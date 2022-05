Las rabietas son probablemente uno de los aspectos que más incomodan durante la crianza de tus hijos. Generalmente se producen durante los primeros años y se manifiestan a través de gritos, llanto o incluso agresiones físicas. La peor sensación de todas es el sentimiento de incapacidad por no ser capaz de resolverlo sin gritos o sin tanto desgaste emocional, por no hablar del hecho de que se produzcan en la calle.

Las rabietas son normales durante la infancia, son parte del desarrollo del niño, tanto es así que el psicólogo Rafa Guerrero las compara con la incapacidad de los niños de controlar sus esfínteres: "es tan normal que un niño de 3 años tenga una rabieta como que uno de 2 años se haga pis en la cama".

Lo primero que debemos entender es que nuestro hijo no se pone a llorar en medio del supermercado porque quiera ponernos en ridículo, lo hace porque es la única forma que conoce de expresar su frustración. "A esta edad, los niños aún no tienen desarrollado su corteza prefrontal, que es la parte del cerebro que les ayuda a controlar sus emociones e impulsos, por tanto, no podemos pedirles que, ante algo que no les gusta, actúen como lo haría un adulto, porque aún no está preparado".

¿Qué suele ocasionar en nuestro hijo una rabieta?

¿Las rabietas son previsibles o imprevisibles? Reflexionemos. Párate a pensar en las rabietas que suele tener tu hijo, ¿de verdad no se originan por los mismos motivos? Existen tres situaciones en las que un niño puede tener una rabieta:

Cuando tiene una necesidad básica y no la pueden satisfacer en ese momento. Un ejemplo sería el hambre.

Cuando no entiende una situación.

Cuando necesita descargar su tensión acumulada. Una situación puede servir de detonante para liberar su rabia, frustración o miedo por algo que ya ocurrió.

Para ser conscientes de las rabietas, sus conductas y cómo actúas ante ellas, puedes realizar un diario de observación durante varias semanas. Así es como proceder:

Anota el motivo que inicia la rabieta Su comportamiento Cómo actúas tú Cómo lo recibe tu hijo

Hazlo en el momento y describe con mucho detalle lo que ocurre. Aquello que se escribe te hace ser consciente de cómo intervienes en cada caso. Para conseguir cambios en tus hijos debes ir poco a poco, es decir, elige el comportamiento que sea más importante para ti y dedícate el tiempo que sea necesario para corregirlo. Cuando ya lo hayas conseguido pasa al siguiente. Este método es válido para cualquier edad y cualquier conducta que manifieste tu hijo.

¿Qué más puedes hacer?

Tú eres su guía emocional, la persona que a través del ejemplo le enseña cómo enfrentarse a las situaciones. Eso te lleva a tener una actitud calmada y serena a la situación. Si tú pierdes los papeles, ¿qué crees que está aprendiendo de ese momento? Entender la rabieta. Eso no implica ceder para que se calme (eso es algo realmente peligroso). Entender la rabieta significa no contagiarte de su rabia y enfado, ponerle nombre a lo que está diciendo y decirle amablemente y desde la comprensión que un “no” es un “no”. Lo mejor es acercarte, estar a su lado y esperar a que salga de esa vorágine emocional. Poco a poco se acercará a ti y se irá calmando, ahí es clave que tú te muestres receptivo, le abraces y le consueles. Espera a que esté sereno para explicarle lo que le ha pasado. Por ejemplo: “querías esos cereales, como te he dicho que no, te has enfadado. Ahora que estás más tranquilo podemos irnos fuera e irnos a jugar al parque”. También puede ser de utilidad abrazarle y confrontarle directamente cuando está con la rabieta. Di: “Está bien que te sientas enfadado, a todos nos sucede. Estoy aquí y te quiero”.

Está claro que no todos los niños son iguales, no hay niños buenos ni niños malos, solo niños más fáciles de llevar que otros. Como padres y madres, ambos, os debéis mantener firmes ante vuestras decisiones y normas establecidas con ellos. Si vuestros hijos ven que uno de vosotros cede o que decís sí, cuando siempre habéis dicho no, los límites se diluyen y las normas no quedan claras.

Somos su referencia, y a pesar de los sentimientos negativos que provocan en los adultos, el respeto y el amor incondicional deben ser las armas con las que luchar.