En el año 2001 conocí a Miguel mientras hacíamos la carrera de ingeniería industrial en Santo Domingo. Alto, moreno, Miguel era un chico muy popular. Cuando llegaba a los lugares se hacía notar y en poco tiempo se convertía en el centro de atención gracias a su personalidad carismática. Parecía como si tuviera un don innato e inaccesible al común de los mortales. Salvo que esto es una gran mentira.

Según la experta en carisma, Olivia Fox Cabane, carisma es una especie de magnetismo capaz de atraer a ciertas personas hacia ti y conseguir que se sientan bien en tu presencia y hagan caso a lo que dices con relativa facilidad.

Es el resultado de llevar a cabo tres comportamientos de manera simultánea al interactuar con los demás: estar presente, transmitir seguridad y mostrar cercanía emocional.

Presencia

Los humanos necesitamos sentirnos importantes y que conectamos con los demás. Cuando participamos en una conversación y nos prestan atención de verdad, en ese momento nos sentimos importantes, reconocidos y que aprecian nuestra presencia. En cambio, cuando no nos prestan atención, no reconocen nuestra presencia y en ese momento no nos sentimos valorados. El truco mental para estar genuinamente presentes al interactuar con los demás es la curiosidad.

Cuando entras a la conversación con curiosidad genuina, buscas en la otra persona rasgos, cualidades, valores o intereses que te llamen la atención. Al hacerlo, puede ocurrir una de dos cosas:

Encontrarás algo que despertará una chispa y conseguirá que la conversación se haga más interesante para ambos.

O te darás cuenta de que no hay nada que rascar, en cuyo caso, ambos tendrán el razonamiento de “no me interesas, no te intereso, adiós”.

Seguridad

La seguridad es una cualidad típica de personas que saben de lo que hablan, y por tanto, que son capaces de llevar a cabo lo que se propongan, despertando en los demás la sensación de respeto. Si al presentar tus ideas las comunicas con seguridad, podrás convencer más fácilmente a las personas que te escuchan que si transmites duda.

Un truco mental para “hackear” la seguridad al comunicar tus ideas es la convicción. Es una cualidad altamente carismática porque transmite confianza, certeza y una creencia absoluta de que lo que decimos es cierto. Si eres capaz de desarrollar convicción real en lo que haces y dices, las personas te respetarán y creerán en ti.

Transmitir con convicción tiene tres prerrequisitos:

Hablar de aquello que conoces bien. No solo en la teoría, también en la práctica gracias a tu experiencia.

Hablar de aquello en lo que crees firmemente y te entusiasma de algún modo, ya que el entusiasmo es contagioso.

Hablar de manera asertiva. Esto significa no reducir la fuerza de tu planteamiento por miedo a sonar arrogante y evitar usar términos como “creo que...”, “pienso que...”, cuando en realidad tienes la certeza sobre algo.

Cercanía

La cercanía es característica de personas con intenciones positivas; intenciones que nos hacen sentir cómodos en su presencia hasta el punto de bajar la guardia y abrirnos.

Es una cualidad altamente atractiva porque desde siempre hemos buscado ser capaces de identificar rápidamente si las personas venían con buenas o malas intenciones; por pura cuestión de supervivencia.

Una persona esquiva o con intenciones dudosas nos hace dudar. Al hacerlo, dificulta que se genere confianza. En cambio, una persona que muestra sus intenciones de manera abierta nos ayuda a confiar y esto facilita el que la conversación avance o que nos demos cuenta rápido de que no hay buen encaje.

El truco mental para “hackear” la cercanía al interactuar con personas que acabamos de conocer es iniciar la conversación abiertos a la posibilidad de ser amigos.

Abrirse solo a la posibilidad no significa asegurar una amistad, sobre todo porque no es posible gustar a todas las personas. Tampoco significa pasarse de bromas o usar un lenguaje inapropiado. Significa tener la intención de tratar a la personas igual que tratamos a nuestros amigos, salvando las distancias del contexto profesional.

Esto funciona porque los humanos necesitamos conectar con los demás; y sentirnos bien en el trato con los desconocidos facilita las interacciones.

¿Por qué? Porque con los amigos nos relajamos, nos divertimos, nos acercamos físicamente, contamos historias, mostramos nuestras emociones y somos personas más auténticas.

Muéstrate presente sintiendo curiosidad. Transmite seguridad hablando desde la convicción. Y potencia la cercanía, tratando a los demás como si pudiesen ser amigos.

Conectarás de manera genuina y esto te ayudará a construir relaciones profesionales exitosas.

