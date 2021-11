Ha pasado otra temporada turística más en Ibiza y Formentera plagada de incertidumbres que se han ido convirtiendo en certezas. Las empresas hemos ido salvando cada situación y adaptándonos como buenamente hemos podido (y nos han dejado) a cada momento y novedad, sorteando obstáculos continuos. Llegados al mes de noviembre, es momento de reponer fuerzas y energías, ya que el verano nos ha agotado física y mentalmente. Es pues momento también de reflexionar y examinar todo lo que ha sucedido, de analizar los problemas, aprender de los errores y, ¿por qué no? también de los aciertos cuando los hay.

Falta de personal cualificado

Por ello, haciendo autocrítica, hemos de señalar uno de los principales problemas que han amenazado y amenazan la prosperidad de nuestras islas, la falta de personal cualificado. No se trata de un problema novedoso, ya que lo llevamos arrastrando desde los inicios del Turismo en las Pitiusas, y se ha convertido en una constante que se ha visto aún más acentuada durante la crisis de la Covid. Lo cierto es que el sector necesita, cada vez más, de plantillas de trabajadores suficientes y de calidad que puedan ayudarnos a prestigiar el destino y ofrecer un servicio de categoría a la altura de las marcas Ibiza y Formentera. Durante la temporada de verano 2021, la incertidumbre a la que nos ha venido acostumbrando el coronavirus, lejos de poner solución a este problema, lo ha hecho aún más palpable. No sabíamos cuándo nos volverían a confinar o si nos confinarían. Con este panorama era difícil salir al mercado laboral a buscar personal y encontrar gente preparada y formada a la que garantizar un tiempo determinado de contratación cuando no sabíamos cuánto tiempo duraría la temporada. Por ello, después de la experiencia pasada, hemos de mirar al futuro próximo, preparémonos para lo que nos deparará 2022, donde la incorporación de plantillas formadas y preparadas va a convertirse en misión imposible. Habría pues que planificar una estrategia global como destino en cuanto a este aspecto a través de una colaboración público-privada de preparación y formación continua y eficiente de nuestro capital humano. Porque…el sálvese como uno pueda, es pan para hoy y hambre para mañana, y no lleva al progreso colectivo de nuestra sociedad Pitiusa.

Imagen de Ibiza y Formentera

Así pues, pasamos al segundo de los principales problemas. La imagen de Ibiza y Formentera que se está proyectando al exterior por las razones que ahora apuntamos. De modo, que la falta de taxis, de coches de alquiler y de infraestructuras mínimas de transporte público, junto a la deficiente limpieza de las zonas públicas y la inseguridad en algunos espacios… unido a las colas a la llegada y salida en el aeropuerto, no han dejado un buen sabor de boca a aquellos viajeros que han sido lo suficientemente osados como para visitarnos esta temporada 2021. Cualquiera con dos dedos de frente, vería que esto nos está restando competitividad y dificulta la fidelización del cliente, así como la captación de futuros visitantes. Viajeros que están viendo con mejores ojos a nuestros competidores. Destinos mucho más preparados y atractivos que el nuestro. Porque no nos equivoquemos, nuestros clientes, y sobre todo los clientes fieles, los que visitan Ibiza y Formentera cada año, son de todo… menos tontos. Así que cuando alguno de ellos nos pregunta dónde van a parar los impuestos recaudados a través de la tasa turística que llevan pagando desde hace ya varios años, es difícil dar una respuesta adecuada y justificar lo injustificable cuando la imagen y la “salud medioambiental” de las islas hablan por sí solas.

Piratería, intrusismo y competencia desleal

Y, finalmente, para no extenderme más, en tercer lugar, como uno de los principales problemas se encuentra la piratería, el intrusismo y la competencia desleal. Ciertamente, la pandemia ha sido el caldo de cultivo para acentuar aún más, si cabe, este mal endémico que afecta a nuestras queridas Pitiusas. Por ello, la oferta ilegal y alegal se ha beneficiado de que las restricciones por la pandemia solo afectaran a la oferta reglada, a los que seguíamos al pie de la letra las directrices del Govern Balear. De modo que las fiestas ilegales y la oferta turística ilegal y alegal han sido los grandes beneficiados ante esta situación, que amenaza, lejos de toda duda, la prosperidad, la justicia social y económica, y la sostenibilidad medioambiental de nuestra sociedad pitiusa.

Y es que…tal como relata nuestro querido Ernesto Ramón Fajarnés en su libro “Historia del turismo en Ibiza y Formentera” algunos de los problemas y preocupaciones que acuciaban a la sociedad ibicenca de entonces, como son la desestacionalización, el desequilibrio entre la economía y la preservación del medioambiente, la falta de mano de obra cualificada, la oferta ilegal… entre otros, aún no se han resuelto. Tendremos pues que entender nuestro pasado y nuestro presente, para dar solución a los problemas actuales y futuros. Pese a todos estos problemas y a los cambios que estamos experimentando en las islas, creo que todos coincidiremos en el sentir que expresan las palabra de Laurel Gross, novelista y ex periodista del New York Post, cuando describe en dicha obra la evolución del turismo en Ibiza con estas palabras:

“…Las cosas que amamos de la isla aún existen: el mar, el cielo, las magníficas vistas de las playas, rocas y montañas, así como el estado de ánimo y las sensaciones que experimentamos cuando las vemos…” y continúa diciendo “…Nuevos cambios son inevitables, pero la vida es así, el desafío es igual para las islas y para cada uno de nosotros individualmente: hay que aprender a adaptarse a los cambios, a la vez que tratar de encontrar una vía para no perder la esencia de cada uno…”. No perdamos pues esa esencia, aprendamos de los errores y construyamos juntos con inteligencia una sociedad de la que podamos estar orgullosos de pertenecer.