Llega el fin de semana, el momento perfecto para ir con nuestros hijos e hijas al cine. ¿No sabéis qué película ver? Os traemos estas recomendaciones de animación aptas para todos los públicos que están en cartelera que disfrutarán sobre todo los niños pequeños y con las que podremos aprender en familia.

Dos colegas y la gran bestia

Tootson y Ludiwood son dos amigos que viven plácidamente en un túnel hasta que un día una revisora les avisa que tienen que desalojar su casa. Dispuestos a mantener su casa y luchar por esta injusticia, estos dos amigos se embarcarán en la aventura de buscar al abuelo de Tootson para solucionar la situación. Pero no todo será fácil. ¡Una gran bestia se cruzará en su camino!

La familia Addams 2: La Gran Escapada

¡La familia Addams está de regreso! En esta adaptación de animación, los hijos de Morticia y Gomez, Miércoles y Pugsley están creciendo y desentendiéndose de sus padres: no quieren cenar con ellos, les evitan, etc. Para que el vínculo familiar no se termine de romper, la familia decide irse de viaje por EEUU, en donde se reencontrarán con algunos de sus familiares y vivirán aventuras insospechadas.

Con esta secuela de La familia Addams, los niños se divertirán a la par que aprenderán la importancia del vínculo con los padres.

La patrulla canina. La película

La patrulla canina tiene la misión de salvar Ciudad Aventura. Humdinger, uno de sus enemigos, se convierte en alcalde de la ciudad e impone la ley que prohíbe la presencia de perros en la ciudad. Pero esto no detendrá a Ryder y al resto de los cachorros. En esta aventura por salvar su ciudad, conocerán a una nueva amiga, Liberty, que se unirá al equipo de la Patrulla Canina.

Bella y el circo mágico

La protagonista de la película, Bella, quiere montar un circo en su barrio para su mejor amigo Henry, ya que nunca ha presenciado este espectáculo. Son inseparables y hacen todo juntos, hasta que llega Johnny, un niño de la ciudad que impresiona a Henry con una bicicleta nueva. Los dos niños comenzarán a pasar más tiempo juntos, Bella se sentirá apartada y le dará un ultimátum a Henry: o ella o Johnny. Al no poder elegir, Henry huirá, y Bella y Johnny tendrán que embarcarse en su busca para recuperar la amistad.

Una película con la que aprenderán sobre el valor de la amistad, la ayuda al prójimo y la necesidad del perdón para reparar los sentimientos de los demás.

Los Olchis

Los Olchis son una familia que no son bien recibidos por su mal olor. Cada vez que quieren asentarse en un lugar, tienen que marcharse porque el resto de personas no se quieren acercar a ellos. En busca de un lugar donde puedan asentarse a gusto, llegan a un vertedero donde les acompañará Firebottom, un dragón con el que los niños Olchis se sentirán como en casa. Pero su felicidad se verá truncada tras el anuncio de que el vertedero en donde viven va a ser sustituido por un edificio.