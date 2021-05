El otro día hice un ejercicio que tenía pendiente desde hacía bastante tiempo; Analizar por qué habíamos empezado a trabajar con cada cliente, desde 2014 hasta día de hoy.

Más del 80% han venido recomendados por otros clientes satisfechos. Ya sabía que era la fuente principal de conseguir nuevos proyectos, pero lo que me sorprendió fue el porcentaje tan elevado.

Probablemente estás pensado que te voy a contar mis batallas. No, la idea era captar tu atención. Y ahora que la tengo, quiero pedirte que hagas tú también el ejercicio.

¿Podrías decirme cuál es el principal canal dónde tus clientes descubren tu empresa?

Todas las pymes, deberían controlas las siguientes fases:

Descubrimiento, Consideración, Compra, Retención y Recomendación. Por controlar me refiero a monitorizar, medir, analizar... y luego tomar decisiones al respecto.

La gran mayoría de emprendedores y empresarios, piensan que la relación comercial con el cliente termina en el tercer punto: Compra. Pero no es así, la relación real empieza con la primera compra y puede durar años.

En el mundo digital, constantemente se habla de embudos de ventas, captación de clientes etc. Lo que poca gente sabe, es que es mucho más rentable mantener a tus clientes y satisfacer sus necesidades que ir a buscar clientes nuevos de ‘usar y tirar’.

Para dejarlo claro. Siempre he preferido relaciones a medio-largo plazo que ‘rollos de una noche’. Es verdad que una relación a medio-largo plazo, puede empezar con un ‘rollo de una noche’... Sin embargo, si siempre estás buscando y buscando nunca podrás estar centrado en cuidar tu relación para hacerla duradera.

Se me ocurren infinidad de metáforas, pero no te quiero aburrir y creo que ya has entendido el mensaje. Intenta hacer el ejercicio y cuéntamelo. Quizás estos ejemplos puedan ayudarte:

- Descubrimiento: RRPP, SEO, Radio, TV, Prensa, Revistas, Boca a boca, Publicidad Online...

- Consideración: Email, Web, Medios, Páginas de terceros, Correo directo...

- Compra: Tienda, Oficina, Comercial, App, Web...

- Retención: Atención al cliente, Comunidad, Chat, Redes sociales...

- Recomendación: Ofertas, Email, Encuestas, Programs de fidelización...

Puedes invertir miles de euros en publicidad, pagar para posicionar tu página web y trabajar perfectamente las redes sociales sin tener los resultados esperados... o puedes trabajar tu marca para que refleje los valores de tu empresa y hacer que toda esa inversión comience a funcionar.

