Gloria Santiago Camacho, candidata de Unidas Podemos al Parlament.: «Construir en Ibiza es un delito medioambiental»

Es fan de Bruce Springsteen (por herencia cultural de su madre), cree que Carmen Calvo es «lo más de derechas que tiene el PSOE», su última adquisición por Wallapop ha sido la ‘Biblioteca de los jóvenes castores’, y cree que se es político profesional tras más de «15 o 20» años en cargos.

Llega en una bici plegable del Decathlon a s’Alamera. Se pide un té en la cafetería.

‘Badlands’ era su canción favorita en 2014: un canto de ira, una oda a la esperanza. ¿Y ahora? ¿‘King’, de Florence and the Machine, canto al feminismo empoderado en modo saldar cuentas?

Me sigue gustando mucho Bruce Springsteen. Mi ídolo de la infancia, la herencia cultural que me ha dejado mi madre. Me sigo quedando con ‘Badlands’.

Noche del 25 de mayo de 2014. ¿Flipó en colores?

Me sorprendió que Podemos tuviese tantísimo respaldo en las elecciones europeas. Era el momento decisivo, una ventana única para que la gente sencilla y los valores de la soberanía popular entrasen en las instituciones y se rompiera el bipartidismo.

P ¿Ha alquilado alguna vez piso turístico? R No. P ¿Cúal es su personaje favorito? R Alexandria Ocasio-Cortez me gusta mucho. Y Julio Anguita. Mi padre siempre dice que lo votaban tanto de izquierdas como de derechas. P ¿Hace compras por internet? R Sí, alguna. Cachivaches en Amazon, ropa… P ¿Qué libro está leyendo? R ‘La palabra mágica’ (Pedro Mari Sánchez/ Ana Martín), sobre oratoria. P ¿Es forofa de algún equipo? R Por tradición familiar, del Atlético de Madrid. P ¿Utiliza transporte público? R En Eivissa es bastante deficiente. Casi siempre voy en bici o caminando. P ¿Cuándo y dónde fue su última juerga? R Cuando nació mi sobrino hubo fiestecita en mi casa.

Opositó tres años y medio para jueza. Si llega a serlo, ¿seguiría siendo tan inconformista?

Tenía esa vocación y la sigo teniendo para impartir justicia, que también es un acto de inconformismo.

¿No cree que cambiaría y sería más aburguesada?

Yo creo que seguiría siendo inconformista y habría aplicado las leyes de manera justa pero siempre de acuerdo a la ley, que no es ni inconformista, se aplica y ya está.

Pero su partido dice que algunos jueces no aplican correctamente leyes como la del sí es sí.

Yo, desde luego, no habría pertenecido a esa élite conservadora de la justicia.

Entonces sí es posible que haya interpretaciones.

Hay una minoría de jueces que tienen su ideología e interpretan las leyes de manera más restrictiva y pertenecen a una élite más conservadora.

Lleva nueve años en política, si sale elegida serán ya 13. ¿Es ya una profesional de la política?

No creo que nunca se llegue a ser profesional…

Uy, en Ibiza los hay muy profesionalizados, con más de cuatro lustros de carrera.

Sí, hay gente del PP y del PSOE que llevan toda su vida en esto.

¿Y tras los 13 años habrá otros cuatro más?

Nunca se sabe dónde nos lleva la vida.

A Carmen Calvo se le atragantó la ley trans. Muchas mujeres creen que invade sus derechos constitucionales. ¿Usted no?

La ley trans considera a las mujeres trans como personas a las que se reconocen sus derechos. Han hecho mucho daño los bulos que se han lanzado desde la derecha, que han arrastrado al final al PSOE.

Calvo no es una mujer de derechas.

Ha evidenciado que es de lo más de derechas que tiene el PSOE.

La ley del sólo sí es sí ya lleva casi 1.100 revisiones de condenas y más de un centenar de excarcelados. Algo no fue según el plan.

La Fiscalía General del Estado no apunta eso…

Justo eso fue lo que respondió a nuestro diario Irene Montero. Parece una respuesta de argumentario de partido.

La Fiscalía dice que ese millar de sentencias es una mínima parte de las revisiones hechas. Poner el foco en eso nos lleva a bulos, a ruido, a situaciones innecesarias… Nosotras propusimos una modificación de esa ley, pero al PSOE no le vino bien y se ha vuelto a retroceder en derechos contando con el PP, como en otras ocasiones.

Bildu lleva como candidatos a exterroristas o a personas con delitos de sangre. ¿No pasa nada, como dice Irene Montero, o es «una falta de respeto», como asegura el diputado de Podemos Euskadi Roberto Uriarte?

Ya no los lleva, Bildu ha rectificado…

Sí los mantiene, otra cosa es que renuncien si salen elegidos, que está por ver.

Pero ha tomado cartas en el asunto. No es más que ruido hablar de nuevo de ETA. Todo el mundo sabe que el País Vasco lleva muchos años construyendo la paz, de nada sirve volver a esas cuestiones del pasado.

Incluso a su sucursal de Podemos y hasta al PNV no les hace gracia la presencia de esos condenados por asesinato.

Insisto, nosotros hemos dicho que el País Vasco lleva muchos años construyendo la paz. Y es injusto que la derecha, constantemente, apele de nuevo a conflictos del pasado muy graves.

¿TikTok es su caladero de votos?

Creo que no, tampoco tengo tanto tirón. Echo mano de todas las redes sociales que sean necesarias para hacer llegar nuestro mensaje. Es una fuente de información muy valiosa para la gente joven.

Vistos sus TikTok, cuando deje la política seguro que le hacen un hueco en el club de la comedia.

Espero que no. Hay que explorar nuevas formas de llegar a la gente. Si se puede hacer de una manera más fresca, creativa e innovadora, de manera distinta a como se ha hecho siempre, a como lo han hecho los que llevan toda la vida en política, da buenos resultados.

¿Y cuánto es para usted llevar toda la vida en política?

Pues más de 15 o 20 años, que es casi como llevar toda tu vida.

Se va acercando.

Me queda la mitad.

¿Adicta a las redes?

Pasamos muchas horas en los plenos del Parlament. Todo el mundo trabaja allí con el ordenador, la tablet, el móvil… En las redes sociales paso menos tiempo del que parece. Los jóvenes tenemos ya bastante maña y se puede hacer un vídeo en muy poco tiempo.

¿«Construir 50, 100, 200 o 500 VPO no arregla nada», como dice el alcalde del PP de Sant Antoni?

Hablar en Ibiza de construir no arregla nada. Hay otras soluciones para este problema, casi desde ya, sin tener que pasar por eso. Construir en Ibiza es un delito medioambiental. Mientras haya otras soluciones en vivienda, aquí no se va a poner un ladrillo más.

Me rapo….

No sé de dónde he sacado esa expresión [que utiliza habitualmente en sus vídeos de Tik Tok para expresar sorpresa]. Incluso mis compañeros de partido han empezado a decirlo.

‘Biblioteca de los jóvenes castores’. Su última adquisición por Wallapop. ¿Ha aprendido a hacer un osciloscopio?

Me encantaría. De pequeña hice muchas cosas a partir de ese libro, como un teléfono con dos yogures, construir cabañas… El osciloscopio lo tengo pendiente.