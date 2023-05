Jorge Roselló: «Hay poco tiempo, pero llego al Congreso con ganas de hacer todo lo posible»

El ibicenco Jorge Roselló Bouso (Madrid, 1976) se ha convertido en el primer diputado nacional de Izquierda Unida (IU) de Balears. Ayer firmó el acta y hoy está previsto que prometa el cargo en la sesión del Congreso para acto seguido ocupar su escaño, que hasta ahora ha pertenecido a la podemista Antònia Jover, que se presenta como candidata por este partido a la presidencia del Govern.

«He pasado de jugar en la Segunda RFEF a jugar en la Champions». Roselló todavía está asimilando la noticia, que ya no esperaba. «Ha sido una sorpresa tremenda, no me lo esperaba en absoluto. Llego con muchísima ilusión», reconocía en conversación telefónica desde Mallorca, donde se ha desplazado por motivos laborales.

Roselló considera que estos meses en el Congreso (está previsto que en noviembre o diciembre se convoquen elecciones generales y se disuelvan las dos cámaras, el Congreso y el Senado) le servirán como «una increíble experiencia a nivel personal, eso no me lo quita nadie».

Pero insiste: «Sé que tengo poco tiempo pero llego al Congreso con la máxima ilusión. Espero que me dejen presentar iniciativas y, por supuesto, que sean sobre Ibiza y Formentera. Aunque me tienen que dejar», reitera.

Mañana, cuando tras prometer el cargo ocupe su escaño (el «dos mil y pico, todavía no lo sé»), Roselló sabrá también en cuántas comisiones le han incluido. «Son tropecientas», comenta, pero le ilusiona especialmente la de turismo: «Es de lo que vivimos en las islas. Quiero hacer cosas, quiero irme del Congreso en unos meses con la conciencia tranquila, sabiendo que he trabajado», añade.

Rápida adaptación

El nuevo diputado quiere ir «poco a poco». Primero, «firmar» ayer el acta para hoy, «tomar posesión» en el hemiciclo, rodeado ya por sus compañeros de bancada. «Pero quiero adaptarme lo más rápido posible, eso sí», matiza.

Técnico en Prevención de Riesgos Laborales, para poder ejercer como diputado debe acogerse a la excedencia forzosa prevista para los cargos públicos.

A partir de ahora tiene planeado viajar a Madrid los lunes para regresar a Ibiza, donde reside desde que es un niño (nació en la capital «por pura casualidad» porque su familia hacía años que vivía en la isla), la noche de los jueves. «El Congreso tiene pleno los martes, miércoles y jueves, y luego están las comisiones». Y dormirá «en una pensión» de la capital, detalla.

Aunque no es nuevo en esto de la política, Roselló reconoce que desde hace una semana, cuando le comunicaron su nuevo y sorpresivo destino, «no ha parado». Y tirando de humor, explica que espera no «sentirse como Paco Martínez Soria cuando llegaba del pueblo a Madrid».

En cualquier caso, estará arropado por sus compañeros de partido e incluso recuerda la presencia del diputado ibicenco del PP Miquel Jerez. «Siempre nos hemos llevado muy bien»,apunta tras recordar también a Sofía Hernanz (del PSOE).

El nuevo diputado ibicenco recuerda que tras su paso como joven concejal en Santa Eulària («en la última legislatura de Vicent Guasch y la primera de Vicent Marí como alcalde», rememora con un punto de nostalgia), estuvo «un poco apartado, pero en las últimas elecciones al Consell iba de número tres y con el pacto [de IU, su partido] con Podemos, a los tres años alguien dimitía y tenía que entrar yo. Pero acababa de cambiar de trabajo y rechacé el puesto».

Quién le iba a decir entonces que acabaría prometiendo como diputado en el Congreso.