Cuenta la leyenda que hace muchos, muchos años... en un rincón de la India reinada un rey llamado Sheram que arrastraba una profunda melancolía porque había perdido a su hijo luchando en una batalla. Un buen día un hombre llamado Sissa se presentó en su corte y solicitó audiencia. El rey aceptó y Sissa le mostró un juego que, según le aseguró, le entretendría y le haría olvidar todas sus penas: el ajedrez. Tanto le gustó el juego al rey que le dijo a Sissa que solicitara lo que quisiera como regalo en justa correspondencia.

Sissa, tras permanecer unos segundos callado, formuló al rey una petición que a éste le pareció enormemente modesta: un simple grano de arroz en la primera casilla, el doble en la segunda y así sucesivamente hasta completar las 64 casillas del tablero de ajedrez. Sin apenas darle importancia, y muy ufano por lo barato que le había salido el deseo, el rey ordenó a sus súbditos que le entregaran el obsequio a Sissa a la mayor brevedad y se retiró a descansar. No había despuntado el alba todavía, cuando sus consejeros principales solicitaron audiencia y le expusieron al rey atemorizados los resultados de los cálculos de la cantidad de arroz que debían entregar a Sissa - Todavía no le habéis entregado el premio- vociferó iracundo. - No estoy acostumbrado a que se desobedezcan mis órdenes- insistió el rey. No es que no las queramos cumplir oh mi señor avanzó el ministro del reino. Es que no disponemos en nuestras tierras de todo el arroz necesario en los graneros del reino, ni siquiera en el mundo entero existe tal cantidad de arroz. -Cómo es eso posible – vociferó el rey. -De que cantidad de arroz estamos hablando-.

¡Oh, soberano! Dieciocho trillones cuatrocientos cuarenta y seis mil setecientos cuarenta y cuatro billones setenta y tres mil setecientos nueve millones quinientos cincuenta y un mil seiscientos quince granos de arroz.

Una historia sin duda fascinante por inesperada y que puede ayudarnos a introducirnos en el concepto del Performance Marketing o marketing de resultados. Una nueva disciplina en la que el anunciante solo paga por los resultados obtenidos. Los grandes departamentos de marketing apuestan cada vez más por las agencias de performance optimization porque son conscientes de que así podrán alcanzar más fácilmente sus objetivos. Una estrategia con una finalidad win win en la que los objetivos suelen estar relacionados con la obtención de una respuesta concreta por parte de la audiencia impactada: como un like, una suscripción, una venta, un reenvío o la cumplimentación de un formulario. En el mundo del performance marketing los costes por clic o por impresiones son conceptos obsoletos y ahora solo se paga por resultados concretos y medibles, trackeados a través de Dashboards o Paneles de Control mediante cookies, píxeles universales y de conversión.

Esta nueva disciplina de marketing científico ha venido para quedarse ya que facilita al máximo la medición del ROI de las acciones, permite una máxima optimización de la inversión, minimiza los riesgos al basar la inversión en resultados y elimina incertidumbres a la hora de elaborar un Plan de Marketing eficiente. Es sin lugar a dudas el segmento de marketing digital que más está aumentando y gracias a la Inteligencia Artificial permite la optimización de las campañas en tiempo real.

Algunas agencias llevamos tiempo trabajando en el Marketing de Resultados con estrategias enfocadas siempre a la captación de tráfico de calidad y cimentadas siempre sobre un plan de trabajo 100% analítico, en el que los KPI’s del cliente están grabados a fuego en cada uno de los pasos que damos.

