Un reciente estudio elaborado por la Dirección General de Innovación del Govern balear pretende servir de base para la creación de un nuevo polo de innovación con el que impulsar las industrias de contenidos digitales y audiovisuales en el archipiélago. Considerando el Parc Bit como el espacio idóneo para ello, nos acercamos hasta la Unidad LADAT de Animación y Tecnologías Audiovisuales de la UIB para hablar con su director, Juan Montes de Oca, de esta industria prometedora a la que lleva dedicado como creador de animación más de treinta años.

La Unidad de Animación y Tecnologías Audiovisuales de la Universidad de las Islas Baleares es uno de los grandes pilares de la animación en el ámbito académico en nuestro país pero, ¿cómo surge y de qué manera ha evolucionado a lo largo de los años?

Ladat surge a finales de los 80 cuando dentro del departamento de matemáticas e informática comenzó a haber un interés por abrir caminos al mundo de la creación audiovisual y la animación tecnológica. Yo era uno de los interesados y fui a terminar mi formación a París, que entonces era la meca de la animación en Europa. Dos años más tarde surgió la posibilidad de que la UIB se incorporara a un grupo de universidades formado por Middlesex University de Londres, Utrecht School of Artes de Holanda y el Centro National de la Bande Dessinée de l’Image (CNBDI) de Francia, para desarrollar un proyecto pionero de formación a nivel de postgrado universitario europeo amparado por el programa MEDIA de la Comunidad Económica Europea (CEE). Fueron los primeros pasos del nacimiento del Máster Europeo de Animación y Síntesis de Imágenes MA ISCA, cuyo objetivo era el de formar especialistas en animación por ordenador para atender la gran demanda que entonces, áreas como la publicidad y el cine empezaba a generar, y que hemos estado impartiendo hasta el 2013. De aquí nació la necesidad de que dentro del departamento de matemáticas e informática creásemos, en 1995, un laboratorio con un espacio físico dentro de las instalaciones de la UIB para poder desarrollar las actividades del grupo de animación por ordenador.

Años más tarde, concretamente en 2008, conseguimos a través de un acuerdo entre el Govern y la Universidad de las Illes Balears, tener un espacio propio aún mayor en el Parc Bit. Desde entonces nuestras instalaciones están ubicadas en el Edificio Europa, pudiendo ampliar y desarrollar todas nuestras actividades en un espacio de 800 m2.

LADAT hoy tiene un papel muy presente en el mundo de la animación ya que durante más de treinta años ha intentado adaptarse a todas las evoluciones para llevar a cabo sus actividades principales como son la formación, la realización y la investigación. En este sentido, hemos participado en proyectos europeos diversos como en el desarrollo de prototipos de animación facial, también en proyectos de nuevos lenguajes de expresividad visual, en nuevas metodologías de realización, nuevas expresiones de composición de estéticas y constantemente estamos intentado innovar. La investigación no sólo se reduce a desarrollos científicos, en la creación audiovisual hay evolución cuando abres una nueva puerta dentro de la expresión visual. En LADAT llevamos a cabo la experimentación de técnicas, de materias primas visuales, de estéticas y de lenguaje narrativos.

Usted es profesor titular del departamento de Matemáticas e Informática de la UIB, ¿cuánto de matemáticas tiene la animación?

Estamos hablando de la utilización de herramientas tecnológicas y la animación se desarrolla dentro de un área muy importante que es la infografía. Es decir, todo lo que significa la visualización y el tratamiento de entidades gráficas se sustenta en las matemáticas. Es una ciencia que tiene aplicación en absolutamente todas las áreas de nuestra sociedad ya sea a nivel profesional o doméstico por tanto, aunque pueda sorprender, la animación y la creación debe mucho a las matemáticas y a la informática, la cuál ha tenido un desarrollo espectacular en las últimas décadas. Son áreas transversales, se apoyan la una en la otra. De hecho, la informática esta desarrollada por ingenieros y matemáticos siendo la codificación binaria pura matemática y fundamento del lenguaje informático.

Animación asistida por ordenador

Concretamente, ¿en qué áreas centra LADAT su formación?

Aglutina casi toda las áreas de creación audiovisual tecnológica: Animación asistida por ordenador, animación 3D, videojuegos, tanto la vertiente artística como la de desarrollo, composición, cinematográfica digital, efectos visuales, las etapas de la realización de la producción de animación, diseño de personajes, guion y configuración de personajes 3D, tecnología audiovisual aplicada a arquitectura, a medicina y a visualización científica. Actualmente, a través de nuestra spin off llamada LADAT Studios, impartimos el Técnico Superior de Animaciones 3D, Videojuegos y Entornos Interactivos, y también estamos planificando la oferta de postgrados y cursos de especialización para satisfacer las necesidades que se puedan plantear en las empresas del medio de nuestra comunidad.

Los puestos de trabajo más demandados de la industria del videojuego son, los relacionados con la programación, los profesionales del arte, los puestos vinculados con la animación y por supuesto los diseñadores de juegos que son quienes los inventan

La animación está integrada en el lenguaje visual de cualquier medio, pero para ser más concretos, ¿cuáles son los puestos más demandados para aquellos que deciden dedicarse a la tecnología de la animación y del videojuego?

Hoy sobre todo a partir de las dos últimas décadas, las necesidades de formación se han centrado en la alta especialización conseguida, no tanto a través de cursos largos, sino a través de cursos muy específicos. Es decir, las empresas buscan especialistas de cada una de las etapas en las que se estructura su línea de producción y por ello, los puestos de trabajo más demandados de la industria del videojuego son, primero, los relacionados con la programación que son los encargados de desarrollar los programas que representan los juegos, en segundo lugar profesionales del arte que centran su trabajo en la estética, los personajes y las historias. En tercer lugar, aquellos puestos vinculados con la animación y por supuesto los diseñadores de juegos que son quienes los inventan. No podemos olvidarnos de los puestos vinculados al marketing y distribución o producción y gestión de proyectos.

¿Cuántas empresas hay en Baleares que se dedican a la tecnología audiovisual y al sector del videojuego que pretende ser un referente en nuestras islas?

En Baleares habrá mas de un centenar de empresas, productoras que hacen documéntales, ficción e incluso muchas de ellas proveen de material y producciones a nuestra televisión autonómica. Dedicadas a videojuegos hablaríamos, en principio, de unas dos docenas y la mayoría pequeñas, es decir, microempresas de unos 10 trabajadores aproximadamente. Éstas se dedican sobre todo a la realización de videojuegos en formatos móviles. También hay empresas que están formadas por una sola persona, pudiendo trabajar de freelance para la realización de videojuegos para otras empresas de todo el mundo ya que hoy en día, en cuestiones tecnológicas, la distancia no existe.

Producción española de videojuegos

Y si hablamos de números, la industria del videojuego, ¿cuántos puestos de trabajo genera en España y cuál es el volumen de facturación aproximado de las empresas?

Según la última publicación de El Libro Blanco del Desarrollo Español de Videojuegos 2019 que hasta la fecha va por su sexta edición, la industria agrupa más de 520 empresas con 6.900 personas con contrato directo en 2018. Pero si sumamos 2.350 personas trabajando como freelance y que por otro lado se generó alrededor de 5.000 puestos de trabajo indirectos, la cifra total de empleo generado en la industria del videojuego hasta esa fecha es de 14.250 personas.

De esas aproximadamente 520 empresas, Cataluña mantiene con diferencia su liderazgo, siendo el principal polo de la industria española del videojuego con el 28% de empresas, que supone el 53% de la facturación y el 47% del empleo de todo el sector. Madrid estaría en segundo lugar con un 24,7% y en facturación con un 33% del total nacional. Andalucía albergaría un 15,7% de los estudios de videojuegos españoles produciendo un 8% de la facturación y la cuarta, la Comunidad Valenciana, con un 12,2%, y un 2% de la facturación. Barcelona, Madrid, Málaga y Valencia siguen siendo las ciudades en las que hay más estudios de videojuegos, gracias a iniciativas públicas y privadas, y a una mayor oferta formativa que favorece la creación de tejido industrial.

Por otro lado, según datos del Informe anual del sector del los contenidos digitales en España 2020, la facturación de las empresas españolas productoras de videojuegos en 2019 fue de 911 millones de euros, lo que supone un incremento del 12,1% respecto a 2018. En total, se espera que en 2022 la producción española de videojuegos alcance los 1.223 millones de euros de cifra de negocio, con un crecimiento anual del 10,7%. De la misma manera, por esta fecha, se estima un crecimiento del empleo a una tasa compuesta anual del 12,2 %, hasta llegar a los 11.000 empleos directos en 2022.

Para que podamos lanzar, no sólo la industria del videojuego, sino en general la industria audiovisual tecnológica de Baleares y convertirnos en una referencia nacional e incluso internacional, hay que trabajar y hay que hacerlo aunando los esfuerzos públicos con los privados. En este sentido, además es muy importante pensar no sólo en la industria que podemos generar, sino también pensar en la industria que podamos atraer.

Consumo de videjuegos en España

Más allá de nuestras fronteras, ¿qué lugar ocupa el mercado español dentro de la industria del videojuego a nivel mundial en cuanto a consumo de videojuegos?

España se encuentra entre los 10 países con mayor consumo de videojuegos. Ocupa el noveno puesto a nivel mundial con un gasto de 2.583 millones de euros. En Europa, ocupa el cuarto puesto por detrás de Alemania, Reino Unido y Francia. El primer país a nivel internacional es China y el décimo Italia.

¿Se puede decir que España cuenta con un gran potencial en el campo de la animación y la tecnología audiovisual?

En estos treinta años que llevo en el medio, tanto en España en general como en nuestras islas en particular, siempre he visto mucho talento. De hecho, los españoles somos reconocidos internacionalmente por ese talento, esa creatividad, ese esfuerzo y por la calidad que damos en el trabajo, pero siempre hemos padecido el mismo mal, esto es, la fuga de talentos.

Nosotros en Baleares lo hemos vivido en primera línea. Desde 1990 hemos desarrollado en la UIB el Master de Animación por Ordenador, reconocido internacionalmente a través de los muchos premios y nominaciones por los trabajos realizados, y la gran mayoría de estudiantes no es que no se pudieran quedar en Baleares, es que no se podían quedar en España y tuvieron que dar el salto internacional para buscar un trabajo acorde a los estudios que habían hecho porque los proyectos eran más atractivos, las condiciones laborales eran mejores y las condiciones económicas eran muy superiores.

Nosotros hemos tenido estudiantes que ahora están trabajando en Disney, en Pixar, en los primeros grandes estudios de la animación a nivel internacional, y todo porque en España siempre ha pasado lo mismo. En el cine, por ejemplo, hacer un largometraje de animación es uno de los sectores que más peligros conlleva a nivel inversión. Puedes hacer una película de animación de unos 90 minutos aproximadamente, que puede ser un éxito o no, pero ésta no se hace en un mes, sino en un año largo o más de dos y con centenares de personas. La industria española se arriesga haciendo ese producto de grandes dimensiones pero no puede dar continuidad a otros porque no se puede permitir el lujo de solapar producciones para tener un equipo estable de desarrollo constante porque no hay inversión. Pixar, cuando estrena un largometraje ya lleva tiempo trabajando en otro, y así constantemente, por lo que cada año se pueden permitir trabajar en diferentes proyectos. Hablamos de jugar en otra liga a nivel de largometrajes, pero la calidad creativa, las historias que podemos sacar aquí son tan buenas o más como las que pueden llevar a cabo los grandes estudios.

En cuanto a los videojuegos, hay muchas plataformas diferentes. Están los juegos por ordenador, juegos utilizando la nube, las consolas, y también los móviles. Para estos últimos se ha generado y desarrollado una industria constituida fundamentalmente por microempresas y en Baleares sobre todo la mayoría de empresas de videojuegos están orientadas a este dispositivo.

Los mercados del sector audiovisual tecnológico crecen constantemente y eso hace que cada vez tengamos más posibilidades. No es una industria con un mercado limitado o que se encuentre estancado, se trata de un mercado con un crecimiento constante. Por eso no tenemos que mirar a corto plazo, es un sector estratégico a futuro.

"Para que podamos lanzar la industria audiovisual tecnológica de Baleares es muy importante pensar no sólo en la industria que podemos generar, sino también pensar en la industria que podamos atraer"

Un estudio reciente de prospección de las industrias de contenidos audiovisuales y digitales de Baleares, llevado a cabo por la Conselleria de Transición Energética y Sectores Productivos a través de la Dirección General de Innovación, apunta a que nuestra comunidad son un territorio idóneo para el desarrollo de nuevas tecnologías, ¿qué opina al respecto?

Tenemos que tener en cuenta que el sector turístico desde hace muchas décadas es la locomotora económica de nuestra comunidad, pero también muchas veces se ha oído la frase de ‘no solo somos sol y playa’ dado que también se puede hacer un turismo diferente. Además, existen otros tipos de industrias que pueden desarrollarse y ser referentes como por ejemplo el audiovisual tecnológico, que es además una industria limpia e ideal y está en concordancia con el papel de Baleares como lugar donde han venido muchos artistas a reflexionar, a meditar, a crear y a vivir. El entorno es privilegiado y propicia la creatividad que se libera y refuerza. Además, la Comunidad Balear, gracias al desarrollo que hemos tenido debido al sector turístico, cuenta con todas las infraestructuras necesarias también para el desarrollo de la industria audiovisual. Por ejemplo, las grandes industrias como son Hollywood o Disney se establecieron en lugares donde las condiciones eran muy favorables y en este sentido, Baleares por su clima, su entorno, por su situación, por sus infraestructuras y porque se comunica con toda Europa en apenas dos horas, es también un lugar idóneo, además de tener en cuenta, que la tecnología actual ha acabado con las distancias.

Por lo tanto, dando los pasos adecuados ¿Baleares podría ser un referente para que se asienten empresas del área tecnológico, fortalecer así su crecimiento y generar más empleo?

Evidentemente, es que incluso nuestras islas son un plato cinematográfico. Aquí vienen constantemente estudios para hacer grabaciones y por qué no tener aquí entonces la infraestructura, medios y profesionales adecuados para que terminen su trabajo de grabación y postproducción. Las empresas de las Islas Baleares se han creado con mucho esfuerzo personal de los fundadores, de los creadores, de los propios trabajadores, y si aunamos esfuerzos públicos y privados podremos consolidar, ampliar y facilitar la creación de nuevas empresas locales y por tanto empleo. Lo que necesitamos es una industria consolidada, con continuidad, capaz de atraer a otras grandes empresas nacionales e internacionales para reforzar el entramado industrial audiovisual tecnológico. De eso trata la estrategia, porque tenemos todas las condiciones para convertirnos en referencia en la industria audiovisual y sin duda, sería muy positivo para el crecimiento económico de nuestras islas.

"Los mercados del sector audiovisual tecnológico crecen constantemente y eso hace que cada vez tengamos más posibilidades. Es un sector estratégico a futuro"

Dicho informe sirve para empezar a trazar la hoja de ruta para la creación del nuevo polo de innovación de las Baleares con el que impulsar las industrias de contenidos digitales y audiovisuales. ¿Es ahora un momento propicio para apostar por las industrias de contenidos culturales y creativos en nuestras islas?

Cuanto antes mejor, porque esto es un tren que si no lo coges en una estación otro lo cogerá. Es decir, el mundo es muy competitivo. Por eso, estas iniciativas que vienen de sector público amparando al sector privado, para que también el sector privado colabore y participe, son muy positivas. Hay que hacer que empresas grandes vean una oportunidad el poder invertir aquí en Baleares, y lo que tenemos que ofrecer son emplazamientos y facilidades. El polo de innovación a través de su estudio pone de manifiesto que tenemos solares y espacio suficiente para ello, por tanto, es el momento adecuado porque hay que empezar la carrera de fondo, porque estamos hablando de una industria que representa a sectores económicos importantísimos en el mundo, con un crecimiento exponencial. Por ello, el polo de innovación del Parc Bit es muy acertado, al igual que otra iniciativa como es la del Distrito Innovador de Nou Llevant. Ambas apuestan por colocar como industria estratégica al sector tecnológico audiovisual y la creación de contenidos creativos y culturales para consolidar una industria referencial aquí en las Islas Baleares.

¿Ha afectado la pandemia a la industria de los videojuegos y la tecnología audiovisual?

La pandemia ha constatado que el teletrabajo es una realidad y que puedes trabajar la tecnología del videojuego para empresas de todo el mundo a distancia, sin problemas. Desde aquí, por ejemplo, podemos trabajar para hacer un plano de animación para un estudio americano. Por otro lado, igualmente el consumo de los videojuegos, como en general los contenidos audiovisuales, se han visto beneficiados por la situación sociosanitaria.

"Tenemos todas las condiciones para convertirnos en referencia y sin duda, sería muy positivo para el crecimiento económico de nuestras islas"

150 premios internacionales y más de 850 nominaciones, incluyendo 4 nominaciones a los premios Goya por el mejor cortometraje abalan su trayectoria y el recorrido de LADAT. Actualmente y para concluir, ¿en qué proyectos se encuentran inmersos?

Estamos en plena producción del largometraje de animación sobre la figura de Ramon LLul. El año pasado estrenamos la serie y para completarla estamos haciendo este largometraje, para contar tanto su vida como su obra desde un punto de vista muy humano y muy empático. Va dirigido al público infantil y adolescente para dar a conocer al mallorquín más internacional que tenemos y de alguna manera el gran desconocido de la sociedad balear. La animación creemos que es un medio muy importante y acertado para darlo a conocer. Luego hemos reemprendió, tras una pausa derivada de la pandemia, un proyecto que realizamos desde hace cinco años en el que usamos la creación audiovisual en personas del espectro autista para incentivar en ellos la comunicación emocional. Colaboran en estas entidades la Fundación La Caixa, la Dirección General de Innovación del Govern y el IMAS del Consell Insular de Mallorca. Es uno de los proyectos que más satisfacción personal me genera y socialmente importante porque es mágico ver cómo ellos se sienten más cómodos para contarnos sus cosas utilizando la creación audiovisual, la animación, el cómic y los dibujos.

Por último continuamos planificando postgrados y cursos de introducción y especialización en creación audiovisual orientados a las necesidades de las empresas de nuestra comunidad.