Casi dos años después, el evento 'Educar es todo' volvió a los escenarios. Y lo hizo por todo alto: en el Teatro Lope de Vega de Madrid, con más de 1000 madres, padres y docentes de público, y con siete ponencias de siete grandes expertos en educación. Un evento presentado por Lucía Galán (Lucía, mi pediatra) y Leo Farache (Director de Educar es todo), que nada más empezar agradecieron a los asistentes su esfuerzo: "levantarse tan pronto una mañana de sábado para venir a aprender de educación tiene mucho mérito. Sois increíbles", decía Lucía Galán.

EVENTO 'EDUCAR ES TODO' ¿Te lo perdiste? Puedes verlo aquí: https://www.youtube.com/watch?v=7ELpUW5-0QA

5 horas de evento en las que tuvimos la suerte de escuchar en vivo y en directo, después de casi dos años de parón a causa de la pandemia, a Alberto Soler, María Lázaro, Eduardo Sáez de Cabezón, Raquel Sastre, Rafa Guerrero, Sara Andrés y Patricia Ramírez.

Los 7 grandes aprendizajes que nos llevamos del evento 'Educar es todo'

Asistir a 'Educar es todo' es salir con una mochila cargada de aprendizajes, de grandes ideas para aplicar en nuestro día a día educativo con nuestros hijos e hijas. Estos son los principales:

1.Nunca debemos usar el miedo como recurso educativo

La primera ponencia, titulada: '¿Qué papel juega el miedo en la educación de nuestros hijos?', la ofreció el psicólogo Alberto Soler. En ella nos hizo ver al miedo desde otra perspectiva: "El miedo es una emoción más. No es ni buena ni mala. Es más, tiene su función. Sentimos miedo ante una amenaza, y sentirlo nos ayuda a movilizarnos ante ella. El miedo es una emoción que nos protege, pero si se convierte en algo patólogico, hay que pedir ayuda".

Después, hizo un repaso a los principales miedos que tienen nuestros hijos en cada edad, y nos animó a respetarlos: "Nunca le digáis a un niño que ya es muy mayor para tener miedo o que debe ser más valiente. Tenemos que validar su emoción, empatizar con él". Para terminar su intervención, lanzó una pregunta al público: "¿Cuál es el peor miedo que puede tener un niño? A sus padres", contestó. "En un momento en el que somos sumamente dependientes, que tus figuras de protección te hagan sentir miedo, es horrible. Nunca uséis el miedo como recurso educativo, familias. Aunque pueda funcionar, tiene consecuencias", concluyó.

2.Nuestros hijos no son nativos digitales, es un mito

La siguiente ponente fue la docente, bloguera y experta en redes sociales María Lázaro. Ella nos habló de ese nuevo lugar favoritos de nuestros hijos: Internet. Ese lugar en el que pasan horas y horas, ese lugar e el que se entretienen, aprenden, se informan, se relacionan... es decir, viven.

Y quiso dejar muy claro que, aunque nuestros hijos hayan nacido prácticamente con una pantalla bajo el brazo, eso no los convierte en nativos digitales: "Los nativos digitales no nacen, se hacen. Y para que nuestros hijos lo sean, las madres y padres tenemos que enseñarlos. Que sepan encender un móvil antes casi que hablar no significa que sepan hacer un uso responsable de estos aparatos. Los padres, aunque creamos que sabemos menos que ellos sobre este mundo, tenemos que mostrarles los peligros y cómo se hace un buen uso de estas herramientas", alertó María.

3.Cuidado con trasladar a nuestros hijos nuestros prejuicios

Utilizando el humor, el matemático, divulgador y presentador del programa de televisión 'Órbita Laika' Eduardo Sáez de Cabezón, nos hizo ver cómo, en ocasiones y sin darnos cuenta, "trasladamos a nuestros hijos el miedo o la animadversión que nosotros teníamos por las matemáticas". Pronunciamos frases como: "Uf, matemáticas" o 'Es normal que se te den mal las mates, a mí me pasaba lo mismo", haciendo que nuestros hijos ya vayan a "su primera clase con el miedo en el cuerpo.

Algo nada positivo si tenemos en cuenta que las matemáticas están detrás del 30% de las profesiones que existen en la actualidad", recordaba Eduardo en una ponencia que terminó con una reivindicación: "Estamos poniendo en duda las evidencias científicas, las estamos metiendo dentro del debate partidista. Tenemos la responsabilidad de que eso no sea así. Tenemos que hacer de la evidencia científica un lugar común".

4.Debemos centrarnos en lo que a nuestros hijos les interesa

"A mi hija Emma, diagnosticada con el síndrome de Pheland-McDermid, que provoca trastornos del espectro del autismo (TEA), solo le interesa una cosa: las salchichas. Cuando nos dimos cuenta de que a través de este alimento podíamos conseguir que centrara su atención (algo muy difícil a causa de su enfermedad), empezamos a utilizar la salchicha para todo. Pero esto es algo que podéis aplicar todos los que estáis aquí. Si a vuestros hijos les interesa mucho una cosa, utilizarla", enfatizó la humorista y activista Raquel Sastre en una ponencia divertida en la que, además, reivindicó la importancia de la atención temprana en niños con dificultades.

5.Conocer cómo funciona el cerebro de nuestros hijos nos ayudará en su educación

El psicólogo Rafa Guerrero explicó en su ponencia cómo funciona el cerebro, aún en desarrollo, de nuestros hijos. "Entenderlo nos va a permitir comprender porqué se comportan de una determinada manera y, de esta forma, no les vamos a exigir cosas que no pueden hacer", decía Rafa tras explicar que la corteza prefrontal, el área del cerebro encargada de la planificación, el control de impulsos, la concentración, es la última en desarrollarse, lo que explica porqué nuestros hijos son tan impacientes y emocionales, y porqué se producen las famosas rabietas.

También habló del cerebro de los adolescentes: "Se encuentra en fase de reseteo de la información, lo que explica que nos cueste tanto entenderlos". Y concluyó pidiendo que "nunca silenciemos a un niño. Debemos escuchar y atender sus necesidades, aunque no sean las nuestras. Son igual de importantes".

6.Debemos enseñar a nuestros hijos que la vida es incierta

Sara Andres, con tan solo 25 años, perdió sus pies en un accidente de coche. En ese momento era maestra. Tras este acontecimiento, su vida cambió y decidió competir. Hoy es atleta paralímpica e imparte ponencias para sensibilizar a la gente sobre la importancia de aceptar que lo "más permanente en la vida es el cambio". Las madres y padres, en palabras de la atleta, "no estamos educando a nuestros hijos para el cambio. Y es vital que les enseñemos esto a nuestros hijos. En la vida las cosas van y vienen, cambian. Y es importante que nuestros hijos sepan esto, y les enseñemos a aceptar estos cambios y adaptarse a ellos, seguir adelante".

7.Sobreproteger a nuestros hijos hoy es desprotegerlos mañana

El evento terminó con la maravillosa ponencia de la psicóloga Patricia Ramírez, quién quiso dejar claros dos mensajes:

1."Si resolvemos a nuestros hijos todos sus problemas, cuando sean mayores y salgan de casa, no sabrán resolverlos por sí mismos".

2."¿Cuándo salgan tus hijos a jugar el partido de la vida, de qué los quieres, de suplentes o titulares? Deberíamos quererlos de titulares, no para que se lleven el protagonismo, sino para que jueguen el partido que ellos quieren, no el que otros les tengan preparado".

"Saber más es educar mejor, y los expertos son la mejor compañía que podemos llevar en este apasionante viaje que es la educación de nuestros hijos". Con este mensaje final concluían Leo Farache y Lucía Galán 5 horas de evento. Un evento del que salimos con ganas del siguiente.