Hoy en día el conocimiento está al alcance de cualquiera en Internet. Lo complejo es saber discernir entre aquellas cosas que te aportan y lo que te impide avanzar robándote tiempo con tonterías.

Cuando escribo intento hacerlo de forma sencilla y clara, para que me entiendas y no hacerte perder el tiempo. No siempre ha sido así, utilizar palabras en inglés siempre vende más y todavía se me escapan bastantes.

La intención de este artículo es hacerte entender que; ya seas un pequeño autónomo, un emprendedor digital, una empresa familiar local o una gran multinacional europea debes construir tu identidad para llegar a tus clientes de la manera adecuada.

Una de las primeras preguntas que realizo a mis clientes es: ¿Por qué debemos importar a alguien?

Es vital conocer a quién nos dirigimos o cuál es nuestro propósito, sin todo esto claro nada tiene sentido y es muy complicado sobrevivir en el mercado actual. Hoy mismo, minutos antes de ponerme a escribir, estaba hablando con un profesional con más de 20 años de experiencia que nunca se ha parado a pensar su estrategia. Únicamente se ha dejado llevar por el mercado, como un pequeño barco a la deriva a merced de la marea y el viento.

Diferenciación de los competidores

Antes de continuar, te invito a reflexionar en qué sentido eres diferente a los demás. ¿Qué puedes ofrecer a tus clientes que te va a diferenciar del resto de competidores? Si respondes calidad, profesionalidad y transparencia estás suspendido.

Estoy seguro que tu comportamiento y personalidad es lo que te ha permitido alimentar a tu familia. La manera de hablar y el tono que utilizas con tus interlocutores también te han hecho llegar hasta aquí. Debes analizar todas estás pequeñas cosas para conocer cuál es el lugar de tu empresa en el mercado y trabajar día a día para conseguir llevarla dónde te propongas, el límite lo marcas tú.

Otra cosa que deberás hacer para conocerte bien y crear tu identidad es analizar cada 6 meses tus debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Saber en qué punto te encuentras y decidir a qué lugar quieres llegar es básico para cualquier emprendedor o pyme que quiera mejorar.

La gran mayoría quiere diferenciarse y vender más pero nunca han medido sus resultados. Para poder mejorar tus resultados, mantener tus fortalezas, corregir tus debilidades, explotar tus oportunidades y afrontar tus fortalezas debes antes conocer bien tu situación.