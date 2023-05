Patricia de las Heras, candidata de Vox al Parlament: «La ley trans es un paso atrás para la mujer»

La candidata de Vox carga contra la ministra de Igualdad y el «centroizquierda» en que se ha convertido, dice, el PP, y presume de marido: «Siempre que hace algo es pensando en sus hijos. Es un padrazo».

La entrevista se desarrolla en el barrio en el que se crió, ses Figueretes, que dice que ahora, de noche, le da miedo.

«Los tenemos acongojados». Supongo que Abascal quiso decir acojonados. ¿Por qué?

Nos tienen miedo. Nosotros vamos a cerrar ‘chiringuitos’, eliminar subvenciones a patronal, sindicatos y partidos políticos. Y eso les da mucho miedo. Somos la tercera fuerza, a pesar de todas las mentiras que dicen de nosotros, y con todo el cordón sanitario que nos hacen. Aprovecho para agradeceros que nos entrevistéis. Si se dijera la verdad sobre nosotros, estoy convencida de que seríamos la primera fuerza. Su estrategia es la mentira.

El PP es ahora el centroizquierda para ustedes. Sonaba más despectivo lo de derechita cobarde.

Se han decantado más a la izquierda. Define lo que son en realidad. Antes defendían, aparentemente, determinadas políticas de la derecha, como bajadas de impuestos, pero luego veíamos que al llegar al Gobierno con mayoría absoluta no hacían nada y mantenían todas las políticas de izquierda. Por eso eran la derechita cobarde. Pero ahora, incluso Feijóo lo ha dicho, están dispuestos a pactar con el PSOE y están en contra de ilegalizar a Bildu.

P ¿Ha alquilado alguna vez piso turístico? R Sólo para ir a esquiar, por Airbnb. P ¿Cúal es su personaje favorito? R Isabel la Católica, que demostró lo que somos capaces de hacer las mujeres y representa el verdadero feminismo. P ¿Compra por internet? R Hace unos días adquirí unos cuentos a mis hijas que me costaba encontrar, los de Lu Li Pampín. P ¿Qué libro está leyendo? RMe gusta mucho leer, pero ahora tengo el tiempo justo para el trabajo y mis hijas. P ¿Es forofa de algún equipo? R No. P ¿Utiliza transporte público? RNo. Imposible con las niñas: dos carritos, uno doble, otro simple… Es inviable. P ¿Cuándo y dónde fue su última juerga? R Ni me acuerdo. Seguro que fue antes de ser madre.

¿Ustedes son aún la derechita valiente?

Somos el partido del sentido común.

¿De verdad se creen eso del idioma balear y que es diferente del catalán?

Desgraciadamente, yo hablo catalán, que es lo que me enseñaron en la escuela. Pero escuchas a un payés de pueblo y lo que dice no se parece en nada al catalán, ni en el acento ni en los términos, que son muy diferentes. Y hay libros antiguos que hablan de la lengua balear. Defendemos que hay una lengua que es el catalán, totalmente respetable, pero que es de otra región. La de aquí es la balear.

¿Usted se siente insegura en las calles de Ibiza, realmente cree que esa inseguridad la provocan los inmigrantes que llegan en pateras?

He elegido hacer las fotos en ses Figueretes porque es el barrio donde he nacido. Desgraciadamente, en la Nochebuena de 2018 asesinaron aquí a un vecino de mis padres, Santiago Garrido. Lo hizo una banda latina, Los Guasones, que se dedica a hurtar y agredir. Hay unas pruebas para acceder a esa banda que consisten en agredir o robar a alguien. Aquel ibicenco fue golpeado por ellos y murió. Por las noches, muchas veces simulo que hablo por el móvil. De día y con gente, no; de noche, sí tengo miedo.

Pero por culpa de unos pocos estigmatizan a todos.

Los medios tenéis parte de culpa. Hacer esta pregunta normaliza la agresión. Si los agresores son ilegales, se hace esa pregunta. Si fuera otro tipo de violencia no se haría. La estadística dice que casi el 50% de las agresiones sexuales a mujeres son cometidas por extranjeros.

Pide acabar con el acuerdo con la comisión islámica para impartir clases de islam. Pero no habla de hacer lo mismo con las clases de religión católica.

Tenemos una cultura y una identidad propias. Pero es sorprendente que unos gobiernos que se denominan progresistas y feministas quieran que se imparta una religión que, precisamente, menosprecia a la mujer. Ya sabemos todos que, para el islamismo, el hombre y la mujer no son iguales. No podemos fomentar esa desigualdad.

Como mujer, ¿qué le parece la ley del solo sí es sí?

Es una aberración. Premia a pederastas y violadores al permitir una rebaja de condenas o bien su puesta en libertad. Y todo eso gracias a una señora que dirige un ministerio para proteger a las mujeres. Por eso queremos cerrarlo y destinar su dinero a ayudar, de verdad, a las mujeres.

¿Y la ley trans?

Pone en entredicho a la mujer. Un hombre que se declare mujer puede entrar en vestuarios o en cárceles de mujeres, o puede competir como mujer en pruebas deportivas. Está claro que la naturaleza biológica de un hombre y de una mujer son diferentes. Si se igualan, si compiten como nosotras, las desbancarán. Las reservas de plazas para féminas en, por ejemplo, la Policía, ya no lo serán en realidad, pues para nuestro sexo tenemos otro tipo de pruebas debido a nuestra diferencia biológica. La ley trans es un paso atrás para la mujer.

Usted escucha decir ‘niñes’ a Irene Montero y piensa…

Me cuestiono cómo ha llegado esa mujer adonde está. Es ministra pero no le da vergüenza hablar con esos términos inclusivos inventados. Lo hace por estar de moda.

¿Tanto ayuntamiento es inútil o lo inútil es el Consell?

El problema es que hay duplicidad, hasta triplicidad, de trámites para una solicitud, por ejemplo, en Urbanismo. Eso es inútil. Hay que crear una Administración que lo tramite todo de manera más ágil.

¿Cómo se soluciona el problema de la vivienda?

Liberando suelo, pero no el que deba ser protegido por motivos paisajísticos o de medio ambiente. Otra solución es construir viviendas sociales públicas, tanto en propiedad como en arrendamiento con opción a compra, y una rebaja a un tipo de IVA superreducido, al 4%, pues ahora es del 21%. Muchos jóvenes no pueden comprar una casa porque el Estado quiere llevarse su parte del pastel.

Madre de tres niñas, una nacida hace un mes, es diputada nacional, está en plena campaña electoral… ¿Cómo lo hace?

Acabo de recoger el título de familia numerosa. Es complicado, pero me enorgullece ser ejemplo para otras mujeres que creen que es imposible poder compaginar una vida profesional con una vida familiar. Hay que fomentar medidas para las familias. Por ejemplo, las escoletes deben ser gratuitas de cero a tres años, para que las madres puedan compaginar ambas vidas. Hay que combatir la brecha maternal.

Pues esa es una propuesta de Armengol para la siguiente legislatura.

Siempre para la siguiente legislatura. Y luego nunca hacen nada.

¿Recae sobre usted todo el peso de la crianza y de la casa?

En absoluto. Tengo un marido de 10. Ha partido la baja paternal: ahora ha cogido la mínima y el resto se la guarda a la espera de saber qué haré yo tras las elecciones, para así poder acompañarme, estar pendiente de los críos… Siempre que hace algo es pensando en sus hijos. Es un padrazo.