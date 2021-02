"Vull entendre realment el poder del client, vull impulsar l'èxit dels nostres proveïdors amb tot el que tenim per oferir i vull la millor plataforma de tecnologia de viatges del món, punt"

Una vertadera declaració d'intencions atribuïda a Peter Kern, màxim responsable d'Expedia. Tenc la certesa quasi absoluta que en matèria de coneixement del client i la millora de la plataforma tecnològica, Expedia aconseguirà els seus objectius estratègics. Pel que far a impulsar l'èxit dels seus proveïdors, aquí em venen dubtes. Massa sovint hem pogut comprovar com les grans plataformes distribuïdores de serveis turístics s'aprofiten de la seva superioritat tecnològica per esprémer als seus proveïdors aprofitant-se de les seves debilitats. Si Expedia entén que l'èxit dels seus proveïdors és el seu èxit, segur que el seu negoci de distribució els reportarà òptims resultats. Serà molt interessant observar l'evolució de l'estratègia global d'Expedia centrada en els tres punts anunciats pel seu directiu.

Marek Andryszak, director executiu de TUI Alemanya, creu que el model tradicional d'agència majorista de viatges està pràcticament esgotat i que, si no es dediquen més a la venda digital, s'accentuarà progressivament la seva debilitat enfront de les grans plataformes distribuïdores de viatges. No ho tendran fàcil a Hannover. Reconvertir un gegant, amb estructures pesades i poc àgils amb una empresa prima i lleugera amb capacitat de respostes ràpides per aprofitar les oportunitats que constantment ofereix el mercat de l'oferta i la demanda requereix un canvi de mentalitat i una nítida estratègia de transformació de conceptes i models de negoci acompanyada d'abundants fluxos financers. Pel bé de clients, empleats, proveïdors i accionistes és d'esperar que l'actual cúpula directiva encerti les seves decisions.

Amb els dos casos d’empreses exposats es comprova que la digitalització amb les seves diverses aplicacions és el camí a seguir si es vol competir de debò no ja al futur sinó al mateix present. La intel·ligència artificial, la gestió de dades, els processos ràpids, eficaços i eficients, el coneixement exhaustiu de les necessitats i preferències del client, la rapidesa en les respostes per a la seva satisfacció i un planejament constant per tal d'avaluar la vigència dels conceptes de producte, seran les tasques que els dirigents d'empreses hauran d'enfrontar per definir les seves directrius estratègiques per tal de liderar la carrera de la competitivitat. Si es vol assolir tot això de forma exitosa, es requerirà abandonar tradicionals vestigis analògics i entrar de ple en el món digital.