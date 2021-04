Air France inaugurará esta temporada de verano una nueva ruta entre Ibiza y París Orly, así como entre Las Palmas de Gran Canaria y París-Charles de Gaulle.

En un comunicado, la aerolínea ha explicado que la ruta desde Las Palmas se inaugurará el próximo 5 de julio y operará con dos frecuencias semanales en Airbus A320, mientras que la ruta entre Ibiza y París Orly comenzará el 28 de junio con aviones Airbus A318, y complementará la ruta ya existente entre Ibiza y el otro aeropuerto parisino de París-Charles de Gaulle.

Además, la compañía ha vuelto a operar desde el 24 de marzo la ruta entre Sevilla y París-CDG. Asimismo, se reabren esta temporada las rutas desde Alicante (inaugurada también el pasado verano), Ibiza y Palma de Mallorca a París-Charles de Gaulle, que se suman a las cinco rutas operadas este invierno por Air France. De esta forma, para la temporada de verano, Air France tiene previsto operar desde diez aeropuertos españoles.

Asimismo, la oferta de Air France en España se complementará con la de su socia KLM que también ofrecerá este verano vuelos a Ámsterdam desde los aeropuertos de Alicante, Barcelona, Bilbao, Ibiza, Madrid, Málaga y Valencia.

La compañía permite modificar las reservas gratis

En el marco de su política comercial, Air France ofrece actualmente billetes 100% modificables para viajar hasta el 31 de diciembre de 2021.

Por lo tanto, los clientes pueden modificar su reserva de forma gratuita u obtener un bono reembolsable si ya no desean viajar. Si el vuelo es cancelado por la compañía aérea, los clientes pueden optar por aplazar su viaje, solicitar el reembolso íntegro de su billete u obtener un bono, también reembolsable en caso de que no se use.