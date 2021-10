La psicóloga Begoña Ibarrola nos hablará este miércoles, 13 de octubre a las 22:00 horas en una nueva Webinar sobre la importancia de desarrollar la resiliencia en tus hijos y en ti mismo. Pero ¿Qué es la resiliencia y por qué es importante tener esta habilidad? La resiliencia es la capacidad que tenemos los seres humanos para sobreponernos a situaciones dolorosas o complicadas de nuestra vida o, incluso, adaptarnos cuando se dan situaciones de incertidumbre. Como todas las demás habilidades humanas, la resiliencia también se puede educar y entrenar, y a esto nos va a ayudar esta noche la psicóloga Begoña Ibarrola en un seminario online gratuito.

¿Te apuntas? Cuándo: 13 de octubre Hora: 22:00 horas Inscríbete: https://educarestodo.com/eventos/como-desarrollar-la-resiliencia-en-familia/

Por qué debemos inculcar en nuestros hijos la resiliencia y trabajarla en nosotros

Las razones por las que no podemos perdernos este webinar son las mismas por las que debemos inculcar a nuestros hijos la habilidad de la resiliencia, y entrenarla también en nosotros mismos, y son las siguientes:

1.Vivimos en un mundo cambiante

En un mundo como en el que vivimos, tan cambiante e impredecible (lo ha puesto en evidencia el COVID-19), parece fundamental que aprendamos y enseñamos a nuestros hijos a vivir sin controlar qué pasará mañana, exprimiendo el aquí y el ahora, innovando en todas las facetas de su vida. Saber bailar con lo inesperado es fundamental en un mundo en el que lo único permanente es el cambio.

2.Mejorará su autoestima

Vivir en un mundo tan inestable, cambiante, en el que no sabemos qué va a pasar, hace que tengamos miedo, lo que hace que no confiemos en que nuestros hijos vayan a ser capaces de superar esas dificultades. Por eso las madres y padres también tenemos que entrenar nuestra resiliencia, para no caer en la sobreprotección en la educación de nuestros hijos. Es algo muy complicado, porque es imposible no preocuparnos por ellos. Pero como decía siempre la experta en talento Noelia López-Cheda, "la preocupación y el amor que sentimos por ellos no deben dejar que el miedo conduzca la educación que les damos, sino que debe movernos a confiar en ellos, dejarles probar y equivocarse por sí mismos, así como aprender y superar retos". Solo de esta manera serán capaces de forjar una fuerte autoestima, de verse capaces de superar retos y recuperarse cuando tropiecen.

“La incertidumbre es el nuevo escenario y la resiliencia es la nueva habilidad” Rosabeth Moss - Profesora de Harvard

3.La vida está llena de errores

Es fundamental que enseñemos a nuestros hijos que en la vida, se van a equivocar más veces que acertar. El error forma parte del cambio, del proceso.