniciado esta legislatura que queremos cerrar en la que viene. Estamos donde queríamos estar que es gobernando para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Aumentar sus derechos y sobre todo para poder estar decidiendo junto con los ciudadanos el camino y el futuro de esta isla.

P ¿Ha alquilado alguna vez un piso turístico? RNo, cuando salgo voy a casa de amigos u hotel. P ¿Su personaje favorito (vivo o muerto)? RLa madre Teresa de Calcuta, es de admirar. P ¿Hace compras por internet? RExcepcionalmente, normalmente no. P ¿Qué libro está leyendo? R Tengo tres libros en la mesita de noche que leo según el estado de ánimo: ‘El ángel de la Ciudad’, ‘Tres días en la arena’ y el de las nuevas rondallas de Eivissa y Formentera. P ¿Es forofa de algún equipo? ¿De cuál? RMe gusta el fútbol, pero no soy forofa. Soy del Formentera. P ¿Utiliza transporte público? R No, tengo coche eléctrico. P¿Cuándo y dónde fue su última juerga? R Como era joven ya no me acuerdo. Pero suelo salir con amigos en plan tranquilo.

¿Piensa que temas como la adjudicación de los servicios de playa, la regulación de s’Estany des Peix o la contrata de basuras, le pueden pasar factura electoral?

Hemos trabajado desde el minuto cero para sacar adelante todos los proyectos que teníamos encima de la mesa y con los que nos comprometimos con los ciudadanos en la pasada campaña electoral. También todos son proyectos que formaban parte del acuerdo programático que firmamos con Gent per Formentera para esta legislatura. Es verdad que la pandemia durante dos años nos ha hecho priorizar la atención a las personas y al tejido empresarial. Teníamos claro que salíamos juntos de la crisis de la pandemia o no salíamos, y lo conseguimos y hemos avanzado. Es verdad que estos tres temas que usted ha señalado son temas muy importantes. Pero el partido socialista asumirá el coste que esto pueda tener por defender el territorio y el interés general.

¿Tienen por objetivo superar en votos a GxF?

Salimos a ganar las elecciones el día 28. La ciudadanía es la que decide y es la que dirá quién quiere que esté al frente de la institución insular a partir del día 29. Nosotros trabajamos para ganar las elecciones con un proyecto político que es el que necesita Formentera. Un proyecto compartido con la ciudadanía, formado por un equipo de personas preparado para llevarlo adelante con solvencia y con garantías. Así que el 28 la gente, que es sabia, decidirá y el 29 aceptaremos los resultados.

¿Fueron difíciles las negociaciones con GxF para pactar la candidatura al Parlament de Silvia Tur?

Todas las negociaciones son tensas pero el partido socialista y yo personalmente ya nos habíamos manifestado. El partido socialista no permitirá que no haya un pacto de fuerzas progresistas al Parlament porque esto sería entregarle el diputado de Formentera a la derecha y el PSOE no lo iba a consentir, por responsabilidad y porque sabemos que votar a la candidatura de GxF-PSOE al Parlament es votar a Francina Armengol. Firmamos este pacto con GxF porque creemos que es lo mejor para la isla. Necesitamos un diputado progresista y sobre todo necesitamos una presidenta del Govern como Armengol.

Las izquierdas presentan en esta ocasión tres candidaturas al Consell. ¿Esto perjudica o beneficia al PSOE?

Ya le digo que esto lo decidirán los ciudadanos. Es bueno que haya opciones para que la gente pueda elegir a quien mejor piensa que le va a representar. No creo que sea malo para la isla que haya tres fuerzas progresistas. Lo repito otra vez, los ciudadanos de Formentera decidirán quién quieren que les represente en la próxima legislatura.

¿Durante el tiempo que ha estado al frente del Consell, cuál es el momento más difícil que recuerda?

Más que desde la presidencia del Consell, desde el primer momento hemos trabajado conjuntamente con nuestros socios de gobierno [GxF]. La peor época fue la de la pandemia, cuando nos confinaron a todos. Quiero poner en valor el trabajo que se ha hecho desde el Consell, desde el Govern y desde el Gobiernopara gestionar la pandemia. Formentera fue la primera en tomar medidas para que nuestros mayores no sufriesen porque era el colectivo más vulnerable.

¿Los partidos de izquierda estarán condenados a entenderse para gobernar el Consell?

Salimos a ganar. El 29 con los resultados veremos y hablaremos. Lo que le puedo decir es que el partido socialista no pactará nunca con las derechas.

¿Cuál es el principal mensaje de la campaña del PSOE?

Tenemos el proyecto político que necesita la isla. Busca avanzar hacia un equilibrio necesario. Hay familias que se tienen que ir porque no puede alquilar una vivienda todo el año en condiciones dignas. Pero la riqueza que genera el turismo, ese impacto positivo no se reparte de manera equitativa entre toda la población por eso queremos avanzar hacia el equilibrio.